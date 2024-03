Gli ascolti tv vedono nel prime time una nuova sfida tra Conti e De Filippi, questa volta con le buste di C’è Posta per Te su Canale 5 e le domande del Rischiatutto 70 su Rai 1. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te (tutte le storie) ha ottenuto un netto di 4.665.000 telespettatori, share 30.06%. Su Rai 1 la prima puntata di Rischiatutto 70 ha ottenuto 3.143.000, 18.38%. Su Italia 1 il film d’animazione Cattivissimo me 3 ha raccolto un netto di 729.000 telespettatori, share 3.82%. Su Rai 2 Atletica Leggera – Mondiali Indoor 2024 739.000, 3.88%. Su Rai 3 Il Provinciale – Il racconto dei racconti ha registrato 429.000 telespettatori, share 2.36%. Su Rete 4 il film Nati con la camicia ha registrato un netto di 841.000 telespettatori, share 4.76%. Su La7 In altre parole è stato visto da 935.000 telespettatori, share 4.95%. Su Tv8 F1 GP Bahrain live ha registrato 411.000, 2,42%. Su Nove Accordi & Disaccordi ha registrato 221.000 telespettatori, share 2.02%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Affari tuoi 5.351.000, 27.71%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.249.000 telespettatori, share 16.85%. Su Rai 3 Blob ha registrato 868.000, 4.82% e a seguire Che sarà… 692.000, 3.62%. NCIS su Italia 1 registra 1.229.000 telespettatori, share 6.47% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 537.000 telespettatori, share 2.86% e nella seconda 496.000, 2.54%. Su Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 521.000 telespettatori, share 2.74%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.047.000 telespettatori, share 21.76%, e nel game 4.279.000, 26.13%. Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.265.000 telespettatori, share 17.13% e nel game un netto di 3.068.000, 19.34%. Su Rai 2 Atletica Leggera – Mondiali Indoor 2024 ha ottenuto un netto di 578.000, 3.22%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 625.000 telespettatori, share 3.60%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 547.000 telespettatori, share 3.06%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato un netto di 1.205.000, 22.18%. Buongiorno Benessere 937.000, 16.66%, Origini 1.010.000, 14.31%, Linea verde Start 1.498.000, 16.21%; Linea verde Life 2.500.000, 19.23%. Su Rai 2 Sci Alpino Coppa del Mondo – Kvitfjell: Discesa Femminile ha registrato 422.000 telespettatori, share 6.13%, Cook 40 299.000, 2.65%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 218.000, 3.97%, Mi manda Raitre 257.000, 4.80%; dopo il Tg3 la rubrica TG3 Il settimanale 707.000, 6.04%, Tg3 Petrarca 483.000, 3.37%; Tg3 Mezzogiorno Italia 532.000, 3.39%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.400.000, 16.30% mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 171.000 telespettatori, share 2.52% e 241.000, 2.75%. Su Rete 4 il film Due mafiosi nel Far West ha dato la linea al Tg4 con un netto di 88.000 telespettatori, share 1.55% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 125.000, 1.10% e La signora in giallo 609.000, 4.09%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 163.000 telespettatori, share 4.32%, nel segmento News 131.000, 4.24% e nel Dibattito 229.000, 4.28%; quindi Coffee Break 212.000, 3.93%, La7 Doc 123.000, 1.85%; L’Aria Che Tira – Diario 183.000, 1.74%; Like – Tutto ciò che piace 168.000, 1.18%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto 2.006.000, 13.87%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.310.000, 10.47%, quindi A Sua immagine nella prima parte 882.000, 7.49%, e nella seconda 925.000, 8.40%; Italia Sì nella prima parte 1.441.000, 13.06%, e nella seconda 2.023.000, 16.80%. Su Rai 2 Ciclismo – Strade Bianche maschile 2024 644.000, 5.03%; Bellissima Italia Generazione Green 316.000, 2.89%; Full Contact 188.000, 1.64%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 1.239.000, 8.85%, nel programma 937.000, 7.53%, e nel segmento finale 700.000, 6.03%; La biblioteca dei sentimenti 389.000, 3.60%; Presa Diretta in replica, ha ottenuto nella presentazione 343.000, 3.11% e nel programma 539.000, 4.73%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.827.000 telespettatori, share 18.93%; Terra amara 3.001.000, 23.77%; Verissimo 2.151.000, 19.75% e nei Giri di Valzer 1.937.000, 16.87%. Su Italia 1 Forever 490.000, 3.27% e 462.000, 3.45%; Walker 373.000, 3.13%, 278.000, 2.56% e 294.000, 2.65%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 764.000 telespettatori, 5.44% di share; il film Colombo – Omicidio a Malibu un netto di 456.000, 4%. Su La7 il film La Torre di Babele 266.000, 1.90%; La7 Doc 161.000, 1.35%; Eden – Un pianeta da salvare 297.000, 2.31%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Techetechetè Topten 1.174.000, 12.72%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di 232.000 telespettatori, share 1.55%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 293.000, 2.16%. Su Rete 4 il film Zodiac un netto di 268.000, 3.83%. Su Italia 1 il film Trolls un netto di 265.000, 2.13%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 4.047.000, 25.71%; ore 20:00 4.396.000, 24.36%.

