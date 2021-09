Gli ascolti tv di un sabato speciale, nel ricordo degli attentati dell’11 settembre, ricordati con film, speciali e dirette. Canale 5 si affida a uno speciale su Vasco Rossi in replica e vince la serata, anche se di poco, superando lo Speciale Settestorie su Rai 1 dedicato all’11 settembre condotto e commentato da Monica Maggioni e dai suoi ospiti a margine di un doc in prima tv sul ventennale del 9/11. Terza piazza per il film su Rai 2, mentre la seconda stagione di Ricomincio da Rai 3 si deve accontentare di 521.000 telespettatori, tallonata dallo speciale sull’11 settembre di Tv8.

Prime Time

Su Rai 1 Speciale Settestorie 11 Settembre – Le due ore che cambiarono il mondo ha registrato 1.630.000 telespettatori, share 10,07%.

ha registrato 1.630.000 telespettatori, share 10,07%. Su Rai 2 Il film Peccati ad alta quota ha registrato 1.263.000 telespettatori, share 7,08%.

ha registrato 1.263.000 telespettatori, share 7,08%. Su Rai 3 Ricomincio da RaiTre , prima puntata (recensione), ha registrato 521.000 telespettatori, share 3,12%.

, prima puntata (recensione), ha registrato 521.000 telespettatori, share 3,12%. Su Canale 5 Siamo solo noi – Sei come 6 ha registrato 1.743.000 telespettatori, share 11,13%.

ha registrato 1.743.000 telespettatori, share 11,13%. Su Italia 1 Il film Pokemon Detective Pikachu ha registrato un netto di 972.000 telespettatori, share 5,81%.

ha registrato un netto di 972.000 telespettatori, share 5,81%. Su Rete 4 Una Vita ha registrato un netto di 952.000 telespettatori, share 5,79%.

ha registrato un netto di 952.000 telespettatori, share 5,79%. Su La7 La serie Downton Abbey ha registrato 326.000 telespettatori, share 2,38%.

ha registrato 326.000 telespettatori, share 2,38%. Su Tv8 Il film 11 settembre: senza scampo è stata vista da 458.000 telespettatori, share 2,7%.

è stata vista da 458.000 telespettatori, share 2,7%. Su Nove La coppia dell’acido – Follia criminale ha registrato 265.000 telespettatori, share 1,6%.

Access Prime Time

Su Rai 3 Blob a Venezia ha registrato 553.000, 3,25%. Qui Venezia Cinema 563.000, 3,23%. Che ci faccio qui 630.000, 3,56%.

ha registrato 553.000, 3,25%. 563.000, 3,23%. 630.000, 3,56%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.871.000 telespettatori, share 16,04%.

ha registrato 2.871.000 telespettatori, share 16,04%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1084.000 telespettatori, share 6,13%.

ha registrato 1084.000 telespettatori, share 6,13%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 926.000 telespettatori, share 5,30% e nella seconda parte 1.152.000, 6,39%.

ha registrato 926.000 telespettatori, share 5,30% e nella seconda parte 1.152.000, 6,39%. Su La7 Meraviglie senza tempo ha registrato 444.000 telespettatori, share 2,49%.

ha registrato 444.000 telespettatori, share 2,49%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 476.000 telespettatori, share 2,7%.

ha registrato 476.000 telespettatori, share 2,7%. Su Nove Sento la terra girare ha registrato 244.000 telespettatori, share 1,4%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.093.000 telespettatori, share 17,99% e nel game un netto di 3.305.000, 22,95%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.093.000 telespettatori, share 17,99% e nel game un netto di 3.305.000, 22,95%. Su Rai 2 FBI ha registrato un netto di 622.000 telespettatori, share 3,82%.

ha registrato un netto di 622.000 telespettatori, share 3,82%. Su Canale 5 Caduta libera Weekend ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.023.000 telespettatori, share 9,13% e nel game un netto di 1.682.000, 12,11%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.023.000 telespettatori, share 9,13% e nel game un netto di 1.682.000, 12,11%. Su Italia 1 CSI ha registrato 541.000 telespettatori, share 3,42%.

ha registrato 541.000 telespettatori, share 3,42%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 691.000 telespettatori, share 4,20%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Weekend ha totalizzato un netto di 985.000 telespettatori, share 18,06%. Il meglio di Buongiorno Benessere 712.000, 13,40%. Linea verde Tour 1.115.000, 12,93%. Linea verde Radici 1.971.000, 15,74%.

ha totalizzato un netto di 985.000 telespettatori, share 18,06%. 712.000, 13,40%. 1.115.000, 12,93%. 1.971.000, 15,74%. Su Rai 2 Felicità – La stagione della rinascita ha registrato 336.000 telespettatori, share 3,34%.

ha registrato 336.000 telespettatori, share 3,34%. Su Rai 3 Agorà Weekend ha registrato 274.000, 5,09%. Mi manda RaiTre 250.000, 4,72%. Timeline Focus 163.000, 3,19%. Geo 176.000, 3,27%. Dopo il TG TgR Il Settimanale 741.000, 6,51%. La Grande Storia – Anniversari 505.000, 3,46%.

ha registrato 274.000, 5,09%. 250.000, 4,72%. 163.000, 3,19%. 176.000, 3,27%. Dopo il TG 741.000, 6,51%. 505.000, 3,46%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1107.000 telespettatori, share 13,66%.

