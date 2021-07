Gli ascolti tv dell’ultimo mercoledì di luglio, con Superquark che tiene alta la bandiera della divulgazione scientifica su Rai 1 e dei contenuti inediti in un’estate di repliche. Il secondo miglior risultato in termini di teste, infatti, lo fa la replica di All together now, su Canale 5, mentre Chicago Fire conquista la medaglia di bronzo. resiste Il circolo degli anelli, l’infotainment sportivo di Rai 2 rete olimpica, che sembra anche migliorare le sue prestazioni: in fondo è diventato un piccolo cult del genere. Zona Bianca si ferma (ma il risultato non è certo pessimo considerata la fine di luglio) a quasi 900.000 telespettatori, superato dalla prima tv del film di Rai 3. Nel daytime, la parte del leone la fa Rai 2 con gli ascolti delle gare live e in differita delle Olimpiadi di Tokyo 2020: il dato più alto del mattino è legato alla scherma, con 2.736.000 telespettatori, per uno share del 23,93%, mentre nel pomeriggio spazio alla pallavolo con 2.647.000, 20,48% di share. Ultima notazione per Il Pranzo è servito, che si sposta per la seconda volta in pochi giorni alle 11.30 per dar spazio ad altro, e raccoglie valori assoluti inferiori a quelli fatti nel pomeriggio (ma restiamo dell’idea che quella sia ‘editorialmente’ e ‘narrativamente’, la sua fascia).

Prime Time

Su Rai 1 Superquark ha registrato 1.920.000 telespettatori, share 12,14%.

ha registrato 1.920.000 telespettatori, share 12,14%. Su Rai 2 Il circolo degli anelli ha registrato un netto di 1.002.000 telespettatori, share 6,42%.

ha registrato un netto di 1.002.000 telespettatori, share 6,42%. Su Rai 3 Il film Benvenuti a casa mia ha registrato 1.103.000 telespettatori, share 6,29%.

ha registrato 1.103.000 telespettatori, share 6,29%. Su Canale 5 All Together Now ha registrato 1.443.000 telespettatori, share 9,74%.

ha registrato 1.443.000 telespettatori, share 9,74%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di 1.223.000 telespettatori, share 7,84%.

ha registrato un netto di 1.223.000 telespettatori, share 7,84%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 845.000 telespettatori, share 6,04%.

ha registrato 845.000 telespettatori, share 6,04%. Su La7 La docuserie Hunting Hitler – Caccia a Hitler ha registrato 404.000 telespettatori, share 3%.

ha registrato 404.000 telespettatori, share 3%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone è stato visto da .000 telespettatori, share %.

è stato visto da .000 telespettatori, share %. Su Nove Il film The November Man ha registrato .000 telespettatori, share %.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.040.000 telespettatori, share 16,89%.

ha registrato 3.040.000 telespettatori, share 16,89%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.133.000 telespettatori, share 6,25%.

ha registrato 1.133.000 telespettatori, share 6,25%. Su Rai 3 Blob 773.000, 4,82%. Caro Marziano 1.256.000, 7,33%. Un posto al sole 1.452.000, 8,09%.

773.000, 4,82%. 1.256.000, 7,33%. 1.452.000, 8,09%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.395.000 telespettatori, share 13,38%.

ha registrato 2.395.000 telespettatori, share 13,38%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 872.000 telespettatori, share 4,94%.

ha registrato 872.000 telespettatori, share 4,94%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 920.000 t1elespettatori, share 5,34% e 1.025.000, 5,66%.

ha registrato 920.000 t1elespettatori, share 5,34% e 1.025.000, 5,66%. Su La7 In onda ha registrato 956.000 telespettatori, share 5,35%.

ha registrato 956.000 telespettatori, share 5,35%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 377.000 telespettatori, share 2,1%.

ha registrato 377.000 telespettatori, share 2,1%. Su Nove Deal With It ha registrato 340.000 telespettatori, share 1,9%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2174.000 telespettatori, share 20,76% e nel game un netto di 3209.000, 24,17%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2174.000 telespettatori, share 20,76% e nel game un netto di 3209.000, 24,17%. Su Canale 5 Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 826.000 telespettatori, share 8,14% e nel game un netto di 1.358.000, 10,69%.

ha registrato nella presentazione 826.000 telespettatori, share 8,14% e nel game un netto di 1.358.000, 10,69%. Su Italia 1 CSI ha registrato 379.000 telespettatori, share 2,59%.

ha registrato 379.000 telespettatori, share 2,59%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 624.000 telespettatori, share 3,98%.

ha registrato 624.000 telespettatori, share 3,98%. Su La7 The Good Wife ha registrato 109.000 telespettatori, share 1,15% e 133.000, 1,08%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 725.000 telespettatori, share 14,66%. Dedicato 645.000, 11,99%. Il pranzo è servito 766.000, 10,09%. Don Matteo 1.290.000, 10,72%.

ha totalizzato un netto di 725.000 telespettatori, share 14,66%. 645.000, 11,99%. 766.000, 10,09%. 1.290.000, 10,72%. Su Rai 2 Tokyo 2020 Live ha registrato un netto di 1.472.000 telespettatori, share 22,41%. Ciclismo un netto di 1.234.000, 24,17%. Judo 1.258.000, 24,65%. Pallacanestro 1.431.000, 23,34%. Nuoto 1.943.000, 21,36%.Scherma 2.736.000, 23,93%.

ha registrato un netto di 1.472.000 telespettatori, share 22,41%. Ciclismo un netto di 1.234.000, 24,17%. Judo 1.258.000, 24,65%. Pallacanestro 1.431.000, 23,34%. Nuoto 1.943.000, 21,36%.Scherma 2.736.000, 23,93%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 243.000, 4,57% e nel programma 202.000, 3,82%. Elisir d’Estate 177 .000, 3,34%. Dopo il TG Quante Storie 459.000, 4,47% e 394.000, 3,19%. Passato e presente 364.000, 2,61%.

