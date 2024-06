Gli ascolti tv del primo giorno di giugno, inizio di un weekend che segna anche la chiusura dei programmi stagionali del fine settimana. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Borussia Dortmund – Real Madrid, finale di Champions League, ha ottenuto un netto di 5.735.000 telespettatori, share 31,4%. Su Rai 1 il film tv La bambina che non voleva cantare ha ottenuto 1.976.000, 11,4%. Su Rai 2 Gli omicidi di Pont d’Arc 988.000, 5,5%. Su Italia 1 il film d’animazione Shrek e vissero felici e contenti ha raccolto un netto di 819.000 telespettatori, share 4,6%. Su Rete 4 il film Sei giorni, sette notti ha registrato un netto di 730.000 telespettatori, share 4,3%. Su Rai 3 Sapiens, un solo pianeta ha registrato 586.000 telespettatori, share 3,8%. Su La7 In altre parole… Ancora è stato visto da 512.000 telespettatori, share 2,9%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 412.000, 2,2%. Su Nove Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste ha registrato 261.000 telespettatori, share 1,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access prime time su Rai 1 l’ultima puntata di Affari tuoi (con i saluti di Amadeus) ha ottenuto 4.579.000, 25,3%. Su Canale 5 Striscina la notizina ha registrato 2.861.000 telespettatori, share 18,4%. Su Rai 2 Tg2 Post 435.000, 2,3%. Su Rai 3 Blob ha registrato 753.000, 5,4% e a seguire Che sarà… 723.000, 4,2%. NCIS su Italia 1 registra 1.121.000 telespettatori, share 6,4% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 552.000 telespettatori, share 3,4% e nella seconda 567.000, 3,1%. Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti 393.000, 2,4%. Su Nove I migliori Fratelli di Crozza ha raccolto 268.000 telespettatori, share 1,6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Weekend ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.009.000 telespettatori, share 18,1%, e nel game 2.931.000, 23,3%. Su Canale 5 La Ruota della Fortuna Weekend ha registrato nel segmento Gira la Ruota della Fortuna 1.812.000 telespettatori, share 19,3% e nel game un netto di 2.635.000, 23,1%. Su Rai 2 The Blacklist ha ottenuto nella prima puntata 246.000 telespettatori, 2,2%, e nella seconda 263.000, 1,9%, mentre Italia 1 con CSI ha ottenuto 569.000 telespettatori, share 4,2%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto i 514.000 telespettatori, share 3,7%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Uno Mattina in famiglia ha totalizzato nella prima parte 1.063.000, 21,4% e nella seconda 967.000, 21,1%. Buongiorno Benessere 933.000, 20,8%, Linea Verde Strade d’Italia 1.005.000, 19,03%, Linea verde Discovery 1.289.000, 18,9% e nella seconda 1.897.000, 21%; Linea verde Life 2.307.000, 19,2%. Su Rai 2 Cerchiamo te: Missione lavoro 158.000, 3%; Cook 40 278.000, 3.1%; su Rai 3 Agorà Weekend ha ottenuto 196.000, 3,9%, Mi manda Raitre 221.000, 4,9%, Storie delle nostre città – Catania 223.000, 4,4%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.011.000, 14,2% mentre su Italia 1 Due uomini e mezzo ha registrato 281.000 telespettatori, share 4%. Su Rete 4 Poirot: La sagra del delitto ha dato la linea al Tg4 con un netto di 94.000 telespettatori, share 2% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 538.000, 4,5%. Su La7 Omnibus ha ottenuto nel segmento News 126.000, 4,1% e nel Dibattito 214.000, 4,3%; quindi Coffee Break 144.000, 3,2%, L’ingrediente perfetto – A tu per tu 116.000, 2,3%; L’Aria Che Tira – Diario 167.000, 2%; Like – Tutto ciò che piace 175.000, %. Su Tv8 la qualifiche di MotoGP registrano 178.000 telespettatori, 3.8%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Linea Verde Sentieri ha ottenuto 1.663.000, 13,3%, quindi Passaggio a Nord-Ovest 1.120.000, 11,1%, quindi A Sua immagine nella prima parte 973.000, 11,2%, e nella seconda 947.000, 11,7%; Italia Sì Podio e poi nella prima parte 1.091.000, 13,8%; Concerto per la Festa della Repubblica, in diretta, 920.000, 10,3%. Su Rai 2 Top – Tutto quanto fa tendenza 362.000, 2,9%; Bellissima Italia – Generazione Green 390.000, 3,6%; Full Contact 178.000, 2,3%. Su Rai 3 Sogno di una notte di mezza età 476.000, 4,9%, Gocce di Petrolio 365.000, 4,5%; Report in replica, ha ottenuto nella presentazione 340.000, 4,3% e nel programma 599.000, 7%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.466.000 telespettatori, share 19,2%; Endless Love 2.124.000, 21,4%; Verissimo – Le storie nella prima parte 1.534.000, 19,1% e nella seconda 1.590.000, 19,2%. Su Italia 1 Drive up .000, %; il film Tremors un netto di 411.000, 4%; Superman & Lois 249.000, 3,1%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 677.000 telespettatori, 5,6% di share; Colombo un netto di 400.000, 4,8%. Su La7 il doc L’assassinio del banchiere di Dio 236.000, 2,4%; Eden – Missione Pianeta 175.000, 1,8%. Su Tv8 le qualifiche di Moto2 iregistrano 389.000 telespettatori, 3%, mentre MotoGP Sprint – GP Italia 636.000 spettatori, 5.8%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Ciao Maschio .000, %. Su Rai 2 Tg2 Dossier ha ottenuto un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Tg3 Mondo .000, %. Su Rete 4 Confessione reporter un netto di .000, %. Su Italia 1 il film Il gatto con gli stivali un netto di .000, %. Su La7 Uozzap .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

Dati AUDITEL™