Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la serie I fantastici 5 ha registrato un netto di 2.706.000 telespettatori, share 16%. Su Rai 1 il film Quando Hitler rubò il coniglio rosa ha registrato un netto di 2.116.000 telespettatori, share 12.40%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.254.000 telespettatori, share 5.88% e nel programma 1.877.000, 11.6%. Su Rai 2 la serie The Swarm ha ottenuto 424.000 telespettatori, share 2.31%. Su Italia 1 il film Safe ha registrato un netto di 1.541.000 telespettatori, share 8.05%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 921.000 telespettatori, share 6.69%. Su La7 Una giornata particolare – La marcia su Roma ha ottenuto 1.056.000 telespettatori, share 6%. Su Tv8 il film Robin Hood – Principe dei ladri ha registrato 411.000 telespettatori, share 2.63%. Su Nove il film Il fidanzato di mia sorella è stato visto da 297.000 telespettatori, share 1.67%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.429.000, 21.26%; Affari Tuoi 5.144.000, 23.67%; Striscia la notizia su Canale 5 3.564.000 telespettatori, share 16.41%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 656.000 telespettatori, share 3% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.167.000, 5.95% e a seguire Via dei Matti n.0 1.058.000, 5.14%, Il cavallo e la torre 1.392.000, 6.56%; Un posto al sole 1.760.000, 8.01%. NCIS su Italia 1 registra 1.402.000 telespettatori, share 6.51% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 622.000 telespettatori, share 2.88%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.699.000 telespettatori, share 7.78%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 424.000 telespettatori, share 1.96% e su Nove Cash or Trash? ha registrato 618.000 telespettatori, share 2.86%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.624.000, 24.34%, e nel game un netto di 4.753.000, 26.87%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.169.000 telespettatori, share 15.82% e nel game un netto di 3.327.000, 19.86%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 701.000, 3.61%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 629.000 telespettatori, share 3.34%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 638.000 telespettatori, share 3.23%, mentre su La7 Padre Brown 225.000, 1.38%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 320.000 telespettatori, share 7.94%, mentre UnoMattina ha registrato 842.000, 17.46%; a seguire Storie italiane 813.000, 18.01%, e 859.000, 15.61%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.653.000, 16.64%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 312.000, 9.19%, nel segmento Glass Cam 484.000, 12.61% e nel programma 1.008.000, 19.78%; E viva il Videobox 321.000, 6.27%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 485.000 telespettatori, share 8.11%, e nella seconda 901.000, 9.56%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 251.000, 4.90%, nel programma 278.000, 5.73%; Re-Start 215.000, 4.84%; Elisir nella presentazione 224.000, 4.78%, e nel programma 334.000, 5.95%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 634.000, 5.49%; Passato e Presente 570.000, 4.37%. Su Canale 5 Mattino Cinque ha ottenuto 1.050.000 telespettatori, share 21.89% e 932.000, 20.94%, con Forum a 1.439.000, 19.35%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 261.000 telespettatori, share 4.95% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 105.000 telespettatori, share 2.04% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 124.000, 1.27% e La signora in giallo 673.000, 5.39%. La7 ha ottenuto con Omnibus 121.000 telespettatori, share 3.27%, nel segmento News 97.000, 2.29% e nel Dibattito 204.000, 4.09%; quindi Coffee Break 185.000, 4.12% e L’aria che tira 263.000, 4.70% e L’aria che tira Oggi 415.000, 4.05%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.427.000, 11.14%, e nel programma 1.402.000, 12.96%; Il paradiso delle signore 1.663.000, 17.68%; La vita in diretta nella presentazione 1.808.000, 18.89%, e nel programma 2.359.000, 20.51%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 838.000, 6.89%; Bella ma’ ha registrato 606.000 telespettatori, share 6.27%. Su Rai 3 Aspettando Geo 742.000, 7.97%, mentre Geo ha ottenuto 1.582.000, 13.64%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.958.000 telespettatori, share 22.67%, Terra Amara 3.073.000, 23.87%, Uomini e donne (live) 2.929.000, 26.47% e nel finale 2.206.000, 21.92%; Amici 1.753.000, 18.55%; La promessa 1.480.000, 15.98%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.307.000, 13.58%, nella seconda 1.527.000, 13.72% e nei saluti 1.558.000, 12.22%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 576.000 telespettatori, 4.45%, mentre Cold Case 332.000, 3.14%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 714.000 telespettatori, 5.88% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 397.000, 4.05%, e il film Lo scudo dei Falworth un netto di 358.000, 3.31%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 345.000 telespettatori, share 2.69%, nel programma 325.000, 3.15% e nel segmento Focus 289.000, 3.13%. C’era una volta… il Novecento un netto di 158.000, 1.42%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 479.000 telespettatori, share 7.24%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 ha registrato 329.000 telespettatori, share 3.03%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 555.000, 9.14%. Su Canale 5 il film The Crossing – Oltre il confine un netto di .000, %. Su Italia 1 il film Lone Survivor ha registrato un netto di 441.000, 7.48%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.964.000, 22.54%; ore 20:00 4.572.000, 22.94%.

2.964.000, 22.54%; 4.572.000, 22.94%. Tg2 ore 13:00 1.505.000, 12.42%; ore 20:30 1.124.000, 5.26%.

1.505.000, 12.42%; 1.124.000, 5.26%. Tg3 ore 14:30 1.428.000, 11.18%; ore 19:00 2.027.000, 12.82%.

1.428.000, 11.18%; 2.027.000, 12.82%. Tg5 ore 13:00 2.924.000, 23.76%; ore 20:00 4.067.000, 20.18%.

2.924.000, 23.76%; 4.067.000, 20.18%. Studio Aperto ore 12:25 1.095.000, 11%; ore 18:30 491.000, 3.72%.

1.095.000, 11%; 491.000, 3.72%. Tg4 ore 12.00 248.000, 3.24%; ore 18:55 608.000, 3.75%.

248.000, 3.24%; 608.000, 3.75%. Tg La7 ore 13:30 646.000, 4.93%; ore 20:00 1.430.000, 7.08%.

