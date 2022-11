Gli ascolti tv del 2 novembre, giorno dedicato ai defunti e ultimo del lungo ponte di inizio mese. Rai 1 ricorda Gigi Proietti a due anni dalla scomparsa con un film nel primo pomeriggio. Ma vediamo i dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Speciale L’Eredità – Una serata insieme ha registrato un netto di 2.112.000 telespettatori, share 13.4%, mentre su Canale 5 070 – Serata Renato Zero ha registrato un netto di 1.536.000 telespettatori, share 11.7%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto 1.738.000 telespettatori, share 11%, mentre su Italia 1 il film Dolittle, in prima tv, ha registrato un netto di 1.176.000 telespettatori, share 6.3%. Su Rai 2 il film Burraco fatale ha ottenuto 1.211.000 telespettatori, share 6.4%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato un netto di 712.000 telespettatori, share 5.2%, mentre su La7 Atlantide ha ottenuto 440.000 telespettatori, share 3.5%. Su Tv8 X Factor 2022 ha registrato 436.000 telespettatori, share 3%. Su Nove il film Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana è stato visto da 387.000 telespettatori, share 2.2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access Soliti ignoti – Il ritorno su Rai 1 ha registrato 4.282.000 telespettatori, share 20.26%, mentre Striscia la notizia su Canale 5 3.379.000 telespettatori, share 16.09%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 795.000 telespettatori, share 3.77% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.066.000, 5.43% e a seguire Via dei Matti n.0 970.000, 4.69%, Il cavallo e la torre 1.555.000, 7.32%, quindi Un posto al sole che registra 1.817.000, 8.63%. NCIS: New Orleans su Italia 1 registra 1.209.000 telespettatori, share 5.71% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 1.021.000 telespettatori, share 4.83% e nella seconda 775.000, 3.65%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.574.000 telespettatori, share 7.38%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 456.000 telespettatori, share 2.2% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 636.000 telespettatori, share 3%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.119.000 telespettatori, share 21.71% e nel game un netto di 4.304.000, 24.81%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.460.000 telespettatori, share 17.60% e nel game un netto di 3.594.000, 21.07%. Su Rai 2 Una scatola al giorno ha ottenuto un netto di 364.000, 1.83%, mentre su Italia 1 NCIS ha ottenuto 830.000 telespettatori, share 4.37%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 744.000 telespettatori, share 3.68%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco (puntata speciale) ha registrato 204.000, 1.24%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 659.000 telespettatori, share 14.33%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 681.000, 17.07%; a seguire Storie Italiane 658.000, 16.75% e 740.000, 15.62%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.510.000, 15.78%. Su Rai 2 I fatti vostri ha registrato nella prima parte 477.000 telespettatori, share 8.78%, e nella seconda 832.000, 8.98%; su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 305.000, 6.19%, nel programma 293.000, 7.01%, e nel segmento Extra 277.000, 6.98%, mentre Elisir nella presentazione 213.000, 5.46% e nel programma 286.000, 5.81%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 710.000, 6.28% e Passato e Presente 528.000, 4.18%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 890.000 telespettatori, share 21.63% e 829.000, 21.07%, con Forum a 1.456.000, 20.96%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 213.000 telespettatori, share 3.42% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 97.000 telespettatori, share 2.02% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 135.000, 1.39% e La signora in giallo 579.000, 4.74%. La7 ha ottenuto con Omnibus 182.000 telespettatori, share 4.09%, nel segmento News 145.000, 3.71% e nel Dibattito 170.000, 3.81%; quindi Coffee Break 159.000, 4.05% e L’aria che tira 242.000, 4.79% e L’aria che tira Oggi 453.000, 4.49%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 il film tv Preferisco il Paradiso registra un netto di 1.448.000, 14.37%; Il paradiso delle signore ha registrato 1.727.000, 20.82%; La vita in diretta nella presentazione 1.964.000, 22.72% e nel programma 2.444.000, 22.13%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 659.000 telespettatori, share 5.92%; Bella ma’ nel segmento BellaQuiz 335.000, 3.56% e nel programma 336.000, 3.99%; Nei tuoi panni 207.000, 2.14%. Su Rai 3 Alla scoperta del ramo d’oro 339.000, 3.90%; Aspettando Geo ha ottenuto 691.000, 8.31%, Geo 1.385.000, 12.38%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.517.000 telespettatori, share 20.07%, Una vita 2.241.000, 19.49%, Uomini e donne 2.517.000, 26.09%; Amici di Maria De Filippi 1.747.000, 21.16%; GF Vip 1.543.000, 18.40%; Un altro domani 1.272.000, 14.92%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.829.000, 16.76%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 618.000 telespettatori, 5.18%, mentre The Mentalist 395.000, 3.97%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 691.000 telespettatori, 6.33% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 298.000, 3.54%, e il film Il letto racconta un netto di 353.000, 3.40%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 360.000 telespettatori, share 3.21%, e nel programma 328.000, 3.60% e Tagadà Focus 258.000, 3.09%. Padre Brown 79.000, 0.85% e 123.000, 1.03%

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Belve ha registrato .000 telespettatori, share %, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 il film Alice attraverso lo specchio un netto di .000, %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.035.000, 23.91%; ore 20:00 5.082.000, 25.17%.

3.035.000, 23.91%; 5.082.000, 25.17%. Tg2 ore 13:00 1.548.000, 13.11%; ore 20:30 1.130.000, 5.34%.

1.548.000, 13.11%; 1.130.000, 5.34%. Tg3 ore 14:30 1.434.000, 12.81%; ore 19:00 2.215.000, 13.79%.

1.434.000, 12.81%; 2.215.000, 13.79%. Tg5 ore 13:00 2.841.000, 23.64%; ore 20:00 4.403.000, 21.62%.

2.841.000, 23.64%; 4.403.000, 21.62%. Studio Aperto ore 12:25 1.234.000, 12.58%; ore 18:30 631.000, 4.74%.

1.234.000, 12.58%; 631.000, 4.74%. Tg4 ore 12.00 297.000, 4.21%; ore 18:55 731.000, 4.45%.

297.000, 4.21%; 731.000, 4.45%. Tg La7 ore 13:30 . 560.000, 4.49%; ore 20:00 1.160.000, 5.69%.

