Gli ascolti tv di un sabato di fine stagione, con la finale di UEFA Champions League in chiaro su Canale 5 – vinta dal Real Madrid – che totalizza un netto di 6 milioni e 100mila telespettatori lasciando Rai 1 a bocca secca con il film Tutti in piedi. Sulle altre reti regnano dati sotto il milione di teste, in ordine: terza piazza per Italia 1 con l’ennesima replica di Mrs. Doubutfire, segue un altro blockbuster come Banana Joe su Rete 4 e, a completare la top five dei più visti, Rai 2 che ha trasmesso il film Le regole della pazzia. Insomma, l’aria d’estate inizia già ad imperversare sui palinsesti, non a caso è pure tempo di ultime puntate per programmi del daytime.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Tutti in piedi ha registrato 2.083.000 telespettatori, share 11.6%.

Su Rai 2 Il film Le regole della pazzia ha registrato 821.000 telespettatori, share 4.3%.

Su Rai 3 Sapiens, un solo pianeta ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma 656.000, 3.9%.

Su Canale 5 Il match Liverpool – Real Madrid, finale di Champions League, ha registrato 6.090.000 telespettatori, share 33.7%.

Su Italia 1 Il film Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre ha registrato un netto di 956.000 telespettatori, share 5.6%.

Su Rete 4 Il film Banana Joe ha registrato un netto di 918.000 telespettatori, share 5.1%.

Su La7 Il film Sotto il segno del pericolo ha registrato 467.000 telespettatori, share 2.7%.

Su Tv8 The Princes and the Press è stato visto da 154.000 telespettatori, share 0.8%.

Su Nove Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani ha registrato 350.000 telespettatori, share 1.9%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.078.000 telespettatori, share %.

Su Rai 3 Blob ha registrato 743.000, 4.83%. Le parole nella presentazione 872.000, 5.27% e nel programma 1.265.000, 6.73%.

Su Canale 5 Striscina la notizina ha registrato 3.263.000 telespettatori, share 19.6%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.247.000 telespettatori, share 6.90%.

Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 753.000 telespettatori, share 4.40% e 737.000, %.

Su La7 In onda ha registrato 756.000 telespettatori, share 4.16%.

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 446.000 telespettatori, share 2.6%.

Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 216.000 telespettatori, share 1.3%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.382.000 telespettatori, share 21.17% e nel game un netto di 3.474.000, 25.28%.

Su Rai 2 NCIS ha registrato un netto di 547.000 telespettatori, share 3.62%.

Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.640.000 telespettatori, share 15.33% e nel game un netto di 2.575.000, 19.37%.

Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 535.000 telespettatori, share 3.59%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 690.000 telespettatori, share 4.42%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria un netto di 936.000, 18.14%. Uno Mattina in Famiglia ha raccolto nella prima parte 953.000 telespettatori, share 19.16% e nella seconda 860.000, 18.91%. Buongiorno Benessere 673.000, 15.46%. Linea verde Discovery 1.148.000, 14.43%. Linea verde Life 2.110.000, 18.11%.

Su Rai 2 Cook 40 ha registrato 285.000 telespettatori, share 3.03%.

Su Rai 3 Agorà Weekend ha registrato 320.000, 6.28%. Mi manda Raitre 305.000, 6.39%. Timeline 241.000, 5.91%. Dopo il TG TgR Il Settimanale 667.000, 6.34%. Tgr Mezzogiorno Italia 476.000, 3.40%.

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.318.000 telespettatori, share 17.89%.

Su Italia 1 Una mamma per amica ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Rete 4 Il film Bellifreschi ha ottenuto un netto di 166.000 telespettatori, share 3.53%. Dopo il Tg Il Segreto 182.000, 1.74%. Sempre Verde 200.000, 1.48%.

ha ottenuto un netto di 166.000 telespettatori, share 3.53%. Dopo il Tg 182.000, 1.74%. 200.000, 1.48%. Su La7 Omnibus ha registrato 180.000 telespettatori, share 3.97%, nel segmento News 123.000, 3.78% e nel Dibattito 180.000, 3.56%. Coffee Break 132.000, 3.03%. L’aria che tira – Speciale 227.000, 3.23%. Like – Tutto ciò che piace 154.000, 1.22%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.348.000 telespettatori, share 10.29%. Linea Blu 873.000, 7.46%. ItaliaSì! nella prima parte 945.000, 9.34% e nella seconda 1.400.000, 14.08%.

Su Rai 2 Giro d'Italia – Giro in diretta ha registrato 2.081.000 telespettatori, share 16.82%; Giro all'arrivo 2.975.000, 26.48%. Processo alla Tappa 1.497.000, 15.35%.

Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione ha registrato 728.000 telespettatori, share 5.92% e nel programma 714.000, 6.12%. Frontiere Speciale 328.000, 2.96%. Report 556.000, 5.62%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.263.000 telespettatori, share 16.19%. Una vita 1.929.000, 16.09%. Verissimo 1.795.000, 16.45% e nei Giri di Valzer 1.703.000, 17.53%.

Su Italia 1 Il film Scuola di polizia 3 ha registrato un netto di 422.000 telespettatori, 3.46%. Il film Scuola di Polizia 4 un netto di 478.000, 4.51%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 787.000 telespettatori, 6.09% di share. Speciale Tg4 – Diario di guerra 343.000, 3%. Il film Un alibi perfetto un netto di 253.000, 2.43%.

ha registrato un netto di 787.000 telespettatori, 6.09% di share. 343.000, 3%. Il film un netto di 253.000, 2.43%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 233.000 telespettatori, share 1.77% e nel programma 217.000, 1.79%; Tagadà Doc 158.000, 1.40%. Speciale TgLa7 335.000, 3.02%.

Seconda serata

Su Rai 1 Diversity Media Awards 2022 ha registrato 505.000 telespettatori, share 6.09%.

Su Rai 2 Atletica Leggera: Diamond League 2022 312.000, 1.98%. Tg2 Dossier ha registrato 224.000 telespettatori, share 3.01%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 381.000 telespettatori, share 4.72%.

Su Italia 1 Il film Scemo e più scemo ha registrato un netto di 409.000 telespettatori, share 7.24%.

Su Rete 4 Confessione reporter ha registrato un netto di 227.000 telespettatori, share 2.59%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.612.000, 25.65%; ore 20:00 4.009.000, 25.52%.

3.612.000, 25.65%; 4.009.000, 25.52%. Tg2 ore 13:00 1.377.000, 10.70%; ore 20:30 919.000, 5.31%.

1.377.000, 10.70%; 919.000, 5.31%. Tg3 ore 14:30 1.295.000, 9.87%; ore 19:00 1.235.000, 9.68%.

1.295.000, 9.87%; 1.235.000, 9.68%. Tg5 ore 13:00 2.611.000, 19.97%; ore 20:00 3.377.000, 21.68%.

2.611.000, 19.97%; 3.377.000, 21.68%. Studio Aperto ore 12:25 1.062.000, 10.19%; ore 18:30 463.000, 4.44%.

1.062.000, 10.19%; 463.000, 4.44%. Tg4 ore 12.00 286.000, 3.81%; ore 18:55 393.000, 3.02%.

286.000, 3.81%; 393.000, 3.02%. Tg La7 ore 13:30 418.000, 2.97%; ore 20:00 764.000, 4.82%.

Dati AUDITEL™