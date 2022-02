Ascolti tv sabato 26 febbraio 2022: Affari Tuoi, C’è Posta per Te

Gli ascolti tv del sabato, giorno che risente meno degli altri delle variazioni di palinsesto per seguire gli aggiornamenti dall’Ucraina. C’è posta per te vince la serata contro Affari tuoi Formato Famiglia che nel segmento di prima serata, però, sfiora i 4 milioni. Rai 2, Rete 4 e La7 si danno all’approfondimento, con Tg2 Post che ottiene 1,4 mln, mentre In Onda in prima serata sfiora il milione e Controcorrente si ferma a 800mila. Fa poco più di Rete 4 Insider su Rai 3 con Roberto Saviano, superato dal film di Italia 1.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Affari Tuoi Formato Famiglia ha registrato 3.953.000 telespettatori, share 17,41% e nel segmento Celebrity 2.458.000, 13,97%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 3 Blob ha registrato 1.074.000, 4,95%. Le parole nella presentazione 1.289.000, 5,78% e nel programma 1.558.000, 6,77%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.057.000 telespettatori, share 17,20% e nel game un netto di 4.374.000, 22%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 TG1 Edizione Straordinaria 1.339.000, 22,15%. Uno Mattina in Famiglia nella prima parte 1716.000 telespettatori, share 22,90% e nella seconda 1.376.000, 19.33%. Buongiorno Benessere 1.102.000, 15,54%. Passaggio a Nord Ovest , puntata speciale 25 anni, 988.000, 12,07%. Linea verde Explora 1.497.000, 14,10%. Linea verde Life 2.343.000, 16,02%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.606.000 telespettatori, share 10,43%. Linea Bianca 1.143.000, 8,36%. ItaliaSì! nella presentazione 1.401.000, 10,58% e nella seconda 1.797.000, 11,86%.

Seconda serata

Su Rai 1 Ciao Maschio ha registrato 684.000 telespettatori, share 7,25%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.752.000, 27,45%; ore 20:00 5.568.000, 25,52%.

