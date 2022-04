Ascolti tv sabato 23 aprile 2022: Ulisse, Amici, Che ci faccio qui

Gli ascolti tv del sabato, tra Ulisse – Il Piacere della Scoperta su Rai 1 e il Serale di Amici di Maria De Filippi su Canale 5. Il talent show anche questa settimana fa la voce grossa, la sesta puntata caratterizzata dall’eliminazione di LDA (scatenando le polemiche sui social) si porta ad oltre 4,2 milioni di telespettatori. Crescita per Ulisse, è il secondo programma più visto e segna quasi 700.000 telespettatori in più (rispetto alla scorsa settimana) per una puntata dedicata ai 70 anni di regno della Regina Elisabetta. Seguono al terzo posto appaiati Italia 1 e Rai 2, più in basso troviamo Rete 4 e Rai 3.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta , ha registrato 3.120.000 telespettatori, share 16.90%.

, ha registrato 3.120.000 telespettatori, share 16.90%. Su Rai 2 FBI 964.000, 4.53%. FBI International ha registrato 842.000 telespettatori, share 4.21%.

964.000, 4.53%. ha registrato 842.000 telespettatori, share 4.21%. Su Rai 3 Che ci faccio qui ha registrato 660.000 telespettatori, 3.42%.

ha registrato 660.000 telespettatori, 3.42%. Su Canale 5 Amici 21 – Il Serale ha registrato 4.233.000 telespettatori, share 25.28%.

ha registrato 4.233.000 telespettatori, share 25.28%. Su Italia 1 Il film d’animazione L’Era glaciale ha registrato 986.000 telespettatori, share 4.74%.

ha registrato 986.000 telespettatori, share 4.74%. Su Rete 4 Il film Pari e dispari ha registrato un netto di 861.000 telespettatori, share 4.53%.

ha registrato un netto di 861.000 telespettatori, share 4.53%. Su La7 La serie Yellowstone ha registrato 344.000 telespettatori, share 1.9%.

ha registrato 344.000 telespettatori, share 1.9%. Su Tv8 Il film L’immortale è stato visto da 358.000 telespettatori, share 1.8%.

è stato visto da 358.000 telespettatori, share 1.8%. Su Nove La mafia di Putin ha registrato 429.000 telespettatori, share 2.1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.563.000 telespettatori, share 21.83%.

ha registrato 4.563.000 telespettatori, share 21.83%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 868.000 telespettatori, share 4.12%.

ha registrato 868.000 telespettatori, share 4.12%. Su Rai 3 Blob ha registrato 796.000, 4.23%. Le parole nella presentazione 904.000, 4.62% e nel programma 1.285.000, 6.14%.

ha registrato 796.000, 4.23%. nella presentazione 904.000, 4.62% e nel programma 1.285.000, 6.14%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.396.000 telespettatori, share 16.27%.

ha registrato 3.396.000 telespettatori, share 16.27%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.243.000 telespettatori, share 6.09%.

ha registrato 1.243.000 telespettatori, share 6.09%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 927.000 telespettatori, share 4.61% e 946.000, 4.49%.

ha registrato 927.000 telespettatori, share 4.61% e 946.000, 4.49%. Su La7 In onda ha registrato 876.000 telespettatori, share 4.20%.

ha registrato 876.000 telespettatori, share 4.20%. Su Tv8 Moto3 ha registrato 278.000 telespettatori, share 1.4%.

ha registrato 278.000 telespettatori, share 1.4%. Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato 371.000 telespettatori, share 1.8%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.536.000 telespettatori, share 17.92% e nel game un netto di 3.880.000, 23.37%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.536.000 telespettatori, share 17.92% e nel game un netto di 3.880.000, 23.37%. Su Rai 2 Dribbling 253.000, 1.74%. NCIS ha registrato un netto di 533.000 telespettatori, share 2.90%.

253.000, 1.74%. ha registrato un netto di 533.000 telespettatori, share 2.90%. Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.120.000 telespettatori, share 15.26% e nel game un netto di 2.748.000, 16.74%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.120.000 telespettatori, share 15.26% e nel game un netto di 2.748.000, 16.74%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 586.000 telespettatori, share 3.26%.

ha registrato 586.000 telespettatori, share 3.26%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 816.000 telespettatori, share 4.31%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 Edizione Straordinaria 1.238.000, 20.65%. Uno Mattina in Famiglia prima parte 1.295.000 telespettatori, share 21.63%, seconda parte 1.070.000, 18.75%. Buongiorno Benessere 965.000, 16.83%. Passaggio a Nord Ovest 876.000, 12.16%. Linea verde Link 1.287.000, 13.97%. Linea verde Life 2.465.000, 18.92%.

