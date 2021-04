Ascolti tv mercoledì 28 aprile 2021

Gli ascolti tv del mercoledì, tra Ulisse e Chi l’ha visto?, la fiction di Canale 5, lo show di Papi su Tv8 e Accordi & Disaccordi sul Nove.

Prime Time

Su Rai 1 Ulisse – Il piacere della scoperta: Sei regine per Enrico VIII ha registrato 3.190.000 telespettatori, share 13,88%.

ha registrato 3.190.000 telespettatori, share 13,88%. Su Rai 2 Il film La risposta è nelle stelle ha registrato 981.000 telespettatori, share 4,20%.

ha registrato 981.000 telespettatori, share 4,20%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato 2.392.000 telespettatori, share 10,59%.

ha registrato 2.392.000 telespettatori, share 10,59%. Su Canale 5 La serie Buongiorno, mamma! ha registrato 3.464.000 telespettatori, share 16,16%.

ha registrato 3.464.000 telespettatori, share 16,16%. Su Italia 1 Il film Scontro tra titani ha registrato un netto di 961.000 telespettatori, share 3,97%.

ha registrato un netto di 961.000 telespettatori, share 3,97%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 807.000 telespettatori, share 3,89%.

ha registrato 807.000 telespettatori, share 3,89%. Su La7 Mafia – La Ricerca della Verità ha registrato 992.000 telespettatori, share 5,20%.

ha registrato 992.000 telespettatori, share 5,20%. Su Tv8 Name That Tune – Indovina la canzone è stato visto da 827.000 telespettatori, share 3,7%.

è stato visto da 827.000 telespettatori, share 3,7%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 491.000 telespettatori, share 1,9%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.765.000 telespettatori, share 18,19%.

ha registrato 4.765.000 telespettatori, share 18,19%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.030.000 telespettatori, share 3,88%.

ha registrato 1.030.000 telespettatori, share 3,88%. Su Rai 3 Blob 1.292.000, 5,85%. Via dei Matti n.0 1.632.000, 6,72%. Un posto al sole 1.893.000, 7,26%.

1.292.000, 5,85%. 1.632.000, 6,72%. 1.893.000, 7,26%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.263.000 telespettatori, share 16,15%.

ha registrato 4.263.000 telespettatori, share 16,15%. Su Italia 1 CSI ha registrato 1.095.000 telespettatori, share 4,26%.

ha registrato 1.095.000 telespettatori, share 4,26%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 964.000 t1elespettatori, share 3,87% e 1.003.000, 3,80%.

ha registrato 964.000 t1elespettatori, share 3,87% e 1.003.000, 3,80%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.981.000 telespettatori, share 7,63%.

ha registrato 1.981.000 telespettatori, share 7,63%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 454.000 telespettatori, share 1,8%.

ha registrato 454.000 telespettatori, share 1,8%. Su Nove Deal With It ha registrato 509.000 telespettatori, share 2%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.788.000 telespettatori, share 19,43% e nel game un netto di 4.314.000, 23,45%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.788.000 telespettatori, share 19,43% e nel game un netto di 4.314.000, 23,45%. Su Rai 2 NCIS ha registrato un netto di 941.000 telespettatori, share 4,37%.

ha registrato un netto di 941.000 telespettatori, share 4,37%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.144.000 telespettatori, share 15,71% e nel game un netto di 3.419.000, 19,34%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.144.000 telespettatori, share 15,71% e nel game un netto di 3.419.000, 19,34%. Su Italia 1 Amici di Maria De Filippi 571.000, 3,53%. CSI ha registrato 540.000 telespettatori, share 2,60%.

571.000, 3,53%. ha registrato 540.000 telespettatori, share 2,60%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 755.000 telespettatori, share 3,57%.

ha registrato 755.000 telespettatori, share 3,57%. Su La7 Lie to me ha registrato 147.000 telespettatori, share 0,86%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 1.090.000 telespettatori, share 18,52%. Storie Italiane 1.016.000, 18,94% e 1.128.000, 17,43%. È sempre mezzogiorno 1.806.000, 15,13%.

ha totalizzato un netto di 1.090.000 telespettatori, share 18,52%. 1.016.000, 18,94% e 1.128.000, 17,43%. 1.806.000, 15,13%. Su Rai 2 Radio 2 Social Club 251.000, 4,33%. I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 469.000 telespettatori, share 6,69% e nella seconda 952.000, 8,59%.

251.000, 4,33%. ha registrato nella prima parte 469.000 telespettatori, share 6,69% e nella seconda 952.000, 8,59%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 489.000, 8,27%. Mi Manda Raitre 295.000, 5,49%. Elisir 458.000, 6,79%. Dopo il TG Quante Storie 883.000, 6,45%. Passato e presente 723.000, 4,60%.

ha registrato 489.000, 8,27%. 295.000, 5,49%. 458.000, 6,79%. Dopo il TG 883.000, 6,45%. 723.000, 4,60%. Su Canale 5 Mattino Cinque ha registrato nella prima parte 1.028.000 telespettatori, 17,59% e nella seconda 1.013.000, 18,82%. Forum ha registrato 1.438.000 telespettatori, share 16,59%.

