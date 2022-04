Ascolti tv sabato 16 aprile 2022: Ulisse, Amici 21, Il Re dei Re

Gli ascolti tv del Sabato Santo, senza particolari appuntamenti religiosi in prima serata se non film a tema pasquale. La serata è vinta da Amici col oltre 4 milioni di telespettatori, mentre Ulisse alla scoperta della Sardegna ha ottenuto poco più di 2,4 milioni di telespettatori. Agli altri resta poco: su Rai 2 il film Risorto ha ottenuto poco più di 900mila telespettatori, mentre il film Il re dei re ottiene oltre 730mila telespettatori e precede Che ci faccio qui. In coda Freedom.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta ha registrato 2.419.000 telespettatori, share 13,83%.

Su Rai 2 Il film Risorto ha registrato 910.000 telespettatori, share 4,59%.

Su Rai 3 Che ci faccio qui ha registrato 716.000 telespettatori, share 3,74%.

Su Canale 5 Amici 21 – Il Serale ha registrato 4.082.000 telespettatori, share 26%.

Su Italia 1 Freedom presenta Misteri insondabili ha registrato nella presentazione 589.000, 2,89% e nel programma 605.000 telespettatori, share 3,33%.

Su Rete 4 Il film Il re dei re ha registrato un netto di 733.000 telespettatori, share 4,69%.

Su La7 Il film Gandhi ha registrato 369.000 telespettatori, share 2,30%.

Su Tv8 Il film Il codice da Vinci in diretta è stato visto da 303.000 telespettatori, share 1,8%.

Su Nove Il film Beverly Hills Cop 2 ha registrato 320.000 telespettatori, share 1,7%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.352.000 telespettatori, share 21,67%.

Su Rai 3 Blob ha registrato 892.000, 4,72%. Sapiens Files, un solo pianeta 766.000, 3,85%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.435.000 telespettatori, share 17,13%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.074.000 telespettatori, share 5,42%.

Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 955.000 telespettatori, share 4,85% e 918.000, 4,56%.

Su La7 In onda ha registrato 804.000 telespettatori, share 4,03%.

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 407.000 telespettatori, share 2,1%.

Su Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha registrato 214.000 telespettatori, share 1,1%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.297.000 telespettatori, share 17,10% e nel game un netto di 3.675.000, 22,47%.

Su Rai 2 90° Minuto 421.000, 3,04%. NCIS ha registrato un netto di 580.000 telespettatori, share 3,16%.

Su Canale 5 Avanti un altro! Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.994.000 telespettatori, share 15,42% e nel game un netto di 2.948.000, 18,63%.

Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 501.000 telespettatori, share 2,82%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 752.000 telespettatori, share 4%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria 1.258.000, 20,84%. Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato nella prima parte 1.288.000 telespettatori, share 21,22% e nella seconda 1.037.000, 18,10%. Buongiorno Benessere 832.000, 14,64%. Linea verde Link 1.240.000, 14,11%. Linea verde Life 2.113.000, 16,70%.

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria 1.258.000, 20,84%. Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato nella prima parte 1.288.000 telespettatori, share 21,22% e nella seconda 1.037.000, 18,10%. Buongiorno Benessere 832.000, 14,64%. Linea verde Link 1.240.000, 14,11%. Linea verde Life 2.113.000, 16,70%.

Su Rai 2 Italian Green – Viaggio nell'Italia sostenibile ha registrato 110.000 telespettatori, share 1,99%. Cook 40 314.000, 3,02%.

Su Rai 3 Agorà Weekend ha registrato 317.000, 5,41%. Mi manda Raitre 269.000, 4,58%. Timeline 231.000, 4,16%. Dopo il TG TgR Il Settimanale 712.000, 6,17%. Tgr Mezzogiorno Italia 459.000, 3,29%.

Su Canale 5 Forum ha registrato 1.244.000 telespettatori, share 14,92%.

Su Italia 1 Una mamma per amica ha registrato 102.000 telespettatori, share 1,52%.

Su Rete 4 Il film Ku Fu? Dalla Sicilia con furore ha ottenuto un netto di 133.000 telespettatori, share 2,24%. Dopo il Tg Il Segreto 202.000, 1,78%. Sempre Verde 303.000, 2,07%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.470.000 telespettatori, share 10,53%. Linea Bianca 1.122.000, 9,33%. A Sua Immagine Speciale – Papa Francesco incontra gli adolescenti nella prima parte 920.000, 8,41% e nella seconda 817.000, 7,89%. ItaliaSì! nella prima parte 1.055.000, 10,03% e nella seconda 1.281.000, 11,09%.

Su Rai 1 Dedicato ha registrato 1.470.000 telespettatori, share 10,53%. Linea Bianca 1.122.000, 9,33%. A Sua Immagine Speciale – Papa Francesco incontra gli adolescenti nella prima parte 920.000, 8,41% e nella seconda 817.000, 7,89%. ItaliaSì! nella prima parte 1.055.000, 10,03% e nella seconda 1.281.000, 11,09%.

Su Rai 2 Il Provinciale ha registrato 650.000 telespettatori, share 4,63%. Speciale Tg2 461.000, 3,84%.

Su Rai 3 La nostra grande famiglia ha registrato 493.000 telespettatori, share 4,20%. Geo 373.000, 3,71%. Report nella presentazione 391.000, 3,77% e nel programma 571.000, 5,03%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2429.000 telespettatori, share 16,29%. Una vita 2028.000, 16,50%. Verissimo Sabato nella prima parte 1936.000, 18,90% e nei Giri di Valzer 1898.000, 16,89%.

Su Italia 1 Il film 2 cavalieri a Londra ha registrato un netto di 557.000 telespettatori, 4,33%. Il film Nancy Drew e il passaggio segreto un netto di 347.000, 3,29%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 727.000 telespettatori, 5,34% di share. Speciale Tg4 – Diario di guerra 430.000, 3,84%. Il film Giuda un netto di 381.000, 3,45%.

Seconda serata

Su Rai 1 Ciao Maschio ha registrato 483.000 telespettatori, share 6%.

Su Rai 2 La Domenica Sportiva ha registrato nella presentazione 595.000 telespettatori, share 3,51% e nel programma 584.000, 4,68%. L'altra DS 205.000, 2,66%.

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 400.000 telespettatori, share 2,81%.

Su Italia 1 Pressing Speciale ha registrato negli Highlights 351.000 telespettatori, share 2,91% e nel programma 270.000, 3,94%.

TG