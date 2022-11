Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Belgio – Canada ha registrato un netto di 5.095.000 telespettatori, share 24% e a seguire Il Circolo dei Mondiali 1.736.000, 9.7%, mentre su Canale 5 Zelig ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione .000 telespettatori, share % e nel programma 2.107.000, 12.9%. Su Italia 1 il film Scontro tra Titani ha registrato un netto di 790.000 telespettatori, share 4.3%. Su Rai 2 il film La perla di Ruby ha ottenuto 1.135.000 telespettatori, share 5.9%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato un netto di 687.000 telespettatori, share 4.9%, mentre su La7 Atlantide ha ottenuto 309.000 telespettatori, share 2.6%. Su Tv8 X Factor 2022 ha registrato 362.000 telespettatori, share 2.4%. Su Nove il film Via dall’incubo è stato visto da 471.000 telespettatori, share 2.4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Striscia la notizia su Canale 5 3.980.000 telespettatori, share 18.3%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 933.000 telespettatori, share 4.3% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.424.000, 7.1% e a seguire Via dei Matti n.0 1.189.000, 5.7%, Il cavallo e la torre 1.518.000, 7%, quindi Un posto al sole che registra 1.817.000, 8.3%. NCIS su Italia 1 registra 1.226.000 telespettatori, share 5.6% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 945.000 telespettatori, share 4.4% e nella seconda 991.000, 4.5%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.800.000 telespettatori, share 8.2%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 517.000 telespettatori, share 2.4% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 692.000 telespettatori, share 3.2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità Sfida Mondiale (dalle 18.10) su Rai 1 ha registrato 3.041.000 telespettatori, share 20.5%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.407.000 telespettatori, share 15.7% e nel game un netto di 3.603.000, 20.8%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto un netto di 1.143.000, 5.7%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 689.000 telespettatori, share 2.6%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 766.000 telespettatori, share 3.7%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato 253.000, 1.5%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 569.000 telespettatori, share 12.54%, mentre UnoMattina ha registrato 757.000, 16.62%; a seguire Storie Italiane 731.000, 16.87% e 892.000, 15.91%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.614.000, 16%. Su Rai 2 Marocco-Croazia ha registrato un netto di 1.332.000 telespettatori, share 17.34%; su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 340.000, 6.55%, nel programma 340.000, 7.09%, e nel segmento Extra 227.000, 5.26%, mentre Elisir 256.000, 4.42%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 653.000, 5.67% e Passato e Presente 573.000, 4.54%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.011.000 telespettatori, share 21.34% e 866.000, 20.05%, con Forum a 1.486.000, 19.52%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 164.000 telespettatori, share 2.69% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 110.000 telespettatori, share 1.94% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 133.000, 1.31% e La signora del West 337.000, 2.74%. La7 ha ottenuto con Omnibus 203.000 telespettatori, share 4.41%, nel segmento News 123.000, 3.63% e nel Dibattito 210.000, 4.27%; quindi Coffee Break 206.000, 4.72% e L’aria che tira 249.000, 4.25% e L’aria che tira Oggi 403.000, 3.89%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno + registra nella presentazione 1.501.000, 11.91%, e nel programma 1.540.000, 13.82%; Il paradiso delle signore ha registrato 1.861.000, 19.56%; La vita in diretta Short 2.514.000, 20.94%, %. Su Rai 2 Germania-Giappone ha registrato un netto di 2.230.000 telespettatori, share 19.30%; Spagna-Costa Rica un netto di 2.407.000, 19%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 822.000, 6.49%, Geo 1.239.000, 8.74%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.514.000 telespettatori, share 20.02%, Terra Amara 2.429.000, 19.32%, Uomini e donne 2.768.000, 25.04%; Amici di Maria De Filippi 1.944.000, 20.57%; GF Vip 1.831.000, 19.11%; Un altro domani 1.538.000, 14.84%; Pomeriggio Cinque nella pesentazione 1.497.000, 13.19%, nel programma 1.960.000, % e nel segmento I Saluti 2.130.000, 14.81%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 420.000 telespettatori, 3.32%, mentre The Mentalist 290.000, 2.41%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 722.000 telespettatori, 6.01% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 329.000, 3.36%, e il film Strani compagni di letto un netto di 438.000, 3.63%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 334.000 telespettatori, share 2.68%, e nel programma 352.000, 3.40% e Tagadà Focus 302.000, 3.15%. The Royals 151.000, 1.40%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 480.000 telespettatori, share 9.35%. Su Rai 2 Belve ha registrato 620.000 telespettatori, share 4.60% e Belve Cult 438.000, 5.18%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 565.000, 8.94%. Su Italia 1 il film The time Machine 300.000, 4.29%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.202.000, 25.32%; ore 19:20 3.681.000, 20.94%.

3.202.000, 25.32%; 3.681.000, 20.94%. Tg2 ore 13:00 2.134.000, 17.71%; ore 20:30 1.464.000, 6.80%.

2.134.000, 17.71%; 1.464.000, 6.80%. Tg3 ore 14:30 1.287.000, 10.32%; ore 19:00 2.236.000, 13.43%.

1.287.000, 10.32%; 2.236.000, 13.43%. Tg5 ore 13:00 2.951.000, 24.32%; ore 20:00 4.551.000, 22.10%.

2.951.000, 24.32%; 4.551.000, 22.10%. Studio Aperto ore 12:25 972.000, 9.42%; ore 18:30 534.000, 3.63%.

972.000, 9.42%; 534.000, 3.63%. Tg4 ore 12.00 231.000, 2.95%; ore 18:55 799.000, 4.71%.

231.000, 2.95%; 799.000, 4.71%. Tg La7 ore 13:30 . 566.000, 4.48%; ore 20:00 1.343.000, 6.52%.

Dati AUDITEL™