1.238.000, 20.65%. prima parte 1.295.000 telespettatori, share 21.63%, seconda parte 1.070.000, 18.75%. 965.000, 16.83%. 876.000, 12.16%. 1.287.000, 13.97%. 2.465.000, 18.92%. Su Rai 2 Speciale Tg2 ha registrato 195.000 telespettatori, share 3.32%. Cook 40 , 335.000, 3.16%.

ha registrato 195.000 telespettatori, share 3.32%. , 335.000, 3.16%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha registrato 343.000, 5.86%. Mi manda Raitre 286.000, 4.90%. Timeline 241.000, 4.43%. Dopo il TG TgR Il Settimanale 640.000, 5.46%. Tgr Petrarca 419.000, 2.89%.

ha registrato 343.000, 5.86%. 286.000, 4.90%. 241.000, 4.43%. Dopo il TG 640.000, 5.46%. 419.000, 2.89%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.315.000 telespettatori, share 14.83%.

ha registrato 1.315.000 telespettatori, share 14.83%. Su Italia 1 Una mamma per amica ha registrato 73.000 telespettatori, share 1.30%; 89.000, 1.51% e 188.000, 2.32%.

ha registrato 73.000 telespettatori, share 1.30%; 89.000, 1.51% e 188.000, 2.32%. Su Rete 4 Il film Svitati ha ottenuto un netto di 133.000 telespettatori, share 2.20%. Dopo il Tg Il Segreto 145.000, 1.26%. Sempre Verde 263.000, 1.72%.

ha ottenuto un netto di 133.000 telespettatori, share 2.20%. Dopo il Tg 145.000, 1.26%. 263.000, 1.72%. Su La7 Omnibus ha registrato 225.000 telespettatori, share 4.34%, nel segmento News 119.000, 3.51% e nel Dibattito 232.000, 3.94%. Coffee Break 216.000, 3.83%. L’aria che tira Speciale 306.000, 3.73%. Like – Tutto ciò che piace 215.000, 1.52%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.707.000 telespettatori, share 11.64%. Linea Bianca 1.144.000, 9.27%. ItaliaSì! nella prima parte 1.251.000, 10.50% e nella seconda 1.606.000, 12.45%.

ha registrato 1.707.000 telespettatori, share 11.64%. 1.144.000, 9.27%. nella prima parte 1.251.000, 10.50% e nella seconda 1.606.000, 12.45%. Su Rai 2 Il Provinciale ha registrato 516.000 telespettatori, share 3.52%.

ha registrato 516.000 telespettatori, share 3.52%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione ha registrato 907.000 telespettatori, share 6.68% e nel programma 921.000, 7.52% e nel segmento Extra 656.000, 5.66%. Frontiere Speciale 544.000, 4.18%.

nella presentazione ha registrato 907.000 telespettatori, share 6.68% e nel programma 921.000, 7.52% e nel segmento Extra 656.000, 5.66%. 544.000, 4.18%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.426.000 telespettatori, share 15.47%. Una vita 2.008.000, 15.74%. Verissimo 1.850.000, 15.71% nella prima parte e 2.009.000, 16.01% nella seconda.

ha registrato 2.426.000 telespettatori, share 15.47%. 2.008.000, 15.74%. 1.850.000, 15.71% nella prima parte e 2.009.000, 16.01% nella seconda. Su Italia 1 il film Shangai Noon – Pallottole cinesi ha registrato 598.000 telespettatori, 4.25%. Junior un netto di 402.000, 3.37%.

ha registrato 598.000 telespettatori, 4.25%. un netto di 402.000, 3.37%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 759.000 telespettatori, 5.32% di share. Speciale Tg4 – Diario di guerra 416.000, 3.50%. Il film I pompieri un netto di 254.000, 2.05%.

ha registrato un netto di 759.000 telespettatori, 5.32% di share. 416.000, 3.50%. Il film un netto di 254.000, 2.05%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 415.000 telespettatori, share 2.84% e nel programma 351.000, 2.66%. TagaDoc 309.000, 2.60%. Speciale TgLa7 560.000, 4.13%.

Seconda serata

Su Rai 1 Ciao Maschio ha registrato 648.000 telespettatori, share 8.23%.

ha registrato 648.000 telespettatori, share 8.23%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 348.000 telespettatori, share 2.21%.

ha registrato 348.000 telespettatori, share 2.21%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 413.000 telespettatori, share 3.15%.

ha registrato 413.000 telespettatori, share 3.15%. Su Italia 1 Il film Ozzy – Cucciolo coraggioso ha registrato 571.000 telespettatori, share 3.95%.

ha registrato 571.000 telespettatori, share 3.95%. Su Rete 4 Confessione reporter ha registrato un netto di 255.000 telespettatori, share 2.60%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.164.000, 26.38%; ore 20:00 4.613.000, 24.35%.

4.164.000, 26.38%; 4.613.000, 24.35%. Tg2 ore 13:00 1.665.000, 11.41%; ore 20:30 1.144.000, 5.67%.

1.665.000, 11.41%; 1.144.000, 5.67%. Tg3 ore 14:30 1.646.000, 11.38%; ore 19:00 1.451.000, 9.31%.

1.646.000, 11.38%; 1.451.000, 9.31%. Tg5 ore 13:00 3.021.000, 20.46%; ore 20:00 3.555.000, 18.54%.

3.021.000, 20.46%; 3.555.000, 18.54%. Studio Aperto ore 12:25 1.090.000, 9.51%; ore 18:30 538.000, 4.03%.

1.090.000, 9.51%; 538.000, 4.03%. Tg4 ore 12.00 241.000, 2.73%; ore 18:55 576.000, 3.63%.

241.000, 2.73%; 576.000, 3.63%. Tg La7 ore 13:30 597.000, 3.78%; ore 20:00 1.083.000, 5.62%.

Dati AUDITEL™