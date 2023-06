Gli ascolti tv del sabato, con un grande evento live su Rai 1 e una programmazione di daytime stravolta dagli aggiornamenti sull’avanzata della compagnia Wagner su Mosca che ‘premia’ In Onda in prima serata. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Italia Loves Romagna (live) nell’anteprima 3.560.000, 24,7% e nel programma un netto di 3.450.000, 30,8%. Su Canale 5 Lo show dei Record, in replica, ha ottenuto un netto di 997.000 telespettatori, share 9%. Su La7 In onda è stato visto da 832.000 telespettatori, share 5,7%; a seguire La7 Doc – Wagner, l’esercito ombra di Putin 275.000, 2,3%. Su Italia 1 il film Indiana Jones e il tempio maledetto ha raccolto un netto di 792.000 telespettatori, share 6,1%. Su Rete 4 Speciale Quarta Repubblica ha registrato un netto di 660.000 telespettatori, share 5,2% .Su Rai 3 Speciale Tg3 – La marcia su Mosca ha registrato 549.000 telespettatori, share 4,1%. Su Rai 2 il film Desideri mortali ha ottenuto 469.000, 3,4%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha registrato 385.000, 2,7%. Su Nove Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste ha registrato 337.000 telespettatori, share 2,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.134.000 telespettatori, share 14,7%. Su Rai 2 Tg2 Post 736.000, 5% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 399.000, 3% e a seguire Il meglio di Generazione Bellezza 351.000, 2.5%. NCIS su Italia 1 registra 769.000 telespettatori, share 5,4% mentre Controcorrente Weekend su Rete 4 ottiene nella prima parte 736.000 telespettatori, share 5,3% e nella seconda 841.000, 5,8%. Su La7 In onda 1.029.000, 7,2%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 162.000 telespettatori, share 1,2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.864.000 telespettatori, share 20,3%, e nel programma un netto di 2.706.000, 24,3%. Su Canale 5 Caduta libera – Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.309.000 telespettatori, share 15,1% e nel game un netto di 1.710.000, 15,9%. Su Rai 2 The Blacklist ha ottenuto un netto di 259.000, 2,1%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 380.000 telespettatori, share 3,1%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 542.000 telespettatori, share 4,2%. Su La7 TgLa7 Speciale 204.000, 1,9%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Weekly, prima puntata (recensione), ha totalizzato un netto di 846.000, 19,7%, mentre la La vita è meravigliosa 749.000, 15,6%, Linea Verde Explora 1.113.000, 15,4%, Linea verde Discovery .000, % e Linea verde Life 2.027.000, 19,1%. Su Rai 2 Pizza Doc 248.000, 4,6%; Fatto da mamma e da papà ha registrato 428.000 telespettatori, share 5,1%; su Rai 3 Storie delle nostre città 148.000, 2,9%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale Estate 541.000, 5,4% e Ossi di seppia 328.000, 2,7% e 357.000, 2,8%. Su Canale 5 Forum ha registrato 998.000, 14,7% mentre su Italia 1 Mom ha registrato 213.000 telespettatori, share 3,1%. Su Rete 4 il film Soldati e caporali ha dato la linea al Tg4 con un netto di 107.000 telespettatori, share 2,4% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 163.000, 1,8% e La signora in giallo 465.000, 3,8%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 193.000 telespettatori, share 4,9%, nel segmento News 109.000, 4,1% e nel Dibattito 203.000, 4,6%; quindi Coffee Break Sabato 167.000, 4%, L’Aria Che Tira – Diario 160.000, 2,4%; Like – Tutto ciò che piace 149.000, 1,3%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.726.000, 15%; Tg1 – Edizione straordinaria 1.547.000, 15,5%; A Sua immagine 949.000, 10,8% e nella seconda parte 907.000, 10,5%; Tg1 – Edizione straordinaria 1.637.000, 19,9%; Passaggio a Nord-Ovest 944.000, 11,7%. Su Rai 2 Non Stop…Now 269.000, 2,3%; Bellissima Italia 270.000, 2,6%; Ciclismo – Campionato italiano élite su strada 358.000, 4,1%; European Games 519.000, 6,5%; Tg2 Speciale 562.000, 6,8%. Su Rai 3 La giostra della Quintana 284.000, 3,3%; Report in replica, 485.000, 6%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.334.000 telespettatori, share 18,6%; Scene da un matrimonio un netto di 1.741.000, 16,2%; Tg5 – Edizione Straordinaria 1.710.000, 16,5% e 1.050.000, 13%. Un altro domani 1.129.000, 18,2%; il film tv Inga Lindstrom – Incanto d’amore un netto di 1.034.000, 12,7%; Tg5 Edizione straordinaria 1.068.000, 12,9%. Su Italia 1 Drive Up ha registrato 383.000 telespettatori, 3,1%, mentre Camera Cafè 304.000, 3,8%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 685.000 telespettatori, 6,1% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 661.000, 7,4% e Colombo un netto di 418.000, 5,1%. Su La7 La7 Doc – Putin, la strada verso la guerra 316.000, 3,3%; il film Bello, onesto, emigrato Australia… un netto di 180.000, 2,2%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Techetechetè – Renzo Arbore 399.000, 11,8%. Su Rai 2 Il provinciale 277.000, 2,5%; Tg2 Speciale ha ottenuto 331.000 telespettatori, share 4,3%. Su Rai 3 Un giorno in Pretura 301.000, 3,7%. Su Italia 1 il film Blu profondo un netto di 280.000, 4,9%. Su Rete 4 il film Cose da pazzi un netto di 183.000, 3,3%. Su La7 Speciale TgLa7 272.000, 2,7%; La7 Doc – Putin e gli oligarchi 252.000, 3,1%.

Ascolti tv TG

Dati AUDITEL™