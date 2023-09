Gli ascolti tv del mercoledì con Il commissario Montalbano in replica su Rai 1 contro Maria Corleone in prima tv su Canale 5. Nel mezzo, Federica Sciarelli con Chi l’ha visto?… I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano – Par Condicio ha registrato un netto di 2.495.000 telespettatori, share 15.10%. Su Canale 5 la serie Maria Corleone ha registrato un netto di 2.322.000 telespettatori, share 14.1%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.306.000 telespettatori, share 6.80% e nel programma 1.721.000, 11.1%. Su Rai 2 Speciale TIM Music Awards – La Festa ha ottenuto 815.000 telespettatori, share 5.3%. Su Italia 1 il film TeneT ha registrato un netto di 922.000 telespettatori, share 6.3%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 859.000 telespettatori, share 6.6%. Su La7 Atlantide presenta: Le confessioni del diavolo – I nastri perduti di Eichmann ha ottenuto 419.000 telespettatori, share 2.5%. Su Tv8 X Factor 2023 – Le Audizioni ha registrato 512.000 telespettatori, share 3.4%. Su Nove il film Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone è stato visto da 259.000 telespettatori, share 1.5%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 3.671.000, 19.2%; Affari Tuoi 3.632.000, 18.8%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.836.000 telespettatori, share 14.63%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 657.000 telespettatori, share 3.40% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 866.000, 4.76% e a seguire Viaggio in Italia 929.000, 4.88%, Il cavallo e la torre 1.468.000, 7.59%; Un posto al sole 1.805.000, 9.32%. NCIS su Italia 1 registra 1.336.000 telespettatori, share 6.90% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 899.000 telespettatori, share 4.65% e nella seconda 951.000, 4.91%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.478.000 telespettatori, share 7.59%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 483.000 telespettatori, share 2.49% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 437.000 telespettatori, share 2.25%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.608.000, 21.68%, e nel game un netto di 3.982.000, 26.08%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.532.000 telespettatori, share 14.14% e nel game un netto di 2.625.000, 17.97%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 545.000, 3.06%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 677.000 telespettatori, share 3.96%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 604.000 telespettatori, share 3.27%, mentre su La7 Padre Brown 146.000, 1.46%, e 209.000, 1.48%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 489.000 telespettatori, share 13.95%, mentre UnoMattina ha registrato 777.000, 19.14%; a seguire Storie italiane 700.000, 18%, e 831.000, 17.78%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.424.000, 15.36%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 403.000 telespettatori, share 7.86%, e nella seconda 727.000, 8.31%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 190.000, 4.16%, nel programma 249.000, 6.09%; Re-Start 169.000, 4.40%; Elisir nella presentazione 175.000, 4.30%, e nel programma 294.000, 6.14%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 602.000, 5.48%; Passato e Presente 523.000, 4.23%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 785.000 telespettatori, share 19.05% e 791.000, 20.55%, con Forum a 1.226.000, 18.46%. Su Italia 1 l’episodio di CSI:NY prima del TG ha registrato 191.000 telespettatori, share 3.21% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 107.000 telespettatori, share 2.31% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 136.000, 1.45% e La signora in giallo 581.000, 4.86%. La7 ha ottenuto con Omnibus 167.000 telespettatori, share 4.25%, nel segmento News 149.000, 4.01% e nel Dibattito 152.000, 3.58%; quindi Coffee Break 149.000, 3.83% e L’aria che tira 204.000, 4.22% e L’aria che tira Oggi 410.000, 4.29%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra 1.269.000, 12.94%; Il paradiso delle signore 1.469.000, 17.98%; La vita in diretta nella presentazione 1.251.000, 16.73%, e nel programma 1.730.000, 19.17%. Su Rai 2 Ore 14 713.000, 6.56%; Bella ma’ ha registrato 422.000 telespettatori, share 5.01%. Mondiali di Rugby: Italia – Uruguay 333.000, 3.21%. Su Rai 3 Aspettando Geo 491.000, 6.41%, mentre Geo ha ottenuto 897.000, 10.02.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.570.000 telespettatori, share 20.60%, Terra Amara 2.721.000, 23.41%, Uomini e donne (live) 2.617.000, 26.93% e nel finale 2.105.000, 24.28%, La promessa 1.579.000, 20.05%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.330.000, 17.52%, nella seconda 1.451.000, 16.21% e nei saluti 1.306.000, 13.04%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 552.000 telespettatori, 4.61%, mentre Cold Case 264.000, 3.14%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 741.000 telespettatori, 6.74% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 465.000, 5.37%, e il film Arabesque un netto di 318.000, 3.69%. Su La7 Tagadà ha registrato 334.000 telespettatori, share 2.95%. C’era una volta… il Novecento un netto di 147.000, 1.80%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 551.000 telespettatori, share 8.30%. Su Rai 3 Tg3 LineaNotte 484.000, 8.63%. Su Italia 1 il film I guardiani del destino un netto di 199.000, 5.39%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.935.000, 23.61; ore 20:00 4.444.000, 24.17%.

2.935.000, 23.61; 4.444.000, 24.17%. Tg2 ore 13:00 1.574.000, 13.64%; ore 20:30 1.073.000, 5.53%.

1.574.000, 13.64%; 1.073.000, 5.53%. Tg3 ore 14:30 1,233.000, 10.93%; ore 19:00 1.658.000, 12.27%.

1,233.000, 10.93%; 1.658.000, 12.27%. Tg5 ore 13:00 2.673.000, 22.85%; ore 20:00 3.889.000, 20.92%.

2.673.000, 22.85%; 3.889.000, 20.92%. Studio Aperto ore 12:25 1.103.000, 11.72%; ore 18:30 537.000, 5.16%.

1.103.000, 11.72%; 537.000, 5.16%. Tg4 ore 12.00 236.000, 3.41%; ore 18:55 576.000, 4.12%.

236.000, 3.41%; 576.000, 4.12%. Tg La7 ore 13:30 546.000, 4.40%; ore 20:00 1.163.000, 6.25%.

