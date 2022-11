Gli ascolti tv di una giornata piena di sport sulle reti Rai, con la semifinale di Coppa Davis su Rai 2 – interrotta sul più bello per lasciare spazio al Tg2 – e il Mondiale di Calcio in Qatar, che in prima serata ha offerto Argentina – Messico. Milly Carlucci, però, non ha voluto lasciare un sabato senza Ballando con le stelle, iniziato quasi alle 22.20. In tutto questo la giornata è stata puntellata dalle news sulla frana a Casamicciola, che finora ha provocato 1 morto e 11 dispersi. Ma vediamo come sono andati gli ascolti.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Argentina – Messico ha ottenuto un netto di 6.357.000 telespettatori, share 31,56 (nel dettaglio il primo tempo – dalle 20.00 alle 20.50 – 5.892.000, 29,29%, e il secondo – dalle 21.05 alle 21.57 – a 6.814.000, 33,79%); a seguire l’ottava puntata di Ballando con le stelle 18 ha registrato nel segmento Ballando tutti in pista (dalle 22.13 alle 22.38) 4.178.000 telespettatori, share 24,55% e nel programma, in seconda serata, un netto di 3.504.000, 34,02).

Su Canale 5 il film Come un gatto in tangenziale un netto di 2.122.000, 12,51%. Su Italia 1 il film d’animazione Kung Fu Panda ha raccolto un netto di 910.000 telespettatori, share 5,08%. Su Rai 2 Tg2 Speciale Ischia ha registrato nella prima parte 979.000, 4,87% e nella seconda 715.000, 4,20%. Su Rai 3 Sei pezzi facili ha registrato 852.000 telespettatori, share 5,16%. Su Rete 4 il film She saved me – Sopravvissuta ha registrato un netto di 630.000 telespettatori, share 3,75%. Su La7 Il meglio di Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 401.000 telespettatori, share 2,61%. Su Tv8 il film Creed II ha registrato 267.000, 1,67%. Su Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul pezzo ha registrato 165.000 telespettatori, share 1,02%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time Striscia la notizia su Canale 5 ha registrato 3.023.000 telespettatori, share 14,84%. Su Rai 3 Blob ha registrato 1.318.000, 6,70% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.411.000, 6,90% e nel programma 1.503.000, 7,42%. NCIS: Unità anticrimine Supermarine su Italia 1 registra 1.085.000 telespettatori, share 5,32% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella presentazione 575.000 telespettatori, share 2,81% e nella seconda 804.000, 3,94%. Su La7 In onda 703.000. 3,45%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 423.000 telespettatori, share 2,06% e su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 201.000 telespettatori, share 1%.

Ascolti Preserale

