Ascolti tv sabato 22 gennaio 2022: Tali e quali, C’è posta per te

Gli ascolti tv del sabato, con una nuova sfida tra Tali e Quali e C’è Posta per Te. Lo show di Maria De Filippi vince con 5,6 milioni di telespettatori, dato decisamente abbondante, ma il il programma di Carlo Conti si difende restando sopra i 4 mln. Per il resto dei programmi resta poco: FBI si attesta intorno al milione di telespettatori, seguito da Cattivissimo Me 2 su Italia 1. Meno di 850mila telespettatori per La fabbrica del mondo su Rai 3, mentre su Rete 4 il film Storia di una ladra di libri ottiene 578mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Tali e Quali ha registrato 4.013.000 telespettatori, share 18,78%.

Su Rai 2 FBI 1.121.000, 4,65%. FBI International ha registrato 1.082.000 telespettatori, share 4,60%.

Su Rai 3 La fabbrica del mondo ha registrato 849.000 telespettatori, share 3,91%.

Su Canale 5 C'è posta per te ha registrato 5.567.000 telespettatori, share 29,28%.

Su Italia 1 Il film d'animazione Cattivissimo Me 2 ha registrato un netto di 889.000 telespettatori, share 3,87%.

Su Rete 4 Il film Storia di una ladra di libri ha registrato un netto di 578.000 telespettatori, share 2,78%.

Su La7 In onda – Prima serata ha registrato 864.000 telespettatori, share 3,63%.

Su Tv8 Il film L'aroma dell'amore è stato visto da 208.000 telespettatori, share 0,9%.

Su Nove Maurizio Minghella – Il predatore ha registrato 262.000 telespettatori, share 1,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.003.000 telespettatori, share 21,09%.

Su Rai 3 Blob ha registrato 1.103.000, 5,06%. Le parole nella presentazione 1.129.000, 4,99% e nel programma 1.538.000, 6,46%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.976.000 telespettatori, share 16,74%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.180.000 telespettatori, share 5,04%.

Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 1.113.000 telespettatori, share 4,84% e 902.000, 3,77%.

Su La7 In onda ha registrato 1.148.000 telespettatori, share 4,87%.

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 429.000 telespettatori, share 1,8%.

Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha registrato 268.000 telespettatori, share 1,2%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.480.000 telespettatori, share 19,75% e nel game un netto di 4.655.000, 23,07%.

Su Rai 2 Dribbling 391.000, 2,19%. Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato un netto di 556.000 telespettatori, share 2,58%.

Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.624.000 telespettatori, share 15,29% e nel game un netto di 3.482.000, 17,66%.

Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 512.000 telespettatori, share 2,41%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 854.000 telespettatori, share 3,92%.

Su La7 Ghost Whisperer ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.608.000 telespettatori, share 23,18%. Buongiorno Benessere 1.200.000, 16,63%. Linea verde Explora 1.241.000, 12,06%. Linea verde Life 2.438.000, 17,01%.

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.608.000 telespettatori, share 23,18%. Buongiorno Benessere 1.200.000, 16,63%. Linea verde Explora 1.241.000, 12,06%. Linea verde Life 2.438.000, 17,01%. Su Rai 2 Sci Alpino, Coppa del Mondo 2021/22: Discesa Femminile a Cortina d'Ampezzo ha registrato 669.000 telespettatori, share 6,93%.

Su Rai 3 Agorà Weekend ha registrato 391.000, 6,57%. Mi manda Raitre 346.000, 4,86%. Timeline 258.000, 3,69%. Dopo il TG TgR Il Settimanale 817.000, 6,33%. Tgr Mezzogiorno Italia 540.000, 3,14%.

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.390.000 telespettatori, share 14,17%.

Su Italia 1 Roswell – New Mexico ha registrato 135.000 telespettatori, share 1,52%.

Su Rete 4 Il film Due mafiosi contro Al Capone ha ottenuto un netto di 207.000 telespettatori, share 2,80%. Dopo il Tg Il Segreto 182.000, 1,43%. La signora in giallo 684.000, 4,14%.

Su La7 Omnibus ha registrato 205.000 telespettatori, share 3,77%, nel segmento News 96.000, 3,15% e nel Dibattito 225.000, 3,48%. Coffee Break Sabato 180.000, 2,53%. L'aria che tira – Il diario 183.000, 1,90%. Like – Tutto ciò che piace 138.000, 0,91%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.699.000 telespettatori, share 10,56%. Linea Bianca 1.434.000, 10,30%. ItaliaSì! nella presentazione 1.523.000, 11,51% e nel programma 2.218.000, 14,55%.

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.699.000 telespettatori, share 10,56%. Linea Bianca 1.434.000, 10,30%. ItaliaSì! nella presentazione 1.523.000, 11,51% e nel programma 2.218.000, 14,55%. Su Rai 2 Il Provinciale ha registrato 696.000 telespettatori, share 4,27%. Stop & Go 400.000, 2,96%.

Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione ha registrato 1271.000 telespettatori, share 8,41% e nel programma 1313.000, 9,50%. Frontiere 977.000, 7,49%. Report 904.000, 5,99%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.624.000 telespettatori, share 15,16%. Una vita 2.186.000, 15,19%. Verissimo 2.187.000, 16,72% e nei Giri di Valzer 2.158.000, 14,35%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 648.000 telespettatori, 3,76%. Rush Hour 363.000, 2,55%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 944.000 telespettatori, 5,98% di share. Il film La casa stregata un netto di 553.000, 3,78%.

Su La7 Calcio Femminile – Juventus vs Fiorentina ha registrato 192.000 telespettatori, share 1,34%. Atlantide – 1992-2022, il Colle nella tempesta 196.000, 1,32%.

Seconda serata

Su Rai 1 Top – Tutto quanto fa tendenza ha registrato 741.000 telespettatori, share 6,90%.

Su Rai 1 Top – Tutto quanto fa tendenza ha registrato 741.000 telespettatori, share 6,90%. Su Rai 2 Speciale TG2 – Il Colle più alto ha registrato 455.000 telespettatori, share 2,20%. Tg2 Dossier 252.000, 1,77%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 495.000 telespettatori, share 3,49%.

Su Canale 5 Speciale Tg5 – Rebus Quirinale ha registrato 1.012.000 telespettatori, share 17,71%.

Su Italia 1 I Griffin ha registrato 347.000 telespettatori, share 1,95%.

Su Rete 4 Il film L'uomo in più ha registrato un netto di 145.000 telespettatori, share 2,08%.

TG

Tg1 ore 13:30 4.458.000, 25,82%; ore 20:00 5.641.000, 25,58%.

Tg1 ore 13:30 4.458.000, 25,82%; ore 20:00 5.641.000, 25,58%. Tg2 ore 13:00 1.930.000, 12,24%; ore 20:30 1.313.000, 5,67%.

Tg3 ore 14:30 2.037.000, 12,58%; ore 19:00 2.222.000, 11,69%.

Tg5 ore 13:00 3.121.000, 19,49%; ore 20:00 4.314.000, 19,41%.

Studio Aperto ore 12:25 1.299.000, 10,16%; ore 18:30 686.000, 4,15%.

Tg4 ore 12.00 354.000, 3,58%; ore 18:55 676.000, 3,53%.

354.000, 3,58%; 676.000, 3,53%. Tg La7 ore 13:30 527.000, 3,05%; ore 20:00 1.007.000, 4,55%.

Dati AUDITEL™