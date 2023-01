Gli ascolti tv della seconda sfida tra Tali e Quali e C’è Posta per Te, che non conosce rivali. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 C’è posta per te (tutte le storie) ha ottenuto 4.895.000 telespettatori, share 30,35%, e nella Buonanotte (dalle 00.40 alle 00.43) 2.484.000, 31,53%. Su Rai 1 Tali e Quali (live) 3.508.000, 20,54%. Su Rai 3 Città Segrete ha registrato 996.000 telespettatori, share 5,75%. Su Italia 1 il film d’animazione Cattivissimo Me 3 ha raccolto un netto di 957.000 telespettatori, share 4,93%. Su Rai 2 Blue Bloods ha ottenuto 821.000, 4,12%, e 771.000, 4,13%. Su Rete 4 il film Ore 15:17 – Attacco al treno ha registrato un netto di 618.000 telespettatori, share 3,28%. Su La7 il film Sotto il segno del pericolo è stato visto da 465.000 telespettatori, share 2,61%. Su Tv8 Alessandro Borghese – 4 Ristoranti ha registrato 309.000, 1,6%. Su Nove Costa Concordia – Trappola in mare ha registrato 246.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 4.483.000, 22,81%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.910.000 telespettatori, share 19,92%. Su Rai 2 Tg2 Post 648.000, 3,28% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 814.000, 4,42% e a seguire Le Parole nella presentazione 972.000, 5,13% e nel programma 1.431.000, 7,27%. NCIS su Italia 1 registra 1.302.000 telespettatori, share 6,72% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 758.000 telespettatori, share 3,95% e nella seconda 646.000, 3,27%. Su La7 In onda 802.000, 4,09%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 487.000 telespettatori, share 2,5% e su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 274.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.941.000 telespettatori, share 20,57%, e nel programma un game 4.153.000, 25,37%. Su Canale 5 Avanti un altro! – Weekend ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.725.000 telespettatori, share 19,37% e nel game un netto di 3.282.000, 20,30%. Su Rai 2 NCIS Los Angeles ha ottenuto un netto di 535.000, 2,97%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 629.000 telespettatori, share 3,60%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 738.000 telespettatori, share 3,97%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 160.000, 1,12% e nel game 240.000, 1,49%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.246.000, 22,79%, mentre Buongiorno Benessere 1.026.000, 20,47%, Il provinciale 1.102.000, 17,66%, quindi Linea verde Start 1.525.000, 18,53% e Linea verde Life 2.249.000, 18,39%. Su Rai 2 Coppa del Mondo di Sci Alpino, St. Anton – SuperGigante 455.000, 7,75%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 263.000, 4,84%; Mi manda Raitre 242.000, 4,57%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 594.000, 5,39% e TgR Mezzogiorno Italia 527.000, 3,63%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.195.000, 15,11% mentre su Italia 1 Young Sheldon ha registrato 215.000 telespettatori, share 2,72%. Su Rete 4 il film I due sanculotti ha dato la linea al Tg4 con un netto di 152.000 telespettatori, share 2,89% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 190.000, 1,75% e La signora in giallo 382.000, 2,71%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 147.000 telespettatori, share 3,20%, nel segmento News 98.000, 3,47% e nel Dibattito 152.000, 2,82%; quindi Coffee Break 165.000, 3,30%, L’Aria Che Tira – Diario 128.000, 1,70%; Like – Tutto ciò che piace 108.000, 0,81%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Bianca ha ottenuto 1.791.000, 13,35%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.057.000, 9,18%, quindi ItaliaSì! nella prima parte 1.583.000, 14,11%, e nella seconda 2.049.000, 15,90%. Su Rai 2 Io&Te – Insieme a tutti i costi – Jonathan e Chef Hiro 301.000, 2,22%; Top, tutto quanto fa tendenza 332.000, 2,80%; Ti sembra mondiale? 245.000, 2,29%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 899.000, 7,42% e nel programma 1.021.000, 9,31%, e nel segmento Extra 772.000, 7,61%; Frontiere 650.000, 6,25%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 593.000, 5,33% e nel programma 886.000, 7,08%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.560.000 telespettatori, share 18,07%; Terra Amara 2.475.000, 21,38%; Verissimo 2.218.000, 21,12% e nei Giri di Valzer 2.273.000, 18,22%. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato 437.000 telespettatori, 3,49%, mentre Camera Cafè 326.000, 2,58%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 770.000 telespettatori, 5,93% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 474.000, 4,36% e Colombo 539.000, 4,51%. Su La7 Fiorentina – Roma, Serie A femminile, ha registrato 76.000, 0,65%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Biagio 612.000, 9,44%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 291.000 telespettatori, share 1,92%. Su Rai 3 Tg3 Mondo 452.000, 4,33%. Su Canale 5 Speciale Tg5 – La bambina di Auschwitz 1.166.000, 20,21%. Su Italia 1 il film Gremlins 2 – La nuova stirpe un netto di 258.000, 2,10%. Su Rete 4 il film John Q un netto di 249.000, 2,65%. Su La7 il film Fuga da Alcatraz un netto di 172.000, 2,48%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.872.000, 26,72%; ore 20:00 4.690.000, 25,31%.

