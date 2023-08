Gli ascolti tv del mercoledì, con tanti film e qualche spazio di attualità. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Hello Again – Un giorno per sempre ha registrato 1.375.000 telespettatori, share 10,72%. Su Canale 5 il film Il professore e il pazzo ha registrato un netto di 1.194.000 telespettatori, share 9,63%. Su Rai 2 Delitti in Paradiso ha ottenuto 1.160.000 telespettatori, share 9,09%. Su Rai 3 Nel secolo breve – 1943 – Lo sbarco in Sicilia ha ottenuto 570.000 telespettatori, share 4,42%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 880.000 telespettatori, share 8,44%.Su La7 Il Palio di Siena 771.000, 5,52% e a seguire il film Circuito chiuso (22.05-23:50) ha ottenuto 258.000 telespettatori, share 2,43%. Su Italia 1 Freedom Summer ha registrato 531.000 telespettatori, share 4,73%. Su Tv8 Name that tune – Indovina la canzone ha registrato 387.000 telespettatori, share 3,6%. Su Nove il film Il buono, il brutto, il cattivo è stato visto da 370.000 telespettatori, share 3,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.297.000, 16,30%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.179.000 telespettatori, share 15,50%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 855.000 telespettatori, share 6,06% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 720.000, 5,45% e a seguire Via dei Matti n.0 656.000, 4,76%, Le storie di Un posto al sole che registra 808.000, 5,72%. CSI:Miami su Italia 1 registra 837.000 telespettatori, share 5,99% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 655.000 telespettatori, share 4,71% e nella seconda 829.000, 5,86%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 907.000 telespettatori, share 6,43%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 421.000 telespettatori, share 3% e su Nove Cash or Trash ha registrato 412.000 telespettatori, share 2,9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.095.000, 21,98%, e nel game un netto di 2.899.000, 25,89%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.191.000 telespettatori, share 12,97% e nel game un netto di 1.487.000, 13,64%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 ha ottenuto un netto di 533.000, 4,16%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 409.000 telespettatori, share 3,33%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 542.000 telespettatori, share 4,09%, mentre su La7 Padre Brown .000, %, e .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 600.000 telespettatori, share 16,03%, mentre UnoMattina Estate ha registrato un netto di 739.000, 17,72%; a seguire Camper in viaggio 1.156.000, 15,47% e Camper ha ottenuto 1.469.000, 14,78%. Su Rai 2 Dream Hotel – Messico ha registrato 384.000 telespettatori, share 5,61%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 215.000, 5,22%, nel programma 211.000, 5,28%, e nel segmento Extra 150.000, 4,09%, mentre Elisir – A gentile richiesta 172.000, 4,50%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 533.000, 6,33% e 367.000, 3,56%; Passato e Presente 365.000, 3,17%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 725.000 telespettatori, share 18,25% e 606.000, 16,42%, con Forum Estate a 1.070.000, 16,35%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 267.000 telespettatori, share 4,36% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 135.000 telespettatori, share 3,03% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 164.000, 1,82% e La signora del West 232.000, 2,04%. La7 ha ottenuto con Il Palio di Siena 2023 – L’Attesa 64.000, 1,55% e Josephine, Ange Gardien 54.000, 1,42%; L’aria che tira Oggi Estate – Il diario 125.000, 1,61%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.118.000, 11,29% e nella seconda 13,53.000, %, Sei sorelle 721.000, 9,88%; Estate in diretta nella presentazione 1.093.000, 14,50%, e nel programma 1.366.000,16,71 %. Su Rai 2 Campionato Europeo Pallavolo femmminile 252.000, 2,46%; Squadra Speciale Cobra 11 222.000, 2,54%; Candice Renoir ha registrato 250.000 telespettatori, share 3,25%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 674.000, 8,11%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.057.000 telespettatori, share 18,39%, Terra Amara 1.950.000, 19,43%; La promessa 1.763.000, 20.36%, My Home My destiny 1.426.000, 18,78%; Un altro domani 960.000, 12,36%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 503.000 telespettatori, 4,48%, mentre Person of interest 285.000, 3,58%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 509.000 telespettatori, 5,23% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 412.000, 5,39%, e il film Un uomo chiamato Charro un netto di 272.000, 3,43%. Su La7 Eden – Missione pianeta ha registrato 245.000 telespettatori, share 2,82%. Palio di Siena 2023 (16:43 – 19:34) 652.000, 7,72%%; Palio di Siena – La Festa (19:35 – 19:50) 901.000, 7,71%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Il Mondo con gli occhi di Overland ha registrato 445.000 telespettatori, share 5,57%. Su Rai 2 Storie di donne al bivio ha registrato 417.000 telespettatori, share 5,31%. Su Canale 5 la serie Madri – Una vita d’amore 359.000, 6,14%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.657.000, 23,04%; ore 20:00 3.377.000, 25,41%.

2.657.000, 23,04%; 3.377.000, 25,41%. Tg2 ore 13:00 1.489.000, 13,69%; ore 20:30 925.000, 6,63%.

1.489.000, 13,69%; 925.000, 6,63%. Tg3 ore 14:30 1.304.000, 13,11%; ore 19:00 1.140.000, 11,10%.

1.304.000, 13,11%; 1.140.000, 11,10%. Tg5 ore 13:00 2.584.000, 23,47%; ore 20:00 2.517.000, 18,80%.

2.584.000, 23,47%; 2.517.000, 18,80%. Studio Aperto ore 12:25 1.063.000, 11,80%; ore 18:30 545.000, 6,23%.

1.063.000, 11,80%; 545.000, 6,23%. Tg4 ore 12.00 304.000, 4,38%; ore 18:55 376.000, 3,58%.

304.000, 4,38%; 376.000, 3,58%. Tg La7 ore 13:30 418.000, 3,63%; ore 20:00 851.000, 6,34%.

Dati AUDITEL™