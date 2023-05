Gli ascolti tv del sabato che vede in prima serata su Rai 1 il Grand Final di Eurovision Song Contest 2023, con la vittoria di Loreen e il quarto posto di un emozionatissimo Marco Mengoni, e nel pomeriggio un evento televisivo davvero speciale come l’intervista congiunta e in diretta al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelenskyj. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il Gran Final dell’Eurovision Song Contest (live, vincitore) 4.906.000, 34,1%. Su Canale 5 il film Mamma o papà? ha ottenuto un netto di 2.021.000 telespettatori, share 12,13%. Su Italia 1 il film Madagascar 3 – Ricercati in Europa ha raccolto un netto di 719.000 telespettatori, share 4,05%. Su Rai 3 Esterno Notte ha registrato 580.000 telespettatori, share 3,26%. Su Rai 2 Pallavolo Femminile Milano – Conegliano ha ottenuto 483.000, 2,72%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 457.000 telespettatori, share 2,87%. Su Rete 4 Sette Giorni ha registrato 391.000 telespettatori, share 2,27%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 313.000, 1,74%. Su Nove LBA – Playoff – Bologna – Brindisi ha registrato 69.000 telespettatori, share 0,367%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Eurovision 2023 – Anteprima 4.368.000, 24,09%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.111.000 telespettatori, share 16,79%. Su Rai 2 Tg2 Post 589.000, 3,15% mentre su Rai 3 Blob ha registrato 919.000, 5,53% e a seguire Le Parole nella presentazione 1.053.000, 6% e nel programma 1.354.000, 7,27%. NCIS su Italia 1 registra 1.016.000 telespettatori, share 5,52% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 643.000 telespettatori, share 3,60% e nella seconda 679.000, 3,64%. Su La7 In onda 756.000, 4,11%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha ottenuto 498.000 telespettatori, share 2,73%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Speciale Porta a Porta – Intervista a Zelenskyj, in diretta, ha registrato 2.239.000, 17,36%. Su Canale 5 Avanti un altro! – Weekend Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.944.000 telespettatori, share 16,97% e nel game un netto di 2.787.000, 20,11%. Su Rai 2 The Blacklist ha ottenuto un netto di 407.000, 2,52%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 596.000 telespettatori, share 3,76%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 628.000 telespettatori, share 3,77%. Su La7 Lingo – Parole in gioco nel segmento La prima sfida 167.000, 1,41% e nel game 315.000, 2,27%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di 1.315.000, 24,07%, mentre la Buongiorno Benessere 1.014.000, 18,51%, Il provinciale 992.000, 15,11%, quindi Linea verde Start 1.413.000, 17,04% e Linea verde Life 2.338.000, 19,44%. Su Rai 2 Pizza Doc 230.000, 3,54%; Check Up ha registrato 261.000 telespettatori, share 2,73%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 252.000, 4,86%; Mi manda Raitre 222.000, 4,20%; dopo il Tg3 la rubrica TgR Il Settimanale 537.000, 5,01% e TgR Mezzogiorno Italia 472.000, 3,22%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.240.000, 15,54% mentre su Italia 1 Mom ha registrato 180.000 telespettatori, share 2,25%. Su Rete 4 il film I due sergenti del Generale Custer ha dato la linea al Tg4 con 187.000 telespettatori, share 3,38% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 193.000, 1,83% e La signora in giallo 620.000, 4,42%. In chiusura La7 ha ottenuto con Omnibus 185.000 telespettatori, share 3,95%, nel segmento News 108.000, 3,50% e nel Dibattito 275.000, 6,24%; quindi Speciale TgLa7 per la visita di Zelensky a Roma 393.000, 5,09%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Sentieri – la strada giusta ha ottenuto 1.651.000, 12,11%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 980.000, 8,11%, quindi ItaliaSì! nella prima parte 1.276.000, 12,72%, e nella seconda 1.599.000, 14,97%. Su Rai 2 Giro d’Italia 2023 1.344.000, 10,93%: nel dettaglio Giro d’Italia in diretta 966.000, 7,18%, Giro all’arrivo 1.656.000, 14,55%; Processo alla Tappa 885.000, 8,86%. Su Rai 3 Tv Talk nella presentazione 823.000, 6,38% e nel programma 803.000, 6,85%, e nel segmento Extra 735.000, 6,54%; Frontiere 413.000, 3,90%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 398.000, 4,01% e nel programma 512.000, 4,83%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato un netto di 2.527.000 telespettatori, share 17,85%; Terra Amara 2.678.000, 22,27%; Verissimo 2.209.000, 21% e nei Giri di Valzer 1.987.000, 19,16%. Su Italia 1 Freedom Short ha registrato 344.000 telespettatori, 2,78%, mentre il film Nancy Drew e il passaggio segreto un netto 281.000, 2,69%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 729.000 telespettatori, 5,44% di share; Colombo un netto di 370.000, 3,47%. Su La7 lo speciale TgLa7 per la visita di Zelensky a Roma ha registrato 349.000, 2,94%; La7 Doc La storia di Zelensky 240.000, 2,29%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su su Rai 1 Katie Fordje .000, %. Su Rai 2 Detectives Casi risolti e irrisolti .000, %, Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Esterno Notte .000, %; Tg3 Mondo .000, %. Su Italia 1 il film I Pinguini di Madagascar un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Speed un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™