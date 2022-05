In vetta agli ascolti tv del prime time di ieri c’è la fiction Giustizia per tutti trasmessa da Canale 5 che, a quanto pare, ha optato per la scelta giusta e, seguendo gli ottimi risultati riscossi dall’attore già protagonista di Don Matteo 13, la fiction parte da un buon 20,70% con 3.736.000 telespettatori. Secondo posto per Il coraggio di essere Franco su Rai 1, sono poco più di 2,4 i milioni di spettatori a seguire il documentario. Sul gradino più basso del podio si mantiene (in salute) Chi l’ha visto? trasmesso da Rai 3.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Il doc Il coraggio di essere Franco ha registrato 2.429.000 telespettatori, share 13.11%.

ha registrato 2.429.000 telespettatori, share 13.11%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato 1.047.000 telespettatori, share 5.06%. The Resident 760.000, 4.08%.

ha registrato 1.047.000 telespettatori, share 5.06%. 760.000, 4.08%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato nella presentazione 1.297.000 telespettatori, share 6.32% e nel programma 1.740.000, 10%.

ha registrato nella presentazione 1.297.000 telespettatori, share 6.32% e nel programma 1.740.000, 10%. Su Canale 5 La serie tv Giustizia per tutti ha registrato un netto di 3.736.000 telespettatori, share 20.70%.

ha registrato un netto di 3.736.000 telespettatori, share 20.70%. Su Italia 1 Le Iene Show ha registrato nella presentazione 911.000 telespettatori, share 4.44% e nel programma 1.105.000, 8.19%.

ha registrato nella presentazione 911.000 telespettatori, share 4.44% e nel programma 1.105.000, 8.19%. Su Rete 4 Controcorrente ha registrato un netto di 695.000 telespettatori, share 4.68%.

ha registrato un netto di 695.000 telespettatori, share 4.68%. Su La7 Atlantide ha registrato 464.000 telespettatori, share 2.43%.

ha registrato 464.000 telespettatori, share 2.43%. Su Tv8 Il match Eintracht Francoforte – Rangers, finale di Europa League, è stato visto da 1.025.000 telespettatori, share 5.7%.

finale di Europa League, è stato visto da 1.025.000 telespettatori, share 5.7%. Su Nove Il film Men in Black 3 ha registrato 470.000 telespettatori, share 2.5%.

Ascolti tv Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.176.000 telespettatori, share 20.85%.

ha registrato 4.176.000 telespettatori, share 20.85%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 969.000 telespettatori, share 4.77%.

ha registrato 969.000 telespettatori, share 4.77%. Su Rai 3 Blob 791.000, 4.71%. La gioia della musica 1.044.000, 5.70%. Un posto al sole 1.569.000, 7.82%.

791.000, 4.71%. 1.044.000, 5.70%. 1.569.000, 7.82%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 3.628.000 telespettatori, share 17.97%.

ha registrato 3.628.000 telespettatori, share 17.97%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.332.000 telespettatori, share 6.88%.

ha registrato 1.332.000 telespettatori, share 6.88%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 876.000 telespettatori, share 4.64% e 801.000, 3.96%.

ha registrato 876.000 telespettatori, share 4.64% e 801.000, 3.96%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.563.000 telespettatori, share 7.86%.

ha registrato 1.563.000 telespettatori, share 7.86%.

Su Nove Deal with it ha registrato 331.000 telespettatori, share 1.7%.

Ascolti tv Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.446.000 telespettatori, share 23.46% e nel game un netto di 3.609.000, 26.22%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.446.000 telespettatori, share 23.46% e nel game un netto di 3.609.000, 26.22%. Su Rai 2 The Good Doctor ha registrato un netto di 579.000 telespettatori, share 3.57%.

ha registrato un netto di 579.000 telespettatori, share 3.57%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.911.000 telespettatori, share 19.48% e nel game un netto di 2.716.000, 20.76%.

ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.911.000 telespettatori, share 19.48% e nel game un netto di 2.716.000, 20.76%. Su Italia 1 CSI:Miami ha registrato 525.000 telespettatori, share 3.40%.

ha registrato 525.000 telespettatori, share 3.40%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 812.000 telespettatori, share 4.74%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 Tg1 – Edizione straordinaria 743.000, 15.73%. UnoMattina ha totalizzato un netto di 654.000 telespettatori, share 16.77%. Storie italiane nella prima parte 718.000, 19.09% e nella seconda 853.000, 17.84%. È sempre Mezzogiorno 1.641.000, 17.46%.

743.000, 15.73%. ha totalizzato un netto di 654.000 telespettatori, share 16.77%. nella prima parte 718.000, 19.09% e nella seconda 853.000, 17.84%. 1.641.000, 17.46%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 612.000 telespettatori, share 11.18% e nella seconda 920.000, 10.17%.

ha registrato nella prima parte 612.000 telespettatori, share 11.18% e nella seconda 920.000, 10.17%. Su Rai 3 Agorà ha registrato 293.000, 6.54% e nel segmento Extra 240.000, 6.40%. Elisir nella presentazione 174.000, 4.42% e nel programma 271.000, 5.55%. Dopo il TG Quante Storie 638.000, 5.89%. Passato e presente 434.000, 3.65%.

