Gli ascolti tv della sera di Natale, con Alberto Angela su Rai 1 per Stanotte a Napoli che vince la serata con poco più di 4 milioni di telespettatori, contro i 2,3 mln dello speciale All Together Now Kids su Canale 5. Terza piazza per Aldo, Giovanni e Giacomo con La Banda dei Babbi Natale su Italia 1, mentre Coco su Rai 3 ottiene la quarta posizione con quasi 1,3 mln. Il film natalizio di Rai 2 fa poco più di Via col Vento su Rete 4, mentre Nove i Queen fanno meglio di La7 e Tv8.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Stanotte a Napoli (recensione) ha registrato un netto di 4.154.000 telespettatori, share 22,72%.

Su Rai 2 Il film La giostra dell'amore ha registrato 720.000 telespettatori, share 3,47%.

Su Rai 3 Il film d'animazione Coco ha registrato 1.280.000 telespettatori, share 6,26%.

Su Canale 5 All Together Now Kids ha registrato 2.259.000 telespettatori, share 13,50%.

Su Italia 1 Il film La banda dei Babbi Natale ha registrato un netto di 1.331.000 telespettatori, share 6,65%.

Su Rete 4 Il film Via col vento ha registrato un netto di 618.000 telespettatori, share 3,52%.

Su La7 Il film Fuga dal Natale ha registrato 316.000 telespettatori, share 1,58%.

Su Tv8 Il film Il sapore del Natale è stato visto da 260.000 telespettatori, share 1,3%.

Su Nove Il doc Queen – We Are the Champions ha registrato 456.000 telespettatori, share 2,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.390.000 telespettatori, share 21,47%.

Su Rai 3 Blob ha registrato 986.000, 5,12%. Generazione Bellezza 1.010.000, 5,02%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.122.000 telespettatori, share 15,26%.

Su La7 Meraviglie senza tempo ha registrato 535.000 telespettatori, share 2,63%.

ha registrato 535.000 telespettatori, share 2,63%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %.

ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.660.000 telespettatori, share 16,78% e nel game un netto di 3508.000, 19,89%.

Su Rai 2 Il film Il Natale dei miei ricordi ha registrato un netto di 407.000 telespettatori, share 2,26%.

Su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.929.000 telespettatori, share 12,16% e nel game un netto di 2.481.000, 14,18%.

Su Italia 1 Il film Elf ha registrato un netto di 889.000 telespettatori, share 4,60%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 710.000 telespettatori, share 3,75%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.526.000 telespettatori, share 21,40%. Lo Zecchino di Natale 1.638.000, 18,43%. Santa Messa di Natale 2.253.000, 22,64%. Messaggio Natalizio e Benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco 3.041.000, 27,39%. Concerto di Natale dalla Basilica di Assisi 2.213.000, 19,13%.

Su Rai 2 Protestantesimo – Speciale Culto Evangelico di Natale 197.000, 2,15%. Il film Quel lungo viaggio di Natale ha registrato 294.000 telespettatori, share 2,73%.

Su Rai 3 Geo ha registrato 314.000, 5,55%. Mi manda Raitre in festa 439.000, 5,31%. Timeline Xmas 433.000, 4,74%. Dopo il TG TgR Il Settimanale 657.000, 5,85%. Tgr Mezzogiorno Italia 427.000, 3,45%.

Su Canale 5 Santa Messa 935.000, 10,24%. Storie di Melaverde Natalizie ha registrato 866.000 telespettatori, share 8,93% e 943.000, 9,08%. Benedizione Urbi et Orbi 933.000, 8,42%. Storie di Melaverde Natalizie 1.117.000, 9,93%.

Su Italia 1 Il film La gabbianella e il gatto ha registrato un netto 330.000 telespettatori, share 3,86%. Il film Balto 2 – Il mistero del lupo un netto di 456.000, 4,59%.

Su Rete 4 Speciale Tg5 – Francesco e gli invisibili ha ottenuto 264.000 telespettatori, share 2,63%. Dopo il Tg La signora in giallo 252.000, 2,18%.

Su La7 Il film La vita è meravigliosa ha registrato 121.000, 1,67%. Il film 8 donne e un mistero 114.000, 1,11%. Meraviglie senza tempo 77.000, 0,66%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.688.000 telespettatori, share 14%. Linea Bianca 1.420.000, 11,99%. ItaliaSì! È Natale nella presentazione 1.706.000, 12,70% e nel programma 1.964.000, 13,46%.

Su Rai 2 Il Provinciale ha registrato 558.000 telespettatori, share 4,60%. Bellissima Italia 687.000, 4,69%.

Su Rai 3 Il film Hugo Cabret ha registrato un netto di 613.000 telespettatori, share 5,09%. Report nella presentazione 461.000, 3,51% e nel programma 784.000, 5,37%.

Su Canale 5 Concerto di Natale ha registrato 1.138.000 telespettatori, share 9,49%. Il film Miracolo sulla 34esima strada un netto di 1.412.000, 10,19%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 559.000 telespettatori, 4,57%. Il film Jack Frost un netto di 801.000, 6,73%. Il film Polar Express un netto di 705.000, 5,19%.

Su Rete 4 Il film La Sacra Famiglia un netto di 468.000, 3,88%. Il film Pinocchio ha registrato un netto di 576.000 telespettatori, 4,04% di share.

Su La7 Speciale Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 362.000 telespettatori, share 3%. Il film Mangia, prega, ama 217.000, 1,40%.

Seconda serata

Su Rai 1 Serata d’onore – Enrico Caruso ha registrato 687.000 telespettatori, share 9,60%.

Su Rai 2 Speciale Un Anno di Calcio ha registrato 295.000 telespettatori, share 1,66%. Tg2 Dossier 229.000, 1,87%.

Su Rai 3 Il film Dafne ha registrato 226.000 telespettatori, share 1,79%.

Su Italia 1 [email protected] ha registrato 763.000 telespettatori, share 5,86%.

Su La7 Il film Ma come fa a far tutto? ha registrato un netto di 200.000 telespettatori, share 1,74%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.991.000, 24,14%; ore 20:00 4.461.000, 23,25%.

Tg2 ore 13:00 1.158.000, 9,71%; ore 20:30 1.377.000, 6,91%.

Tg3 ore 14:30 1.613.000, 13,20%; ore 19:00 2.007.000, 11,86%.

Tg5 ore 13:00 2.335.000, 19,45%; ore 20:00 3.178.000, 16,42%.

Studio Aperto ore 12:25 1.132.000, 10,07%; ore 18:30 969.000, 6,30%.

Tg4 ore 12.00 308.000, 2,72%; ore 18:55 684.000, 4%.

Tg La7 ore 13:30 330.000, 2,67%; ore 20:00 773.000, 4%.

Ascolti Sky Uno

Il film Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto, in onda su Sky Cinema Uno, Sky Uno/+1, Sky Cinema Christmas e on demand, ha totalizzato 1.425.000 spettatori medi con una permanenza al 64%. È risultato il miglior film di Natale di sempre per Sky e 4º miglior esordio di tutti i tempi.

