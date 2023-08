Gli ascolti tv del mercoledì, tra sport, film e serie tv. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 2 Mondiali Atletica Budapest 2023 ha ottenuto 1.840.000 telespettatori, share 11,96%; a seguire il match Italia – Croazia, per gli Europei di Volley Femminile (22:02 – 23:00), 1.570.000, 11,86%. Su Rai 1 il film Press Play – La musica della nostra vita ha registrato 1.631.000 telespettatori, share 11,73%. Su Canale 5 la serie Beyond Paradise ha registrato 1.486.000 telespettatori, share 11,80%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 814.000 telespettatori, share 7,40%. Su Italia 1 Freedom Summer ha registrato 572.000 telespettatori, share 4,72%. Su Rai 3 il doc Nel secolo breve – 1943: La Resistenza a Cefalonia e Corfù ha ottenuto 510.000 telespettatori, share 3,67%. Su La7 il film Ipotesi di reato ha ottenuto 427.000 telespettatori, share 3,16%. Su Tv8 Name that tune – Indovina la canzone ha registrato 341.000 telespettatori, share 3%. Su Nove il film C’era una volta il West è stato visto da 256.000 telespettatori, share 2,5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 3.036.000, 19,63%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.163.000 telespettatori, share 14,02%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 555.000, 3,95% e a seguire Via dei Matti n.0 502.000, 3,36%, Le storie di Un posto al sole che registra 628.000, 4,05%. NCIS su Italia 1 registra 813.000 telespettatori, share 5,31% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 723.000 telespettatori, share 4,76% e nella seconda 762.000, 4,88%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 959.000 telespettatori, share 6,20%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 329.000 telespettatori, share 2,2% e su Nove Cash or trash ha registrato 342.000 telespettatori, share 2,2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.158.000, 22,84%, e nel game un netto di 3.120.000, 26,02%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.128.000 telespettatori, share 12,60% e nel game un netto di 1.589.000, 13,77%. Su Rai 2 Mondiali Atletica Budapest 2023 ha ottenuto un netto di 1.138.000, 9,13%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 463.000 telespettatori, share 3,49%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 529.000 telespettatori, share 3,76%, mentre su La7 Padre Brown 87.000, 1,03%, e 81.000, 0,72%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 699.000 telespettatori, share 18,32%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 718.000, 16,35%; a seguire Camper in viaggio 1.081.000, 14,18% e Camper ha ottenuto 1.469.000, 14,35%. Su Rai 2 La Nave dei Sogni – Uruguay ha registrato 324.000 telespettatori, share 4,50%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 183.000, 4,42%, nel programma 193.000, 4,84%, e nel segmento Extra 173.000, 4,59%, mentre Elisir – A gentile richiesta 212.000, 5,08%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 421.000, 4,82% e 399.000, 3,73%; Passato e Presente 391.000, 3,35%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 680.000 telespettatori, share 17,28% e 621.000, 15,88%, con Forum Estate a 1.240.000, 17,98%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 231.000 telespettatori, share 3,64% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 147.000 telespettatori, share 3,05% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 173.000, 1,87% e La signora del West 280.000, 2,43%. La7 ha ottenuto con Omnibus 115.000 telespettatori, share 3,15%, nel segmento News 87.000, 3,28% e nel Dibattito 101.000, 2,52%; quindi Coffee Break estate 116.000, 2,93%; L’aria che tira Estate 176.000, 3,41% e L’aria che tira Oggi – Estate 270.000, 2,84%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.262.000, 12,51% e nella seconda 1.204.000, 14,29%, Sei sorelle 794.000, 10,43%; Estate in diretta nella presentazione 1.203.000, 16,05%, e nel programma 1.552.000, 19,25%. Su Rai 2 Gli Omicidi del Lago 266.000, 2,74%; Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 329.000 telespettatori, share 4,12%, e 457.000, 6,03%; Candice Renoir 342.000, 4,43%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 765.000, 9,46%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.123.000 telespettatori, share 18,68%, Terra Amara 2.273.000, 21,51%, La promessa 1.842.000, 20,76%, My Home My Destiny 1.482.000, 19,01%, il film tv Inga Lindstrom – Segreti inconfessabili un netto di 998.000, 12,82%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 400.000 telespettatori, 3,57%, mentre Cold Case 214.000, 2,73%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 618.000 telespettatori, 6,21% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 504.000, 6,32%, e il film Due sul pianerottolo un netto di 259.000, 3,28%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 210.000 telespettatori, share 2,40%. C’era una volta… il Novecento un netto di 98.000, 1,24%; il doc Ivan il terribile 110.000, 1,44%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Il Mondo con gli occhi di Overland ha registrato 582.000 telespettatori, share 6,54%. Su Rai 2 Storie di donne al bivio ha registrato 393.000 telespettatori, share 4,58%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 362.000, 3,96%. Su Canale 5 la serie Madri – Una vita d’amore 439.ooo, 7,97%. Su Italia 1 La storia proibita 299.000, 5,76%. Su Rete 4 il film Certo, certissimo… anzi probabile un netto di 189.000, 5,82%. Su La7 il film Il giocatore un netto di 105.000, 1,91%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.001.000, 25,89%; ore 20:00 3.599.000, 25,28%.

3.001.000, 25,89%; 3.599.000, 25,28%. Tg2 ore 13:00 1.449.000, 12,84%; ore 20:30 1.280.000, 8,42%.

1.449.000, 12,84%; 1.280.000, 8,42%. Tg3 ore 14:30 1.358.000, 13,24%; ore 19:00 1.280.000, 11,94%.

1.358.000, 13,24%; 1.280.000, 11,94%. Tg5 ore 13:00 2.591.000, 22,78%; ore 20:00 2.540.000, 17,68%.

2.591.000, 22,78%; 2.540.000, 17,68%. Studio Aperto ore 12:25 992.000, 10,76%; ore 18:30 315.000, 3,66%.

992.000, 10,76%; 315.000, 3,66%. Tg4 ore 12.00 273.000, 3,82%; ore 18:55 442.000, 4,01%.

273.000, 3,82%; 442.000, 4,01%. Tg La7 ore 13:30 460.000, 3,98%; ore 20:00 721.000, 5%.

Dati AUDITEL™