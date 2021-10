Ascolti tv mercoledì 13 ottobre 2021: Tutta un’altra vita, Coliandro, Non è l’Arena, Chi l’ha visto?

Gli ascolti tv del mercoledì tra film, fiction, approfondimenti giornalistici e il buon vecchio Chi l’ha visto?. La serie di Canale 5, Luce dei tuoi occhi, conquista la prima serata con oltre 3 mln di telespettatori, seguito dal film di Rai 1 Tutta un’altra vita. Terza piazza per Chi l’ha visto? a 1,9 e quarta per L’Ispettore Coliandro. Non è l’Arena arriva a 900.000 telespettatori, X Factor 2021 in chiaro poco sotto Zona Bianca.

Prime Time

Su Rai 1 Il film Tutta un’altra vita ha registrato 2.920.000 telespettatori, share 13,78%.

ha registrato 2.920.000 telespettatori, share 13,78%. Su Rai 2 La serie L’Ispettore Coliandro ha registrato 1.751.000 telespettatori, share 7,98%.

ha registrato 1.751.000 telespettatori, share 7,98%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha registrato nella presentazione 1657.000 telespettatori, share 6,69% e nel programma 1.900.000, 9,64%.

ha registrato nella presentazione 1657.000 telespettatori, share 6,69% e nel programma 1.900.000, 9,64%. Su Canale 5 La serie Luce dei tuoi occhi ha registrato un netto di 3.050.000 telespettatori, share 15,59%.

ha registrato un netto di 3.050.000 telespettatori, share 15,59%. Su Italia 1 Honolulu ha registrato nella presentazione 835.000, 3,38% e nel programma 850.000 telespettatori, share 4,51%.

ha registrato nella presentazione 835.000, 3,38% e nel programma 850.000 telespettatori, share 4,51%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 696.000 telespettatori, share 4,29%.

ha registrato 696.000 telespettatori, share 4,29%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 902.000 telespettatori, share 5,47%.

ha registrato 902.000 telespettatori, share 5,47%. Su Tv8 X Factor 2021 è stato visto da 617.000 telespettatori, share 3%.

è stato visto da 617.000 telespettatori, share 3%. Su Nove Accordi & disaccordi ha registrato 371.000 telespettatori, share 1,6%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.610.000 telespettatori, share 18,86%.

ha registrato 4.610.000 telespettatori, share 18,86%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 1.023.000 telespettatori, share 4,17%.

ha registrato 1.023.000 telespettatori, share 4,17%. Su Rai 3 Blob 1.113.000, 5,10%. Che succ3de? 1.550.000, 6,67%. Un posto al sole 1.826.000, 7,48%.

1.113.000, 5,10%. 1.550.000, 6,67%. 1.826.000, 7,48%. Su Canale 5 Striscia la notizia ha registrato 4.223.000 telespettatori, share 17,26%.

ha registrato 4.223.000 telespettatori, share 17,26%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.252.000 telespettatori, share 5,21%.

ha registrato 1.252.000 telespettatori, share 5,21%. Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.322.000 telespettatori, share 5,61% e 1.192.000, 4,86%.

ha registrato 1.322.000 telespettatori, share 5,61% e 1.192.000, 4,86%. Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.807.000 telespettatori, share 7,44%.

ha registrato 1.807.000 telespettatori, share 7,44%. Su Tv8 Guess my age ha registrato 417.000 telespettatori, share 1,77%.

ha registrato 417.000 telespettatori, share 1,77%. Su Nove Deal With It ha registrato 464.000 telespettatori, share 1,9%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.816.000 telespettatori, share 19,54% e nel game un netto di 4.345.000, 23,20%.

ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.816.000 telespettatori, share 19,54% e nel game un netto di 4.345.000, 23,20%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 298.000, 1,78%. NCIS: New Orleans ha registrato un netto di 758.000 telespettatori, share 3,55%.

298.000, 1,78%. ha registrato un netto di 758.000 telespettatori, share 3,55%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione 2.189.000 telespettatori, share 15,80% e nel game un netto di 3.469.000, 19,31%.

ha registrato nella presentazione 2.189.000 telespettatori, share 15,80% e nel game un netto di 3.469.000, 19,31%. Su Italia 1 CSI ha registrato 624.000 telespettatori, share 3,01%.

ha registrato 624.000 telespettatori, share 3,01%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 819.000 telespettatori, share 3,76%.

ha registrato 819.000 telespettatori, share 3,76%. Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 105.000 telespettatori, share 0,81% e 145.000, 0,83%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 963.000 telespettatori, share 18,77%. Storie italiane nella prima parte 887.000, 19,30% e nella seconda 815.000, 14,91%. È sempre Mezzogiorno 1.618.000, 16,01%.

ha totalizzato un netto di 963.000 telespettatori, share 18,77%. nella prima parte 887.000, 19,30% e nella seconda 815.000, 14,91%. 1.618.000, 16,01%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 474.000 telespettatori, share 7,71% e nella seconda 830.000, 8,49%.

ha registrato nella prima parte 474.000 telespettatori, share 7,71% e nella seconda 830.000, 8,49%. Su Rai 3 Agorà ha registrato nel 412.000, 4,83% e nel segmento Extra 302.000, 6,61%. Elisir nella presentazione 262.000, 5,66% e nel programma 408.000, 7,51%. Dopo il TG Quante Storie 744.000, 6,41%. Le storie di passato e presente 559.000, 4,19%.

