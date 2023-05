Gli ascolti tv del sabato con Il Volo in prima serata su Canale 5 e I migliori anni dell’estate su Rai 1. Vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la prima puntata de Il Volo – Tutti per uno (live) ha ottenuto 3.128.000 telespettatori, share 23,60%. Su Rai 1 I Migliori Anni dell’Estate (live) 2.864.000, 19,67%. Su Italia 1 il film Shrek II ha raccolto un netto di 932.000 telespettatori, share 5,69%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto 912.000, 5,43%, e 817.000, 5,05%. Su Rai 3 Le Ragazze ha registrato 951.000 telespettatori, share 6,38%. Su Rete 4 il film …Altrimenti ci arrabbiamo ha registrato un netto di 715.000 telespettatori, share 4,57%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 377.000 telespettatori, share 2,61%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 296.000, 1,78%. Su Nove il film Reazione a catena ha registrato 234.000 telespettatori, share 1,46%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari Tuoi 4.130.000, 25,89%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 2.607.000 telespettatori, share 16,32%. Su Rai 2 Tg2 Post 695.000, 4,26% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 749.000, 5,41% e a seguire Le Parole nella presentazione 926.000, 6,36% e nel programma 1.245.000, 7,73%. NCIS su Italia 1 registra 881.000 telespettatori, share 5,69% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 550.000 telespettatori, share 3,69% e nella seconda 533.000, 3,28%. Su La7 In onda 757.000, 4,79%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 299.000 telespettatori, share 1,94% e su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 208.000 telespettatori, share 1,39%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.102.000 telespettatori, share 21,29%, e nel programma un netto di 2.933.000, 24,85%. Su Canale 5 Avanti un altro! – Weekend Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.434.000 telespettatori, share 15,56% e nel game un netto di 2.029.000, 17,76%. Su Rai 2 Equitazione: Piazza di Siena .000, %; The Blacklist ha ottenuto un netto di 330.000, 2,46%, mentre Italia 1 con FBI Most Wanted ha ottenuto 339.000 telespettatori, share 2,61%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 556.000 telespettatori, share 4,03%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 154.000, 1,63% e nel game 255.000, 2,25%. Su Tv8 GP F1 Monaco Prove 551.000, 5,24%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.106.000, 23,21%, mentre la Buongiorno Benessere 722.000, 16,48%, quindi Linea verde Discovery 990.000, 15,92% e Linea verde Life 1.997.000, 18,41%. Su Rai 2 Pizza Doc 169.000, 3,16%; Check Up ha registrato 330.000 telespettatori, share 3,88%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 289.000, 5,71%; Mi manda Raitre 235.000, 5,34%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 573.000, 6% e TgR Mezzogiorno Italia 470.000, 3,59%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.251.000, 18,37% mentre su Italia 1 Mom ha registrato 136.000 telespettatori, share 1,97%. Su Rete 4 il film Sedotti e bidonati nella prima parte 88.000 telespettatori, share 2,02% e nella seconda 140.000, 2,93%; dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 150.000, 1,59% e La signora in giallo 426.000, 3,38%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 153.000 telespettatori, share 3,45%, nel segmento News 111.000, 3,41% e nel Dibattito 137.000, 2,82%; quindi Coffee Break Sabato 143.000, 3,30%, L’ingrediente perfetto – A tu per tu 85.000, 1,04%; Like – Tutto ciò che piace 108.000, 0,93%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.433.000, 11,92%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 952.000, 8,90%, quindi ItaliaSì! nella prima parte 941.000, 10,48%, e nella seconda 1.328.000, 15,42%. Su Rai 2 Giro d’Italia un netto di 1.541.000, 15,88%: nel dettaglio Giro in Diretta 1.368.000, 12,58%, Giro all’Arrivo 1.916.000, 21,26%; Processo alla Tappa 886.000, 10,23%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 795.000, 7,03% e nel programma 836.000, 7,96%, e nel segmento Extra 669.000, 6,53%; Frontiere 391.000, 4,18%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 334.000, 3,76% e nel programma 407.000, 4,62%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.552.000 telespettatori, share 20,56%; Terra Amara 2.520.000, 23,53%; Verissimo – Le storie nella prima parte 1.714.000, 18,44% e nella seconda 1.470.000, 16,85%. Su Italia 1 Drive Up ha registrato 428.000 telespettatori, 3,35%, mentre Lucifer 189.000, 2,11%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 555.000 telespettatori, 4,69% di share; a seguire Colombo un netto di 355.000, 3,86%. Su La7 il match Inter – Milan, Serie A Calcio femminile, ha registrato 100.000, 0,91%. Su Nove Basket Campionato italiano Milano – Sassari un netto di 48.000, 0,49%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 O anche no 501.000, 8,51%. Su Rai 2 Detectives Casi risolti e irrisolti .000, %, Tg2 Dossier ha ottenuto 258.000 telespettatori, share 1,97%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 441.000, 4,62%; Un giorno in Pretura 287.000, 6,13%. Su Italia 1 il film Trolls World Tour un netto di 339.000, 3,19%. Su Rete 4 Confessione Reporter 232.000, 2,69%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.284.000, 25,04%; ore 20:00 3.406.000, 24,51%.

3.284.000, 25,04%; 3.406.000, 24,51%. Tg2 ore 13:00 1.206.000, 9.93%; ore 20:30 827.000, 5,51%.

1.206.000, 9.93%; 827.000, 5,51%. Tg3 ore 14:30 1.493.000, 12,44%; ore 19:00 1.272.000, 11,66%.

1.493.000, 12,44%; 1.272.000, 11,66%. Tg5 ore 13:00 2.981.000, 24,22%; ore 20:00 2.929.000, 20,77%.

2.981.000, 24,22%; 2.929.000, 20,77%. Studio Aperto ore 12:25 883.000, 9,28%; ore 18:30 347.000, 3,90%.

883.000, 9,28%; 347.000, 3,90%. Tg4 ore 12.00 249.000, 3,59%; ore 18:55 453.000, 4,08%.

249.000, 3,59%; 453.000, 4,08%. Tg La7 ore 13:30 414.000, 3,15%; ore 20:00 716.000, 5,08%.

