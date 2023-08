Gli ascolti tv del sabato, con Gerry Scotti e Loretta Goggi in replica nel prime time, la Coppa Italia su Italia 1, film e serie tv. I dati Auditel di ieri

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 Lo show dei Record, in replica, ha ottenuto 1.301.000 telespettatori, share 13,24%. Su Rai 1 Benedetta Primavera, in replica, ha ottenuto 1.105.000, 11,50%. Su Italia 1 Coppa Italia: Cagliari – Palermo ha raccolto un netto di 816.000 telespettatori, share 7,97%. Su Rai 2 il thriller L’ultima ossessione del Dottor Beck ha ottenuto 567.000, 5,08%. Su Rete 4 il film Troppo forte ha registrato un netto di 521.000 telespettatori, share 4,98%. Su La7 In Onda – Prima serata 684.000, 5,63%; Eden – Un pianeta da salvare è stato visto da 243.000 telespettatori, share 2,93%. Su Rai 3 il film Agente 117 al servizio della Repubblica ha registrato 378.000 telespettatori, share 3,36%. Su Nove Pietro Maso – Io ho ucciso ha registrato 319.000 telespettatori, share 3%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 318.000, 2,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 Techetechetè 2.478.000, 20,23%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 1.835.000 telespettatori, share 14,96%. Su Rai 2 Tg2 Post estate 651.000, 5,31%. Su Rai 3 Blob ha registrato 523.000, 4,62% e a seguire Illuminate 361.000, 2,95%. CSI:Miami su Italia 1 registra .000 telespettatori, share % mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 586.000 telespettatori, share 4,84% e nella seconda 730.000, 5,95%. Su La7 In onda Estate 770.000, 6,28%. Su Tv8 Una notte a Torino ha ottenuto 221.000 telespettatori, share 1,8% e su Nove Only Fun Comico Show ha raccolto 208.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 1.869.000 telespettatori, share 22,82%, e nel programma un netto di 2.652.000, 27,29%. Su Canale 5 The Wall – Weekend ha registrato nel segmento I protagonisti 908.000 telespettatori, share 11,59% e nel game un netto di 1.280.000, 13,50%. Su Rai 2 NCIS: Los Angeles ha ottenuto un netto di 416.000, 3,86%, mentre Italia 1 con la Coppa Italia: Bari – Parma un netto di 361.000, 4,22%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto i suoi 529.000 telespettatori, share 4,80%. Su La7 il film Miss Marple un netto di 154.000, 1,74%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Il meglio di Weekly ha totalizzato un netto di 746.000, 18,73%, mentre Il meglio di Buongiorno Benessere Estate 628.000, 15,39%, Linea verde Tour 1.016.000, 16,53%, Linea verde Sentieri 1.868.000, 21,07%, e 2.041.000, 19,05%. Su Rai 2 Mondiali di Calcio femminile Australia – Francia un netto di 257.000, 6,15%; ai Tempi Supplementari 332.000, 7,69%; ai Rigori 549.000, 9,98%; Felicità ha registrato 266.000 telespettatori, share 3,27%. Su Rai 3 Storia delle nostre città ha ottenuto 159.000, 3,33%; dopo il Tg3 il film Tempo instabile con probabili schiarite 159.000, 2,45% e La speranza siamo noi 343.000, 3,02%. Su Canale 5 Speciale – Giffoni 53 349.000, 8,85%; Forum ha registrato 1.102.000, 16,80% mentre su Italia 1 Mom ha registrato 231.000 telespettatori, share 3,41%. Su Rete 4 il film Vacanze sulla Costa Smeralda ha dato la linea al Tg4 con un netto di 105.000 telespettatori, share 2,52% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 152.000, 1,7% e La signora del West 270.000, 2,39%. Su La7 Omnibus ha ottenuto 129.000 telespettatori, share 4,72%, nel segmento News 82.000, 3,42%; In onda 120.000, 3,05% e In Onda Prima Serata 147.000, 3,62%; quindi La7 Doc – Marcello, una vita dolce 50.000, 1,30%; il film Il Mattatore 73.000, 1,14%; Like – Tutto ciò che piace 69.000, 0,63%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha ottenuto 1.552.000, 15,51%, Passaggio a Nord-Ovest 982.000, 11,85%, quindi A Sua immagine nella prima parte 775.000, 10,02%, e nella seconda 776.000, 10,02%: Morgane – Detective geniale 628.000, 8,60%, e 833.000, 11,30%. Su Rai 2 Ciclismo – Glasgow Scotland 2023 401.000, 3,66%; Ciclismo: Campionati Mondiali U23 736.000, 9,21%. Su Rai 3 Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 225.000, 3,12% e nel programma 394.000, 5,25%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 1.912.000 telespettatori, share 17,52%; Scene da un matrimonio 1.423.000, 16,03%; Un altro domani 1.155.000, 15,20% e 921.000, 12,41%. Su Italia 1 Una vita in vacanza 270.000, 2,46%; Big Bang Theory 225.000, 2,25%; Lucifer 194.000, 2,54%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di 655.000 telespettatori, 6,95% di share; il film Gli Invincibili un netto di 357.000, 4,73%. Su La7 il film Casa Mia Casa Mia 206.000, 2,35%; La7 Doc 141.000, 1,83%, e 185.000, 2,52%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 le replica di Mi casa es tu casa ha ottenuto 309.000, 8,34%. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto 207.000 telespettatori, share 2,54%. Su Rai 3 I nostri fantasmi ha ottenuto 130.000 telespettatori, share 2,22%. Su Italia 1 il film Mr. Bean’s Holiday un netto di 131.000, 3,79%. Su Rete 4 il film Un sacco bello un netto di 253.000, 4,94%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.063.000, 26,53%; ore 20:00 2.861.000, 25,63%.