ha registrato nella prima parte 1.028.000 telespettatori, 17,59% e nella seconda 1.013.000, 18,82%. ha registrato 1.438.000 telespettatori, share 16,59%. Su Italia 1 CSI: Miami ha registrato 206.000 telespettatori, share 2,94%.

ha registrato 206.000 telespettatori, share 2,94%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 152.000 telespettatori, share 2,34%. Dopo il Tg Il Segreto 205.000, 1,67%. La signora in giallo 614.000, 3,99%.

ha ottenuto 152.000 telespettatori, share 2,34%. Dopo il Tg 205.000, 1,67%. 614.000, 3,99%. Su La7 Omnibus ha registrato 196.000 telespettatori, share 3,46%, nel segmento News 167.000, 3,72% e nel Dibattito 190.000, 3,17%. Coffee Break 205.000, 3,80%. L’aria che tira 303.000, 4,61%; L’aria che tira – Oggi 534.000, 4,38%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.812.000, 13,58%. Il paradiso delle signore ha registrato 2.017.000, 18,73%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.549.000, 14,99% e nel programma 1.850.000, 16,22%.

1.812.000, 13,58%. ha registrato 2.017.000, 18,73%. ha registrato nella presentazione 1.549.000, 14,99% e nel programma 1.850.000, 16,22%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 744.000 telespettatori, share 5,24%. Detto Fatto 525.000, 4,82%.

ha registrato 744.000 telespettatori, share 5,24%. 525.000, 4,82%. Su Rai 3 #Maestri 445.000, 4,23%. Aspettando Geo ha registrato 684.000 telespettatori, share 6,6%. Geo 1.225.000, 10,55%.

445.000, 4,23%. ha registrato 684.000 telespettatori, share 6,6%. 1.225.000, 10,55%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.680.000 telespettatori, share 17,11%. Una Vita 2.527.000, 17,16%. Uomini e donne 2.777.000, 22,43% e nel Finale 2.226.000, 20,44%. Amici di Maria De Filippi 2.101.000, 19,67%. Daydreamer 1.846.000, 17,98%. Pomeriggio Cinque 1.663.000, 15,80% e 1884.000, 15,96%.

ha registrato 2.680.000 telespettatori, share 17,11%. 2.527.000, 17,16%. 2.777.000, 22,43% e nel Finale 2.226.000, 20,44%. 2.101.000, 19,67%. 1.846.000, 17,98%. 1.663.000, 15,80% e 1884.000, 15,96%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 879.000 telespettatori, 5,76%. Friends 217.000, 1,98%.

ha registrato 879.000 telespettatori, 5,76%. 217.000, 1,98%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 828.000 telespettatori, 5,95% di share. Il film Il ribelle d’Irlanda un netto di 290.000, 2,55%.

ha registrato un netto di 828.000 telespettatori, 5,95% di share. Il film un netto di 290.000, 2,55%. Su La7 Tagadà ha registrato 467.000 telespettatori, share 3,89%; Tagadoc 247.000, 2,19%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 627.000 telespettatori, share 7,77%.

ha registrato un netto di 627.000 telespettatori, share 7,77%. Su Rai 2 Re-Start ha registrato 259.000 telespettatori, share 2,81%.

ha registrato 259.000 telespettatori, share 2,81%. Su Rai 3 TG3 Lineanotte ha registrato un netto di 710.000 telespettatori, share 8,25%.

ha registrato un netto di 710.000 telespettatori, share 8,25%. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha registrato 980.000 telespettatori, share 15,14%.

ha registrato 980.000 telespettatori, share 15,14%. Su Italia 1 Pressing Champions League ha registrato 675.000 telespettatori, share 6,22%.

ha registrato 675.000 telespettatori, share 6,22%. Su Rete 4 Confessione Reporter ha registrato un netto di 189.000 telespettatori, share 3,22%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.764.000, 23,72%; ore 20:00 5.246.000, 23,36%.

3.764.000, 23,72%; 5.246.000, 23,36%. Tg2 ore 13:00 1.982.000, 13,43%; ore 20:30 1.694.000, 6,76%.

1.982.000, 13,43%; 1.694.000, 6,76%. Tg3 ore 14:30 1.826.000, 12,67%; ore 19:00 2.262.000, 13,65%.

1.826.000, 12,67%; 2.262.000, 13,65%. Tg5 ore 13:00 3.028.000, 20,18%; ore 20:00 4.517.000, 19,68%.

3.028.000, 20,18%; 4.517.000, 19,68%. Studio Aperto ore 12:25 1.459.000, 12,14%; ore 18:30 685.000, 5,18%.

1.459.000, 12,14%; 685.000, 5,18%. Tg4 ore 12.00 325.000, 3,45%; ore 18:55 483.000, 2,92%.

325.000, 3,45%; 483.000, 2,92%. Tg La7 ore 13:30 674.000, 4,28%; ore 20:00 1.324.000, 5,79%.

Ascolti Discovery

Su Real Time in prima serata lo speciale “Matrimonio a prima vista… e poi” ha registrato 816.000 telespettatori, share 3,1%. In access prime time Cortesie in famiglia ha registrato 386.000 telespettatori, share 1,5%.

Dati AUDITEL™