Gli ascolti tv del mercoledì, che apre un turno infrasettimanale di campionato che potrebbe assegnare matematicamente lo scudetto al Napoli. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Speciale Ulisse: il piacere della scoperta – La corona dei Windsor ha registrato 2.906.000 telespettatori, share 16,89%. Su Canale 5 la serie Luce dei tuoi occhi – Seconda stagione ha registrato 2.823.000 telespettatori, share 16,20%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.214.000 telespettatori, share 5,93% e nel programma 1.836.000, 10,75%. Su Italia 1 il film La maledizione della Prima Luna ha registrato un netto di 1.176.000 telespettatori, share 6,77%. Su Rai 2 la serie Cuori e delitti ha ottenuto 757.000 telespettatori, share 3,99%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato 549.000 telespettatori, share 3,72%, mentre su La7 Atlantide ha ottenuto 485.000 telespettatori, share 2,61% e 354.000, 4,26%. Su Tv8 il film A-Team ha registrato 407.000 telespettatori, share 2,25%. Su Nove il film La dura verità è stato visto da 326.000 telespettatori, share 1,76%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Cinque minuti con Bruno Vespa 4.307.000, 22,03%; Affari Tuoi su Rai 1 ha registrato 4.771.000 telespettatori, share 23,21%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.597.000 telespettatori, share 17,55%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 977.000 telespettatori, share 4,73% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 830.000, 4,66% e a seguire La gioia della musica 868.000, 4,53%, Il cavallo e la torre 1.237.000, 6,20%, quindi Un posto al sole che registra 1.649.000, 7,97%. NCIS su Italia 1 registra 1.161.000 telespettatori, share 5,73% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 707.000 telespettatori, share 3,55% e nella seconda 579.000, 2,79%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.453.000 telespettatori, share 7,07%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 370.000 telespettatori, share 1,81% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 517.000 telespettatori, share 2,54%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.791.000 telespettatori, share 24,65% e nel game un netto di 3.807.000, 26,58%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.084.000 telespettatori, share 19,72% e nel game un netto di 2.806.000, 20,52%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 718.000, 4,19%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 458.000 telespettatori, share 2,80%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 681.000 telespettatori, share 3,75%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 167.000, 1,56%, e nel game 308.000, 2,27%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 604.000 telespettatori, share 11,85%, mentre UnoMattina ha registrato 689.000, 15,36%; a seguire Storie Italiane 767.000, 17,63% e 958.000, 18,14%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.686.000, 17,04%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha ottenuto 813.000, 16,05%; I fatti vostri ha registrato nella prima parte 500.000 telespettatori, share 8,44%, e nella seconda 934.000, 9,94%; su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 296.000, 6,01%, nel programma 287.000, 6,18%, e nel segmento Extra 255.000, 5,82%, mentre Elisir 276.000, 5,05%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 682.000, 5,90% e Passato e Presente 502.000, 4,01%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.043.000 telespettatori, share 22,65% e 994.000, 22,95%, con Forum a 1.593.000, 21,85%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 241.000 telespettatori, share 4,58% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 102.000 telespettatori, share 1,93% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 203.000, 2,04% e La signora in giallo 676.000, 5,49%. La7 ha ottenuto con Omnibus 151.000 telespettatori, share 3,19%, nel segmento News 90.000, 2,25% e nel Dibattito 154.000, 3,24%; quindi Coffee Break 163.000, 3,72% e L’aria che tira 286.000, 5,11% e L’aria che tira Oggi 349.000, 3,42%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.626.000, 13,33%, e nel programma 1.705.000, 16,37%; Il paradiso delle signore ha registrato 1.709.000, 21%; La vita in diretta nella presentazione 1.820.000, 23,73% e nel programma 2.019.000, 23,24%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 833.000 telespettatori, share 7,26%; Bella ma’ 486.000, 5,74%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 490.000, 6,41%, Geo 789.000, 8,82%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.690.000 telespettatori, share 21,34%, Terra Amara 2.808.000, 23,13%, Uomini e donne (live) 2.786.000, 27,28%; e nel Finale 2.225.000, 25,40%; Amici di Maria De Filippi 1.655.000, 20,46%; L’Isola dei Famosi 1.274.000, 16,41%; Un altro domani 1.188.000, 15,63%; Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.249.000, 16,17%, nel programma 1.659.000, 19,10% e nel segmento I Saluti 1.661.000, 17,39%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 417.000 telespettatori, 3,31%, mentre Person of interest 239.000, 2,83%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 640.000 telespettatori, 5,56% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 403.000, 4,67%, e il film 20 chili di guai… e una tonnellata di gioia un netto di 321.000, 3,78%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 351.000 telespettatori, share 2,91%, e nel programma 293.000, 3,11% e Tagadà Focus 279.000, 3,59%. C’era una volta il Novecento un netto di 166.000, 2,13%; The Royals un netto di 159.000, 1,89%

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 760.000 telespettatori, share 12,43%. Su Rai 2 Speciale 90° minuto ha registrato un netto di 689.000 telespettatori, share 5,64%; Bar Stella un netto di 205.000, 4,13%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 687.000, 9,92%. Su Italia 1 Pressing Speciale 472.000, 7,36% e nel segmento I Saluti 274.000, 7,14%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.283.000, 26,15%; ore 20:00 1.051.000, 11,81%.

3.283.000, 26,15%; 1.051.000, 11,81%. Tg2 ore 13:00 1.792.000, 14,87%; ore 20:30 1.231.000, 6,13%.

1.792.000, 14,87%; 1.231.000, 6,13%. Tg3 ore 14:30 1.446.000, 11,98%; ore 19:00 1.613.000, 12,67%.

1.446.000, 11,98%; 1.613.000, 12,67%. Tg5 ore 13:00 2.888.000, 23,81%; ore 20:00 4.130.000, 22,28%.

2.888.000, 23,81%; 4.130.000, 22,28%. Studio Aperto ore 12:25 1.004.000, 10,13%; ore 18:30 375.000, 3,77%.

1.004.000, 10,13%; 375.000, 3,77%. Tg4 ore 12.00 317.000, 4,16%; ore 18:55 494.000, 3,78%.

317.000, 4,16%; 494.000, 3,78%. Tg La7 ore 13:30 434.000, 3,45%; ore 20:00 1.129.000, 6,07%.

