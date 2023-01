Gli ascolti tv del mercoledì, ancora col sapore delle Strenne in prima serata.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la seconda puntata di Meraviglie – Stelle d’Europa ha registrato un netto di 2.686.000 telespettatori, share 16.4%. Su Canale 5 la serie Sissi ha registrato un netto di 2.060.000 telespettatori, share 12.7%. Su Rai 3 il film Sister Act 2 – Più svitata che mai ha ottenuto 1.772.000, 10%. Su Italia 1 il film Now You See Me – I maghi del crimine ha registrato un netto di 1.165.000 telespettatori, share 6.7%. Su Rai 2 Mi casa es tu casa ha ottenuto 658.000 telespettatori, share 3.9%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato un netto di 657.000 telespettatori, share 4.4%. Su La7 il film Un povero ricco ha ottenuto 604.000 telespettatori, share 3.3%. Su Tv8 il film Un volo a Natale ha registrato 636.000 telespettatori, share 3.6%. Su Nove il film Allacciate le cinture è stato visto da 257.000 telespettatori, share 1.5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 3.718.000 telespettatori, share 19.21%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.393.000 telespettatori, share 17.47%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 670.000 telespettatori, share 3.43% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 888.000, 4.69% e a seguire Nuovi eroi 912.000, 4.73%, Il cavallo e la torre 1.359.000, 6.99%, quindi Un posto al sole che registra 1.481.000, 7.56%. NCIS su Italia 1 registra 1.359.000 telespettatori, share 6.95% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 811.000 telespettatori, share 4.17% e nella seconda 722.000, 3.67%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.181.000 telespettatori, share 6%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 299.000 telespettatori, share 2.41% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 463.000 telespettatori, share 2.37%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.915.000 telespettatori, share 20.39% e nel game un netto di 3.942.000, 23.47%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.858.000 telespettatori, share 13.23% e nel game un netto di 2.901.000, 17.44%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo ha ottenuto un netto di 668.000, 3.51%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 775.000 telespettatori, share 4.26%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 709.000 telespettatori, share 3.72%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 172.000, 1.21%, e nel programma 240.000, 1.46%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 610.000 telespettatori, share 15.21%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 1.026.000, 19.93%; a seguire Storie Italiane 939.000, 18.82% e 814.000, 15%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.761.000, 17.32%. Su Rai 2 In vacanza con Viva Rai 2!… 88.000, 2.91%; I fatti vostri ha registrato nella prima parte 477.000 telespettatori, share 8.01%, e nella seconda 745.000, 7.84%; su Rai 3 Agorà Speciale ha ottenuto nella presentazione 271.000, 5.82%, nel programma 348.000, 6.69%, e nel segmento Extra 319.000, 6.36%, mentre Elisir 340.000, 6.16%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 578.000, 5.70% e Passato e Presente 529.000, 3.94%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 989.000 telespettatori, share 19.02% e 875.000, 17.32%, con Forum a 1.205.000, 16.32%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 231.000 telespettatori, share 3.39% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 86.000 telespettatori, share 1.60% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 112.000, 1.10% e La signora del West 341.000, 2.60%. La7 ha ottenuto con Omnibus un netto di 123.000 telespettatori, share 3.41%, nel segmento News 96.000, 3.59% e nel Dibattito 168.000, 3.34%; quindi Coffee Break 183.000, 3.55% e L’aria che tira 242.000, 4.28% e L’aria che tira Oggi 298.000, 2.83%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.715.000, 13.61%, e nel programma 1.664.000, 15.58%; Il paradiso delle signore ha registrato 1.878.000, 19.91%; La vita in diretta nella presentazione 1.794.000, 17.57% e nel programma 2.401.000, 20.19%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 662.000 telespettatori, share 5.62%; Bella ma’ 482.000, 5.01%; Nei tuoi panni 307.000, 2.75%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 917.000, 9.35%, Geo 1.498.000, 12.35%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.240.000 telespettatori, share 16.87%, Terra Amara 2.241.000, 19.53%; GF Vip 1.542.000, 16.10%; Un altro domani 1.036.000, 10.96%; il film tv Natale a Bramble House un netto di 1.120.000, 9.84%. Su Italia 1 il film The Warriors Gate ha registrato un netto di 350.000 telespettatori, 3.14%: a seguire il film Dragonheart – Battaglia per il cuore di fuoco un netto di 349.000, 3.32%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 557.000 telespettatori, 4.71% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 311.000, 3.29%, e il film Il richiamo del lupo un netto di 453.000, 3.95%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 245.000 telespettatori, share 2%, e nel programma 309.000, 2.93% e Meraviglie senza tempo 164.000, 1.73%. Josephine Ange Gardien 147.000, 1.28%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Il mondo con gli occhi di Overland ha registrato 719.000 telespettatori, share 10.46%. Su Rai 2 Bar Stella ha registrato 520.000 telespettatori, share 6.34%, mentre su Rai 3 90 minuto speciale 402.000, 4.38%. Su Italia 1 Pressing Speciale 536.000, 7.62%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.439.000, 25.57%; ore 20:00 4.503.000, 23.76%.

3.439.000, 25.57%; 4.503.000, 23.76%. Tg2 ore 13:00 1.836.000, 14.53%; ore 20:30 1.078.000, 5.53%.

1.836.000, 14.53%; 1.078.000, 5.53%. Tg3 ore 14:30 1.583.000, 13.05%; ore 19:00 2.092.000, 13.22%.

1.583.000, 13.05%; 2.092.000, 13.22%. Tg5 ore 13:00 2.575.000, 20.20%; ore 20:00 3.708.000, 19.43%.

2.575.000, 20.20%; 3.708.000, 19.43%. Studio Aperto ore 12:25 1.187.000, 11.69%; ore 18:30 710.000, 5.27%.

1.187.000, 11.69%; 710.000, 5.27%. Tg4 ore 12.00 222.000, 2.91%; ore 18:55 686.000, 4.23%.

222.000, 2.91%; 686.000, 4.23%. Tg La7 ore 13:30 . 442.000, 3.32%; ore 20:00 1.034.000, 5.40%.

Dati AUDITEL™