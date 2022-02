Ascolti tv sabato 12 febbraio 2022: C’è Posta per Te, Tali e Quali

Gli ascolti tv del sabato, con l’ultima puntata – recuperata – di Tali e Quali contro C’è Posta per Te. Il programma di Maria De Filippi, con Luciana Littizzetto e Alex Belli ospiti, ha vinto la serata con 5,3 milioni, superando la finale di Tali e Quali registrata a dicembre, che registra 3,6 milioni. Poco per il resto: il film di Italia 1 resta sopra il milione così come FBI International su Rai 2, mentre la prima puntata di Insider, di e con Roberto Saviano, ottiene 941mila telespettatori.

Su Rai 1 Tali e Quali , ultima puntata (vincitore), ha registrato 3.594.000 telespettatori, share 18,09%.

Su Rai 2 FBI 944.000, 4,17%. FBI International ha registrato 1.024.000 telespettatori, share 4,65%.

Su Rai 3 Insider – Faccia a faccia con il crimine, prima puntata (recensione) ha registrato 941.000 telespettatori, share 4,69%.

Su Canale 5 C'è posta per te ha registrato 5.343.000 telespettatori, share 29,91%.

Su Italia 1 Il film d'animazione Il cacciatore di giganti ha registrato un netto di 1.030.000 telespettatori, share 4,93%.

Su Rete 4 Il film 007 – La morte può attendere ha registrato un netto di 645.000 telespettatori, share 3,28%.

Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 460.000 telespettatori, share 2,37%.

Su Tv8 Il film Sotto Assedio – White House Down è stato visto da 245.000 telespettatori, share 1,2%.

Su Nove Sirene ha registrato 319.000 telespettatori, share 1,5%.

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 5.092.000 telespettatori, share 22,82%.

Su Rai 3 Blob ha registrato 983.000, 4,71%. Le parole nella presentazione 1.147.000, 5,29% e nel programma 1.403.000, 6,25%.

Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.985.000 telespettatori, share 17,85%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.131.000 telespettatori, share 5,09%.

Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 988.000 telespettatori, share 4,49% e 812.000, 3,63%.

Su La7 In onda ha registrato 921.000 telespettatori, share 4,14%.

Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Nove Fratelli di Crozza ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Rai 1 L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 .000 telespettatori, share % e nel game un netto di .000, %.

Su Rai 2 Dribbling .000, %. Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

Su Canale 5 Caduta Libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida .000 telespettatori, share % e nel game un netto di.000, %.

Su Italia 1 CSI ha registrato.000 telespettatori, share %.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato.000 telespettatori, share %.

Su La7 Ghost Whisperer ha registrato .000 telespettatori, share % e .000, %.

Su Rai 1 Uno Mattina in Famiglia ha totalizzato un netto di .000 telespettatori, share %. Buongiorno Benessere 1.052.000, 16,2%. Linea verde Storie .000, %. Linea verde Life .000, %.

Su Rai 2 Il film Un'ultima occasione d'amore ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Rai 3 Agorà Weekend ha registrato .000, %. Mi manda Raitre 273.000, 4,2%. Timeline 212.000, 3,4%. Dopo il TG TgR Il Settimanale .000, %. Tgr Mezzogiorno Italia .000, %.

Su Canale 5 Forum ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Italia 1 Roswell – New Mexico ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Rete 4 Il film Franco, Ciccio e le vedove allegre ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg Il Segreto .000, %. La signora in giallo .000, %.

ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Dopo il Tg .000, %. .000, %. Su La7 Omnibus ha registrato.000 telespettatori, share %, nel segmento News 000, % e nel Dibattito .000, %. Coffee Break .000, %. L’aria che tira – Il diario .000, %. Like – Tutto ciò che piace.000, %.

Su Rai 1 Dedicato ha registrato .000 telespettatori, share %. Linea Bianca 1.213.000, 8,9%. ItaliaSì! nella prima parte .000, % e nella seconda .000, %.

Su Rai 2 Il Provinciale ha registrato .000 telespettatori, share %. Bellissima Italia .000, %. Stop & Go .000, %.

Su Rai 3 Tv Talk ha registrato 1.235.000 telespettatori, share 9% e nel segmento Extra 943.000, 7,6%. Frontiere .000, %. Report .000, %.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato.000 telespettatori, share %. Una vita .000, %. Verissimo .000, % e nei Giri di Valzer .000, %.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato .000 telespettatori, %. Camera Cafè un netto di .000, %.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. Il film Asso un netto di .000, %.

ha registrato un netto di .000 telespettatori, % di share. Il film un netto di .000, %. Su La7 Il film Robin e Marian ha registrato .000 telespettatori, share %. Il film Gettysburg ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Rai 1 Ciao Maschio , prima puntata, ha registrato .000 telespettatori, share %.

Su Rai 2 Ultima traccia: Berlino ha registrato .000 telespettatori, share %. Tg2 Dossier .000, %.

Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato .000 telespettatori, share %. Un giorno in Pretura .000, %.

Su Canale 5 Speciale Tg5 – Rabbia e sogni, i 70 di Vasco ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

Su Italia 1 I Griffin ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

Su Rete 4 Il film Al momento giusto ha registrato un netto di.000 telespettatori, share %.

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

