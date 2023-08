Gli ascolti tv del primo sabato di Campionato, con i primi match in cartellone e le rubriche sportive pronte al debutto. Ma c’è anche tanto sport in prima serata. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 2 i Mondiali di Atletica 2023 a Budapest (21:00 – 22:11) hanno ottenuto 1.264.000, 9,77%; a seguire il match Bulgaria – Italia (22:13 – 23:00) per gli Europei di Pallavolo F 1.115.000, 9,64%. Su Rai 1 lo show Benedetta Primavera, in replica, ha ottenuto 1.251.000, 11,59%. Su Canale 5 Lo show dei Record, in replica, ha ottenuto 1.220.000 telespettatori, share 11,37%. Su Italia 1 il film Windstorm – Liberi nel vento ha raccolto un netto di 917.000 telespettatori, share 7,56%. Su Rete 4 il film Serafino ha registrato un netto di 493.000 telespettatori, share 4,19%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 340.000 telespettatori, share 3,29%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha registrato 316.000, 2,5%. Su Rai 3 il film Agente 117 al servizio della Repubblica ha registrato 290.000 telespettatori, share 2,4%. Su Nove Scomparsa – Il mistero delle gemelline scomparse ha registrato 290.000 telespettatori, share 2,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Techetechetè 2.146.000, 16,50%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 1.829.000 telespettatori, share 14,01%. Su Rai 3 Blob ha registrato 474.000, 3,95% e a seguire Illuminate 318.000, 2,46%. CSI:Miami su Italia 1 registra 741.000 telespettatori, share 5,78% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 574.000 telespettatori, share 4,50% e nella seconda 627.000, 4,80%. Su La7 In onda Estate 777.000, 5,96%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 318.000 telespettatori, share 2,48% e su Nove Only Fun – Comico show ha raccolto 179.000 telespettatori, share 1,43%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.631.000 telespettatori, share 18,39%, e nel programma un game 2.530.000, 24,21%. Su Canale 5 The Wall Weekend ha registrato nel segmento I protagonisti 1.132.000 telespettatori, share 13,17% e nel game un netto di 1.473.000, 14,49%. Su Rai 2 Mondiali Budapest 2023 ha ottenuto 882.000, 8,63%, mentre Italia 1 con CSI: Miami ha ottenuto 448.000 telespettatori, share 3,99%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 475.000 telespettatori, share 3,99%. Su La7 il film La patata bollente 131.000, 1,45%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Il meglio di Weekly ha totalizzato un netto di 667.000, 17,95%, Buongiorno Benessere Estate – Il meglio 645.000, 14,76%, Linea verde Tour 1.032.000, 15,12%, Linea verde Sentieri 1.830.000, 18,91% e 2.049.000, 18,12%. Su Rai 2 Mondiali Budapest 2023 ha registrato 164.000 telespettatori, share 4,46%; Bellissima Italia 132.000, 3,46%; Mondiali Budapest 2023 505.000, 8,16%. Su Rai 3 il film Totò, Peppino e la malafemmina 135.000, 3,60%; Storia delle nostre città ha ottenuto 180.000, 3,34%; dopo il Tg3 il film Regine del campo 189.000, 1,79%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.142.000, 15,63% mentre su Italia 1 Mom ha registrato 183.000 telespettatori, share 2,50%. Su Rete 4 il film I tre ladri ha dato la linea al Tg4 con un netto di 108.000 telespettatori, share 2,46% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 150.000, 1,58% e La signora del West 248.000, 2,13%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 129.000 telespettatori, share 4,44%, nel segmento News 102.000, 4,05%; quindi In onda 90.000, 2,33%, il doc Ridendo e scherzando. Ritratto di un regista 45.000, 1,20%; il film Splendor 77.000, 1,22%; Like – Tutto ciò che piace 78.000, 0,7%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.390.000, 12,74%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.022.000, 11,19%, quindi A Sua immagine nella prima parte 711.000, 8,72%, e nella seconda 600.000, 7,44%; Morgane Detective Geniale 682.000, 9,24% e 787.000, 10,02%. Su Rai 2 Campionato Europeo Pallavolo F Italia – Svizzera 307.000, 2,76%; Il commissario Dupin 381.000, 4,29%; Top – Tutto quanto fa tendenza d’estate 296.000, 3,96%. Su Rai 3 Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 320.000, 4,32% e nel programma 601.000, 7,75%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.891.000 telespettatori, share 16,22%; Scene da un matrimonio 1.544.000, 15,41%; Terra Amara 1.381.000, 16,73%; il film tv Victoria e Abdul un netto di 927.000, 12,12%. Su Italia 1 Una vita in vacanza 416.000, 3,56%; Big Bang Theory 322.000, 2,93%; Lucifer 241.000, 3,24%; Camera Cafè 181.000, 2,34%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di 553.000 telespettatori, 5,17% di share; il film Dove osano le aquile un netto di 465.000, 5,89%. Su La7 il film Le vacanze del piccolo Nicolas 138.000, 1,45%, quindi il film Un povero ricco 194.000, 2,52%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Mi casa es tu casa 354.000, 8,48%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 356.000 telespettatori, share 3,94%. Su Rai 3 Tornare 148.000, 2,40%. Su Italia 1 il film Piccolo grande amore un netto di 298.000, 4,66%. Su Rete 4 il film Bianca un netto di 131.000, 2,19%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.985.000, 25,23%; ore 20:00 2.660.000, 22,29%.

Tg2 ore 13:00 1.398.000, 12,36%; ore 20:30 1.175.000, 9,18%.

Tg3 ore 14:30 1.389.000, 12,77%; ore 19:00 1.005.000, 10,54%.

Tg5 ore 13:00 2.489.000, 21,80%; ore 20:00 2.169.000, 17,95%.

Studio Aperto ore 12:25 1.123.000, 11,85%; ore 18:30 413.000, 5,03%.

Tg4 ore 12.00 297.000, 4,09%; ore 18:55 453.000, 4,61%.

Tg La7 ore 13:30 422.000, 3,57%; ore 20:00 520.000, 4,30%.

Dati AUDITEL™