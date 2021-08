L’Estate televisiva si avvicina al termine, ma gli ascolti tv sono ancora pienamente festivi, così come la proposta ai telespettatori. Rai 1 punta sul meglio di A grande richiesta che vince la serata con meno di 2 mln di telespettatori, mentre Canale 5 si rifugia nella commedia con Compromessi Sposi che supera di poco il 1,6 mln. Tra i tanti film in prima tv spicca un cult come Ritorno al Futuro – Parte seconda che conquista la quarta posizione con 870mila telespettatori, mentre su Nove va in onda la discussa intervista di Oprah Winfrey a Meghan ed Harry, riproposta a pochi giorni dal 24° anniversario della morte di Lady Diana, ma si ferma solo a 232mila telespettatori. Il debutto della Serie A femminile su La7 si ferma a 88.000 telespettatori per uno share inferiore all’1%.

Prime Time

Su Rai 1 Lo show A grande richiesta – Il meglio di ha registrato 1.921.000 telespettatori, share 13,70%.

ha registrato 1.921.000 telespettatori, share 13,70%. Su Rai 2 Il film Il killer della porta accanto ha registrato 1.064.000 telespettatori, share 6,60%.

ha registrato 1.064.000 telespettatori, share 6,60%. Su Rai 3 Il film The Front Runner – Il vizio del potere ha registrato 447.000 telespettatori, share 2,90%.

ha registrato 447.000 telespettatori, share 2,90%. Su Canale 5 Il film Compromessi sposi ha registrato un netto di 1.605.000 telespettatori, share 10,30%.

ha registrato un netto di 1.605.000 telespettatori, share 10,30%. Su Italia 1 Il film Ritorno al futuro II ha registrato un netto di 873.000 telespettatori, share 5,77%.

ha registrato un netto di 873.000 telespettatori, share 5,77%. Su Rete 4 Una Vita ha registrato un netto di 773.000 telespettatori, share 5,20%.

ha registrato un netto di 773.000 telespettatori, share 5,20%. Su La7 In onda in prima serata 559.000, 3,37%. La serie Downton Abbey ha registrato 227.000 telespettatori, share 2,01%.

559.000, 3,37%. La serie ha registrato 227.000 telespettatori, share 2,01%. Su Tv8 Il film Terremoto 10.0 è stata vista da 348.000 telespettatori, share 2,2%.

è stata vista da 348.000 telespettatori, share 2,2%. Su Nove Harry e Meghan – Il lato oscuro della corona ha registrato 232.000 telespettatori, share 1,5%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.177.000 telespettatori, share 19,48%.

ha registrato 3.177.000 telespettatori, share 19,48%. Su Rai 3 Blob ha registrato 502.000, 3,32%. Che ci faccio qui – Io sono vivo 484.000, 2,98%.

ha registrato 502.000, 3,32%. 484.000, 2,98%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 1.912.000 telespettatori, share 11,70%.

ha registrato 1.912.000 telespettatori, share 11,70%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 759.000 telespettatori, share 4,69%.

ha registrato 759.000 telespettatori, share 4,69%. Su Rete 4 Stasera Italia Weekend ha registrato 791.000 telespettatori, share 4,92% e 908.000, 5,58%.

ha registrato 791.000 telespettatori, share 4,92% e 908.000, 5,58%. Su La7 In onda ha registrato 698.000 telespettatori, share 4,28%.

ha registrato 698.000 telespettatori, share 4,28%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 486.000 telespettatori, share 3%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.121.000 telespettatori, share 20,01% e nel game un netto di 3.256.000, 24,84%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.121.000 telespettatori, share 20,01% e nel game un netto di 3.256.000, 24,84%. Su Rai 2 FBI ha registrato un netto di 611.000 telespettatori, share 4,17%.

ha registrato un netto di 611.000 telespettatori, share 4,17%. Su Canale 5 100 di questo giorno ha registrato nella presentazione 621.000 telespettatori, share 6,14% e nel programma un netto di 853.000, 6,76%.

ha registrato nella presentazione 621.000 telespettatori, share 6,14% e nel programma un netto di 853.000, 6,76%. Su Italia 1 CSI ha registrato 336.000 telespettatori, share 2,38%.

ha registrato 336.000 telespettatori, share 2,38%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 668.000 telespettatori, share 4,49%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Weekend ha totalizzato un netto di 934.000 telespettatori, share 17,57%. Buongiorno Benessere 677.000, 12,85%. Linea verde Tour 1.260.000, 14,40%. Linea verde Radici 1.894.000, 15,40%.

ha totalizzato un netto di 934.000 telespettatori, share 17,57%. 677.000, 12,85%. 1.260.000, 14,40%. 1.894.000, 15,40%. Su Rai 2 Atletica leggera 175.000, 3,92%. Scherma 193,000, 3,92%. Paralimpiadi Tokyo 2020 un netto di 443.000, 8,36%. Atletica leggera 446.000, 8,33%. Scherma 443.000, 8,25%. Felicità – La stagione della rinascita ha registrato 363.000 telespettatori, share 3,58%.

un netto di 443.000, 8,36%. Atletica leggera 446.000, 8,33%. Scherma 443.000, 8,25%. ha registrato 363.000 telespettatori, share 3,58%. Su Rai 3 Presadiretta ha registrato 284.000, 5,42%. Dopo il TG Linda e il Brigadiere 363.000, 2,92%.

ha registrato 284.000, 5,42%. Dopo il TG 363.000, 2,92%. Su Canale 5 Diana, nostra madre: la sua vita, la sua eredità 559.000, 10,42%. Forum ha registrato 1.124.000 telespettatori, share 13,73%.