ha registrato 1107.000 telespettatori, share 13,66%. Su Italia 1 The Bold Type ha registrato 189.000 telespettatori, share 2,57%.

ha registrato 189.000 telespettatori, share 2,57%. Su Rete 4 Il film Ma chi ti ha dato la patente ha ottenuto un netto di 120.000 telespettatori, share 2,16%. Dopo il Tg Il Segreto 158.000, 1,41%. La signora in giallo 373.000, 2,57%.

ha ottenuto un netto di 120.000 telespettatori, share 2,16%. Dopo il Tg 158.000, 1,41%. 373.000, 2,57%. Su La7 Omnibus ha registrato 121.000 telespettatori, share 2,53%, nel segmento News 96.000, 3,06% e nel Dibattito 112.000, 2,08%. Coffee Break 145.000, 2,80%. L’aria che tira – Il diario 125.000, 1,64%. Like – Tutto ciò che piace 123.000, 0,92%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Blu ha registrato 1.670.000 telespettatori, share 12,48%. Il film tv Un amore fuori rotta 866.000, 8,92%. Amore in Quarantena 2 933.000, 9,19%.

ha registrato 1.670.000 telespettatori, share 12,48%. Il film tv 866.000, 8,92%. 933.000, 9,19%. Su Rai 2 Ciclismo: Campionati Europei su strada – Prova Elite Femminile ha registrato 517.000 telespettatori, share 4,44%. Bellissima Italia 472.000, 4,93%.

ha registrato 517.000 telespettatori, share 4,44%. 472.000, 4,93%. Su Rai 3 Speciale Frontiere: C’era una Volta… l’America ha registrato 580.000 telespettatori, share 5,06%. Presa diretta 530.000, 5,34%.

ha registrato 580.000 telespettatori, share 5,06%. 530.000, 5,34%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.323.000 telespettatori, share 15,37%. Speciale Tg5 – 11 settembre 1.419.000, 11,12%. Una Vita 1.213.000, 11,16%. Elisa di Rivombrosa Parte Seconda 866.000, 8,72%.

ha registrato 2.323.000 telespettatori, share 15,37%. 1.419.000, 11,12%. 1.213.000, 11,16%. 866.000, 8,72%. Su Italia 1 I Griffin ha registrato 646.000 telespettatori, 4,37%. Il film Cani e Gatti 3: Zampe unite un netto di 357.000, 3,01%. Il film Come cani e gatti un netto di 292.000, 2,93%. Camera Cafè .000, %.

ha registrato 646.000 telespettatori, 4,37%. Il film un netto di 357.000, 3,01%. Il film un netto di 292.000, 2,93%. .000, %. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 784.000 telespettatori, 5,93% di share. Il doc 11 Settembre: The falling man 409.000, 3,74%. Il film La figlia scomparsa un netto di 294.000, 2,94%.

ha registrato un netto di 784.000 telespettatori, 5,93% di share. Il doc 409.000, 3,74%. Il film un netto di 294.000, 2,94%. Su La7 Atlantide – 11 Settembre Attacco alle Torri ha registrato 336.000 telespettatori, share 2,92%. Il film The Manchurian Candidate 149.000 telespettatori, share 1,32%.

Seconda serata

Su Rai 1 Premio Biagio Agnes ha registrato 397.000 telespettatori, share 7,12%.

ha registrato 397.000 telespettatori, share 7,12%. Su Rai 2 La serie Clarice ha registrato 504.000 telespettatori, share 3,52%.

ha registrato 504.000 telespettatori, share 3,52%. Su Rai 3 Tg3 Mondo ha registrato 330.000 telespettatori, share 3,41%. The Putin Interviews 178.000, 3,63%.

ha registrato 330.000 telespettatori, share 3,41%. 178.000, 3,63%. Su Italia 1 Il film Trolls ha registrato un netto di 389.000 telespettatori, share 4,71%.

ha registrato un netto di 389.000 telespettatori, share 4,71%. Su Rete 4 Il film Zero Dark Thirty ha registrato un netto di 215.000 telespettatori, share 3,32%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.593.000, 23,86%; ore 20:00 4.247.000, 25,39%.

3.593.000, 23,86%; 4.247.000, 25,39%. Tg2 ore 13:00 1.663.000, 11,92%; ore 20:30 1.405.000, 8,01%.

1.663.000, 11,92%; 1.405.000, 8,01%. Tg3 ore 14:30 1.542.000, 11,56%; ore 19:00 1.240.000, 9,51%.

1.542.000, 11,56%; 1.240.000, 9,51%. Tg5 ore 13:00 2.838.000, 20,03%; ore 20:00 3.031.000, 17,83%.

2.838.000, 20,03%; 3.031.000, 17,83%. Studio Aperto ore 12:25 1558.000, 14,11%; ore 18:30 488.000, 4,50%.

1558.000, 14,11%; 488.000, 4,50%. Tg4 ore 12.00 328.000, 3,80%; ore 18:55 454.000, 3,42%.

328.000, 3,80%; 454.000, 3,42%. Tg La7 ore 13:30 411.000, 2,76%; ore 20:00 643.000, 3,80%.

Dati AUDITEL™