ha registrato nella presentazione 243.000, 4,57% e nel programma 202.000, 3,82%. .000, 3,34%. Dopo il TG 459.000, 4,47% e 394.000, 3,19%. 364.000, 2,61%. Su Canale 5 Forum ha registrato 1.006.000 telespettatori, share 12,26%.

ha registrato 1.006.000 telespettatori, share 12,26%. Su Italia 1 Bones ha registrato 217.000 telespettatori, share 2,85%.

ha registrato 217.000 telespettatori, share 2,85%. Su Rete 4 RIS – Delitti imperfetti ha ottenuto 131.000 telespettatori, share 2,13%. Dopo il Tg Il Segreto 157.000, 1,39%. La signora in giallo 329.000, 2,41%.

ha ottenuto 131.000 telespettatori, share 2,13%. Dopo il Tg 157.000, 1,39%. 329.000, 2,41%. Su La7 Omnibus ha registrato 170.000 telespettatori, share 3,45%, nel segmento News 143.000, 3,85% e nel Dibattito 151.000, 2,83%. Coffee Break 110.000, 2,13%. L’aria che tira Estate 174.000, 2,63%; L’aria che tira Estate – Oggi 256.000, 2,25%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Speciale Tg1 – WFP pre-summit 796.000, 6,03%. LineaVerde Tour 730.000, 6,10%. Il paradiso delle signore ha registrato 790.000, 7,63%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 970.000, 10,75% e nella seconda 1.466.000, 17,08%.

796.000, 6,03%. 730.000, 6,10%. ha registrato 790.000, 7,63%. ha registrato nella prima parte 970.000, 10,75% e nella seconda 1.466.000, 17,08%. Su Rai 2 Tokyo 2020 ha registrato 2.150.000 telespettatori, share 18,94%. Nuoto 2.150.000 telespettatori, 19,84%. Pallavolo 2.647.000, 20,48%. Beach Volley 1.831.000, 18,1%. Beach Volley Femminile 1.459.000, 16,04%. Record 901.000, 10,83%. Tokyo 2020 Best of un netto di 885.000, 7,70%.

ha registrato 2.150.000 telespettatori, share 18,94%. 2.150.000 telespettatori, 19,84%. Pallavolo 2.647.000, 20,48%. Beach Volley 1.831.000, 18,1%. Beach Volley Femminile 1.459.000, 16,04%. 901.000, 10,83%. un netto di 885.000, 7,70%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 543.000 telespettatori, share 6,05%.

ha registrato 543.000 telespettatori, share 6,05%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.371.000 telespettatori, share 16,91%. Una Vita 2.066.000, 16,21%. Brave and beautiful 1.666.000, 15,18%. Love is in the air 1.505.000, 16,28%. Il film tv Mary & Martha un netto di 798.000, 9,34%.

ha registrato 2.371.000 telespettatori, share 16,91%. 2.066.000, 16,21%. 1.666.000, 15,18%. 1.505.000, 16,28%. Il film tv un netto di 798.000, 9,34%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 540.000 telespettatori, 3,87%. Will & Grace un netto di 170.000, 2%.

ha registrato 540.000 telespettatori, 3,87%. un netto di 170.000, 2%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 677.000 telespettatori, 5,63% di share. Il film Il castello di carte un netto di 293.000, 3,37%.

ha registrato un netto di 677.000 telespettatori, 5,63% di share. Il film un netto di 293.000, 3,37%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 173.000 telespettatori, share 1,72%. La7 Doc 112.000, 1,32%.

Seconda serata

Su Rai 1 Superquark Natura ha registrato 574.000 telespettatori, share 8,79%.

ha registrato 574.000 telespettatori, share 8,79%. Su Rai 2 Record ha registrato 435.000 telespettatori, share 5,79%. Go Tokyo 2020 283.000, 7,04%.

ha registrato 435.000 telespettatori, share 5,79%. 283.000, 7,04%. Su Rai 3 Il film Mister Wonderland 240.000, 2,06%. TG3 Lineanotte ha registrato 261.000 telespettatori, share 3,62%.

240.000, 2,06%. ha registrato 261.000 telespettatori, share 3,62%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato 1.006.000 telespettatori, share 8,55%.

ha registrato 1.006.000 telespettatori, share 8,55%. Su Rete 4 Il film Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo! ha registrato un netto di 180.000 telespettatori, share 4,63%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.425.000, 17,27%; ore 20:00 3.978.000, 24,99%.

2.425.000, 17,27%; 3.978.000, 24,99%. Tg2 ore 13:00 3.302.000, 24,02%; ore 20:30 1.673.000, 9,63%.

3.302.000, 24,02%; 1.673.000, 9,63%. Tg3 ore 14:30 1.325.000, 10,74%; ore 19:00 1.501.000, 12,67%.

1.325.000, 10,74%; 1.501.000, 12,67%. Tg5 ore 13:00 2.667.000, 19,86%; ore 20:00 2.895.000, 17,89%.

2.667.000, 19,86%; 2.895.000, 17,89%. Studio Aperto ore 12:25 1.259.000, 11,36%; ore 18:30 472.000, 4,88%.

1.259.000, 11,36%; 472.000, 4,88%. Tg4 ore 12.00 338.000, 3,85%; ore 18:55 487.000, 4,02%.

338.000, 3,85%; 487.000, 4,02%. Tg La7 ore 13:30 385.000, 2,76%; ore 20:00 802.000, 4,99%.

Dati AUDITEL™