559.000, 10,42%. ha registrato 1.124.000 telespettatori, share 13,73%. Su Italia 1 The Bold Type ha registrato 199.000 telespettatori, share 2,63%.

ha registrato 199.000 telespettatori, share 2,63%. Su Rete 4 Il film Franco e Ciccio… Ladro e guardia ha ottenuto un netto di 144.000 telespettatori, share 2,53%. Dopo il Tg Il Segreto 168.000, 1,49%. Poirot 254.000, 1,83%.

ha ottenuto un netto di 144.000 telespettatori, share 2,53%. Dopo il Tg 168.000, 1,49%. 254.000, 1,83%. Su La7 In onda ha registrato 124.000 telespettatori, share 2,45%; In Onda Prima serata 108.000, 2,01%. La7 Doc 103.000, 1,96%. Inseparabili – Storie a 4 zampe 76.000, 1,33%. L’aria che tira Estate – Il diario 102.000, 0,95%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.577.000 telespettatori, share 12,34%. Amore in Quarantena 1.101.000, 11,67%.

ha registrato 1.577.000 telespettatori, share 12,34%. 1.101.000, 11,67%. Su Rai 2 Re di cuori ha registrato 387.000 telespettatori, share 2,96%. Bellissima Italia 435.000, 4,83%. Paralimpiadi Tokyo 2020 – Magazine 432.000, 4,59%.

ha registrato 387.000 telespettatori, share 2,96%. 435.000, 4,83%. 432.000, 4,59%. Su Rai 3 Report ha registrato 501.000 telespettatori, share 5,38%.

ha registrato 501.000 telespettatori, share 5,38%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.267.000 telespettatori, share 16,07%. Una Vita 2.123.000, 15,97%. Elisa di Rivombrosa Parte Seconda 1.149.000, 10,67%. Il film Scrivimi una canzone un netto di 681.000, 7,40%.

ha registrato 2.267.000 telespettatori, share 16,07%. 2.123.000, 15,97%. 1.149.000, 10,67%. Il film un netto di 681.000, 7,40%. Su Italia 1 Il film Scuola di polizia 3 ha registrato un netto di 475.000 telespettatori, 4,16%. Il film Scuola di polizia 4 un netto di 479.000, 5,14%. Will & Grace 319.000, 3,45%.

ha registrato un netto di 475.000 telespettatori, 4,16%. Il film un netto di 479.000, 5,14%. 319.000, 3,45%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 588.000 telespettatori, 4,74% di share. Il film Alleanza mortale un netto di 297.000, 3,20%.

ha registrato un netto di 588.000 telespettatori, 4,74% di share. Il film un netto di 297.000, 3,20%. Su La7 Hunting Hitler – Caccia a Hitler ha registrato 175.000 telespettatori, share 1,59%. Calcio femminile SERIE A – Empoli vs Roma ha registrato 88.000 telespettatori, share 0,88%.

Seconda serata

Su Rai 1 Il film Tutti pazzi a Tel Aviv ha registrato 255.000 telespettatori, share 4,36%.

ha registrato 255.000 telespettatori, share 4,36%. Su Rai 2 Instinct 558.000, 4,14%. Paralimpiadi Tokyo 2020 ha registrato 267.000 telespettatori, share 4,30%. Triathlon un netto di 310.000, 4,32%. Scherma un netto di 164.000, 4,43%.

558.000, 4,14%. ha registrato 267.000 telespettatori, share 4,30%. Triathlon un netto di 310.000, 4,32%. Scherma un netto di 164.000, 4,43%. Su Rai 3 Amore criminale ha registrato 403.000 telespettatori, share 6,22%.

ha registrato 403.000 telespettatori, share 6,22%. Su Canale 5 Il film 40 anni vergine ha registrato un netto di 582.000 telespettatori, share 7,68%.

ha registrato un netto di 582.000 telespettatori, share 7,68%. Su Italia 1 Il film Ritorno al futuro III ha registrato un netto di 551.000 telespettatori, share 8,47%.

ha registrato un netto di 551.000 telespettatori, share 8,47%. Su Rete 4 Il film Paura d’amare ha registrato un netto di 210.000 telespettatori, share 3,30%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.402.000, 23,82%; ore 20:00 3.815.000, 25,33%.

3.402.000, 23,82%; 3.815.000, 25,33%. Tg2 ore 13:00 1.691.000, 12,68%; ore 20:30 1.476.000, 9,12%.

1.691.000, 12,68%; 1.476.000, 9,12%. Tg3 ore 14:30 1.506.000, 11,86%; ore 19:00 1.419.000, 11,84%.

1.506.000, 11,86%; 1.419.000, 11,84%. Tg5 ore 13:00 2.637.000, 19,47%; ore 20:00 2.347.000, 15,37%.

2.637.000, 19,47%; 2.347.000, 15,37%. Studio Aperto ore 12:25 1.528.000, 13,80%; ore 18:30 570.000, 5,81%.

1.528.000, 13,80%; 570.000, 5,81%. Tg4 ore 12.00 339.000, 3,85%; ore 18:55 508.000, 4,21%.

339.000, 3,85%; 508.000, 4,21%. Tg La7 ore 13:30 369.000, 2,60%; ore 20:00 584.000, 3,84%.

Dati AUDITEL™