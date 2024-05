Gli ascolti tv del mercoledì, con la finale di Europa League su Rai 1, Chi l’ha visto? su Rai 3, film e serie tv. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il match Atalanta-Bayer Leverkusen, finale di Europa League, ha registrato un netto di 6.250.000 telespettatori, share 29,16%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.575.000 telespettatori, share 7,01% e nel programma 1.713.000, 9,58%. Su Canale 5 L’Isola dei famosi (live) ha registrato 1.678.000 telespettatori, share 12,03%. Su Italia 1 il film Il principe cerca figlio ha registrato un netto di 1.442.000 telespettatori, share 7,52%. Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha ottenuto nella prima puntata 1.338.000 telespettatori, share 6,22%, e nella seconda, in seconda serata, 848.000, 5,03%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 757.000 telespettatori, share 5,01%. Su La7 lo speciale La7 ricorda Capaci ha ottenuto un netto di 714.000 telespettatori, share 3,26%. Su Tv8 il film Attacco al potere – Olympus Has Fallen ha registrato 346.000 telespettatori, share 1,81%. Su Nove il film L’amore bugiardo – Gone Girl è stato visto da 247.000 telespettatori, share 1,53%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.219.000, 21,75%; Striscia la notizia su Canale 5 3.014.000 telespettatori, share 13,84%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 893.000 telespettatori, share 4% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 918.000, 5,08% e a seguire La gioia della musica 882.000, 4,58%, Il cavallo e la torre 1.247.000, 6,26%; Un posto al sole 1.775.000, 8,09%. NCIS su Italia 1 registra 1.431.000 telespettatori, share 6,73% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 848.000 telespettatori, share 4,04%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.581.000 telespettatori, share 7,42%, mentre su Tv8 Tris per vincere ha ottenuto 450.000 telespettatori, share 2,12% e su Nove Don’t Forget the Lyrics ha registrato 601.000 telespettatori, share 2,81%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.881.000, 23,73%, e nel game un netto di 3.869.000, 25,68%, mentre su Canale 5 La ruota della fortuna ha registrato nel segmento Gira la ruota della fortuna 2.078.000 telespettatori, share 18,66% e nel game un netto di 3.014.000, 21,27%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 589.000, 3,32%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 579.000 telespettatori, share 3,39%. Terra amara su Rete 4 ha raccolto 734.000 telespettatori, share 4,11%, mentre su La7 Padre Brown 220.000, 1,60%.

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.665.000, 13,62%, e nel programma 1.503.000, 13,97%; Il paradiso delle signore 2, in replica, 925.000, 10,23%; La vita in diretta nella presentazione 1.595.000, 17,87%, e nel programma 2.038.000, 21,40%. Su Rai 2 Giro d’Italia un netto di 1.552.000, 16,79%: nel dettaglio Giro in diretta ha registrato 1.458.000 telespettatori, share 13,55%, Giro all’Arrivo 1.926.000, 21,54%; Processo alla Tappa 712.000, 7,93%. Su Rai 3 Aspettando Geo 440.000, 4,92%, mentre Geo ha ottenuto 971.000, 9,99%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.360.000 telespettatori, share 19,05%, Endless Love 2.366.000, 19,96%, Uomini e donne (live) 2.630.000, 24,82% e nel finale 1.908.000, 20,28%; La promessa 1.527.000, 17,14%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.205.000, 13,47%, nella seconda 1.344.000, 14,52% e nei saluti 1.436.000, 14,26%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 541.000 telespettatori, 4,41%, mentre The Mentalist 341.000, 3,75%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 680.000 telespettatori, 5,92% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 473.000, 5,12%, e il film Quo vadis – Prima parte 398.000, 4,19%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 355.000 telespettatori, share 3,05%, nel programma 347.000, 3,55% e nel segmento Focus 272.000, 3,03%. C’era una volta… il Novecento 172.000, 1,82%.