ha registrato nel 412.000, 4,83% e nel segmento Extra 302.000, 6,61%. nella presentazione 262.000, 5,66% e nel programma 408.000, 7,51%. Dopo il TG 744.000, 6,41%. 559.000, 4,19%. Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 948.000, 18,66% e nella seconda 766.000, 16,85%. Forum ha registrato 1.382.000 telespettatori, share 18,52%.

nella prima parte 948.000, 18,66% e nella seconda 766.000, 16,85%. ha registrato 1.382.000 telespettatori, share 18,52%. Su Italia 1 CSI ha registrato 624.000 telespettatori, share 3,01%.

ha registrato 624.000 telespettatori, share 3,01%. Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 108.000 telespettatori, share 1,97%. Dopo il Tg Il Segreto 141.000, 1,34%. La signora in giallo 652.000, 5%.

ha ottenuto 108.000 telespettatori, share 1,97%. Dopo il Tg 141.000, 1,34%. 652.000, 5%. Su La7 Omnibus ha registrato 178.000 telespettatori, share 3,45%, nel segmento News 124.000, 2,98% e nel Dibattito 180.000, 3,38%. Coffee Break 177.000, 3,82%. L’aria che tira 256.000, 4,61%; L’aria che tira – Oggi 383.000, 3,70%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.618.000, 13,59%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.804.000, 17,75%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.690.000, 17,04% e nel programma 1.988.000, 17,77%.

1.618.000, 13,59%. ha registrato 1.804.000, 17,75%. ha registrato nella presentazione 1.690.000, 17,04% e nel programma 1.988.000, 17,77%. Su Rai 2 Ore 14 Light ha registrato 548.000 telespettatori, share 4,28%. Question Time 180.000, 1,67%. Detto Fatto 303.000, 3,09%. Voglio essere un mago! 203.000, 1,98%.

ha registrato 548.000 telespettatori, share 4,28%. 180.000, 1,67%. 303.000, 3,09%. 203.000, 1,98%. Su Rai 3 #Maestri 373.000, 3,52%. Aspettando Geo 633.000, 6,38%. Geo ha registrato 1.134.000 telespettatori, share 10,12%.

373.000, 3,52%. 633.000, 6,38%. ha registrato 1.134.000 telespettatori, share 10,12%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.509.000 telespettatori, share 18,50%. Una Vita 2.515000, 19,40%. Uomini e donne 2.620.000, 23,53% e nel Finale 2.270.000, 22,02%. Amici di Maria De Filippi 2.094.000, 20,97%. GF Vip 1.935.000, 20,10%. Love is in the air 1.839.000, 18,65%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.603.000, 15,60% e nel programma 1.689.000, 14,63%.

ha registrato 2.509.000 telespettatori, share 18,50%. 2.515000, 19,40%. 2.620.000, 23,53% e nel Finale 2.270.000, 22,02%. 2.094.000, 20,97%. 1.935.000, 20,10%. 1.839.000, 18,65%. nella presentazione 1.603.000, 15,60% e nel programma 1.689.000, 14,63%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 602.000 telespettatori, 4,53%. Friends 235.000, 2,22%.

ha registrato 602.000 telespettatori, 4,53%. 235.000, 2,22%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 787.000 telespettatori, 6,93% di share. Il film Il principe e la ballerina un netto di 340.000, 3,13%.

ha registrato un netto di 787.000 telespettatori, 6,93% di share. Il film un netto di 340.000, 3,13%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 296.000 telespettatori, share 2,26% e nel programma 298.000, 2,72%; Tagadoc 189.000, 1,88%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 577.000 telespettatori, share 7,06%.

ha registrato un netto di 577.000 telespettatori, share 7,06%. Su Rai 2 Re-Start ha registrato 342.000 telespettatori, share 3,40%. I lunatici 79.000, 2,09%.

ha registrato 342.000 telespettatori, share 3,40%. 79.000, 2,09%. Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 653.000 telespettatori, share 9,81%.

ha registrato un netto di 653.000 telespettatori, share 9,81%. Su Italia 1 Before Pintus ha registrato 402.000 telespettatori, share 6,09% e 394.000, 9,04%.

ha registrato 402.000 telespettatori, share 6,09% e 394.000, 9,04%. Su Rete 4 Il film Quando le donne si chiamavano madonne ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %.

TG

Tg1 ore 13:30 3.229.000, 23,89%; ore 20:00 5.172.000, 23,44%.

3.229.000, 23,89%; 5.172.000, 23,44%. Tg2 ore 13:00 1.621.000, 16,01%; ore 20:30 1.354.000, 5,71%.

1.621.000, 16,01%; 1.354.000, 5,71%. Tg3 ore 14:30 1.516.000, 11,92%; ore 19:00 2.204.000, 13,13%.

1.516.000, 11,92%; 2.204.000, 13,13%. Tg5 ore 13:00 2.715.000, 21,43%; ore 20:00 4.532.000, 20,26%.

2.715.000, 21,43%; 4.532.000, 20,26%. Studio Aperto ore 12:25 1.082.000, 10,51%; ore 18:30 701.000, 5,29%.

1.082.000, 10,51%; 701.000, 5,29%. Tg4 ore 12.00 217.000, 2,66%; ore 18:55 748.000, 4,37%.

217.000, 2,66%; 748.000, 4,37%. Tg La7 ore 13:30 476.000, 3,52%; ore 20:00 1.137.000, 5,09%.