ha registrato 293.000, 6.54% e nel segmento Extra 240.000, 6.40%. nella presentazione 174.000, 4.42% e nel programma 271.000, 5.55%. Dopo il TG 638.000, 5.89%. 434.000, 3.65%. Su Canale 5 Mattino Cinque News nella prima parte 907.000, 21.89% e nella seconda 842.000, 22.50%. Forum ha registrato 1.338.000 telespettatori, share 19.76%.

nella prima parte 907.000, 21.89% e nella seconda 842.000, 22.50%. ha registrato 1.338.000 telespettatori, share 19.76%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 96.000 telespettatori, share 2.52% e 163.000, 3.11%.

ha registrato 96.000 telespettatori, share 2.52% e 163.000, 3.11%. Su Rete 4 Carabinieri 4 ha ottenuto 99.000 telespettatori, share 2.13%. Dopo il Tg Il Segreto 134.000, 1.42%. La signora in giallo 677.000, 5.82%.

ha ottenuto 99.000 telespettatori, share 2.13%. Dopo il Tg 134.000, 1.42%. 677.000, 5.82%. Su La7 Omnibus ha registrato 185.000 telespettatori, share 4.06%, nel segmento News 145.000, 3.46% e nel Dibattito 177.000, 3.89%. Coffee Break 161.000, 4.27%. L’aria che tira 276.000, 5.62%; L’aria che tira – Oggi 276.000, 5.62%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.615.000, 15.65%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.298.000, 15.45%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.326.000, 17.53% e nel programma 1.648.000, 20.06%.

1.615.000, 15.65%. ha registrato 1.298.000, 15.45%. ha registrato nella presentazione 1.326.000, 17.53% e nel programma 1.648.000, 20.06%. Su Rai 2 Giro d’Italia – Giro in diretta ha registrato 952.000 telespettatori, share 9.33%; Giro all’arrivo 1.280.000, 15.56%. Processo alla Tappa 529.000, 6.94%.

ha registrato 952.000 telespettatori, share 9.33%; 1.280.000, 15.56%. 529.000, 6.94%. Su Rai 3 Rai Parlamento Tribuna Elettorale 152.000, 1.87%. Geo ha registrato 727.000 telespettatori, share 8.70%.

152.000, 1.87%. ha registrato 727.000 telespettatori, share 8.70%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.230.000 telespettatori, share 18.57%. Una Vita 2.223.000, 19.79%. Uomini e donne 2.499.000, 25.61%. Brave and Beautiful 1.601.000, 20.28%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.377.000, 18.23% e nel programma 1.427.000, 17.29% e nel segmento I saluti 1.421.000, 15.83%.

ha registrato 2.230.000 telespettatori, share 18.57%. 2.223.000, 19.79%. 2.499.000, 25.61%. 1.601.000, 20.28%. nella presentazione 1.377.000, 18.23% e nel programma 1.427.000, 17.29% e nel segmento I saluti 1.421.000, 15.83%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 521.000 telespettatori, 4.46%, 594.000, 5.36% e 499.000, 4.75%. N.C.I.S. Los Angeles un netto di 243.000, 3.06%.

ha registrato 521.000 telespettatori, 4.46%, 594.000, 5.36% e 499.000, 4.75%. un netto di 243.000, 3.06%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 755.000 telespettatori, 6.98% di share. Tg4 – Diario di guerra 298.000, 3.50%. Il film Il bandito e la ‘madama’ un netto di 213.000, 2.59%.

ha registrato un netto di 755.000 telespettatori, 6.98% di share. 298.000, 3.50%. Il film un netto di 213.000, 2.59%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 309.000 telespettatori, share 2.78% e nel programma 311.000, 3.38%; Tagadà #Focus 256.000, 3.20%. Speciale TgLa7 369.000, 3.78%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 485.000 telespettatori, share 8.33%.

ha registrato 485.000 telespettatori, share 8.33%. Su Rai 2 Una pezza di Lundini ha registrato 313.000 telespettatori, share 2.10%.

ha registrato 313.000 telespettatori, share 2.10%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 517.000 telespettatori, share 7.42%.

ha registrato un netto di 517.000 telespettatori, share 7.42%. Su Canale 5 Maurizio Costanzo Show ha registrato un netto di 1.070.000 telespettatori, share 15.73%.

ha registrato un netto di 1.070.000 telespettatori, share 15.73%. Su Rete 4 Franco Battiato Special ha registrato un netto di 106.000 telespettatori, share 3.08%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.171.000, 26.41%; ore 20:00 4.265.000, 25.07%.

3.171.000, 26.41%; 4.265.000, 25.07%. Tg2 ore 13:00 1.684.000, 14.92%; ore 20:30 1.232.000, 6.47%.

1.684.000, 14.92%; 1.232.000, 6.47%. Tg3 ore 14:30 1.281.000, 11.56%; ore 19:00 1.452.000, 12.08%.

1.281.000, 11.56%; 1.452.000, 12.08%. Tg5 ore 13:00 2.439.000, 21.36%; ore 20:00 3.739.000, 21.49%.

2.439.000, 21.36%; 3.739.000, 21.49%. Studio Aperto ore 12:25 991.000, 10.45%; ore 18:30 411.000, 4.44%.

991.000, 10.45%; 411.000, 4.44%. Tg4 ore 12.00 205.000, 2.87%; ore 18:55 483.000, 3.82%.

205.000, 2.87%; 483.000, 3.82%. Tg La7 ore 13:30 553.000, 4.64%; ore 20:00 1.058.000, 6.09%.

