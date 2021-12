Gli ascolti tv del giorno dell’Immacolata. Rai 1 ha dato il via ai film delle strenne in prime time proponendo Remi e conquistando la serata a discapito di Canale 5 e del secondo appuntamento con Tutta colpa di Freud che cala fino a toccare il 9.3%. La fiction viene addirittura superata da Chi l’ha visto? che risale a 2.036.000 telespettatori. Italia 1 si assicura il milione e poco più per il secondo atto de I guardiani della galassia. Il talk di Massimo Giletti Non è l’Arena va di pari passo attestandosi a quasi 1.100.000 teste in media. La semifinale di XF2021 replicata su Tv8 (a 24 ore dalla finale, in onda stasera) interessa quasi mezzo milione di spettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il film Remi ha registrato 3.137.000 telespettatori, share 15.1%.

ha registrato 3.137.000 telespettatori, share 15.1%. Su Rai 2 La serie Mare Fuori 2 ha registrato 1.313.000 telespettatori, share 6.2%.

ha registrato 1.313.000 telespettatori, share 6.2%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato 2.036.000 telespettatori, share 10.4%.

ha registrato 2.036.000 telespettatori, share 10.4%. Su Canale 5 La serie Tutta colpa di Freud ha registrato un netto di 1.795.000 telespettatori, share 9.3%.

ha registrato un netto di 1.795.000 telespettatori, share 9.3%. Su Italia 1 Il film I guardiani della galassia 2 ha registrato un netto di 1.018.000 telespettatori, share 5.25%.

ha registrato un netto di 1.018.000 telespettatori, share 5.25%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato un netto di 582.000 telespettatori, share 3.53%.

ha registrato un netto di 582.000 telespettatori, share 3.53%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.091.000 telespettatori, share 6.64%.

ha registrato 1.091.000 telespettatori, share 6.64%. Su Tv8 X Factor 2021 è stato visto da 432.000 telespettatori, share 2.2%.

è stato visto da 432.000 telespettatori, share 2.2%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 305.000 telespettatori, share 1.4%.

Ascolti tv Access Prime Time

Ascolti tv Preserale

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Seconda serata

TG

Dati AUDITEL™