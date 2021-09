Gli ascolti tv del primo giorno di settembre vedono new entry nel daytime che guarda all’Autunno. Debutti anche in prima serata su Rai 1, con Linea Verde Radici – Storie dalla terra che vince la serata superando Gloria su Canale 5. Terza piazza per Chicago Fire, quindi il film di Rai 2 e a seguire Zona Bianca. Non raggiunge i 300mila telespettatori invece Il Divo su La7, mentre il successo di giornata è senza dubbio la puntata già cult di Techetechetè dedicata a il Bello della Diretta, con i momenti più iconici degli ultimi 40 anni – almeno – di tv.

Prime Time

Su Rai 1 Linea Verde Radici – Storie dalla terra ha registrato 2.006.000 telespettatori, share 11,27%.

ha registrato 2.006.000 telespettatori, share 11,27%. Su Rai 2 Il film L’altra madre di mia figlia ha registrato 1.157.000 telespettatori, share 6,25%.

ha registrato 1.157.000 telespettatori, share 6,25%. Su Rai 3 Il film Il gioco delle coppie ha registrato 549.000 telespettatori, share 3%.

ha registrato 549.000 telespettatori, share 3%. Su Canale 5 La miniserie Gloria ha registrato 1.841.000 telespettatori, share 10,96%.

ha registrato 1.841.000 telespettatori, share 10,96%. Su Italia 1 Chicago Fire ha registrato un netto di 1.595.000 telespettatori, share 8,59%.

ha registrato un netto di 1.595.000 telespettatori, share 8,59%. Su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 1.044.000 telespettatori, share 7,10%.

ha registrato 1.044.000 telespettatori, share 7,10%. Su La7 In onda Prima serata 811.000, 4,05%. Il film Il Divo ha registrato 291.000 telespettatori, share 1,98%.

811.000, 4,05%. Il film ha registrato 291.000 telespettatori, share 1,98%. Su Tv8 X Factor People – 10 anni di audizioni è stato visto da 353.000 telespettatori, share 2,2%.

è stato visto da 353.000 telespettatori, share 2,2%. Su Nove Il film Notte prima degli esami ha registrato 417.000 telespettatori, share 2,5%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè – Il bello della diretta ha registrato 3.963.000 telespettatori, share 19,70%.

ha registrato 3.963.000 telespettatori, share 19,70%. Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 874.000 telespettatori, share 4,29%.

ha registrato 874.000 telespettatori, share 4,29%. Su Rai 3 Blob 769.000, 4,38%. Un posto al sole 1.417.000, 7,07%.

769.000, 4,38%. 1.417.000, 7,07%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.672.000 telespettatori, share 13,27%.

ha registrato 2.672.000 telespettatori, share 13,27%. Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.039.000 telespettatori, share 5,29%.

ha registrato 1.039.000 telespettatori, share 5,29%. Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 984.000 t1elespettatori, share 5,16% e 1.172.000, 5,75%.

ha registrato 984.000 t1elespettatori, share 5,16% e 1.172.000, 5,75%. Su La7 In onda ha registrato 1092.000 telespettatori, share 5,45%.

ha registrato 1092.000 telespettatori, share 5,45%. Su Tv8 Guess My Age , prima puntata nuova stagione, ha registrato 348.000 telespettatori, share 1,8%.

, prima puntata nuova stagione, ha registrato 348.000 telespettatori, share 1,8%. Su Nove Deal With It, in replica, ha registrato 374.000 telespettatori, share 1,9%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2251.000 telespettatori, share 21,52% e nel game un netto di 3598.000, 25,90%.

ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2251.000 telespettatori, share 21,52% e nel game un netto di 3598.000, 25,90%. Su Rai 2 Un milione di piccole cose 320.000, 2,62%. NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 745.000 telespettatori, share 4,48%.

320.000, 2,62%. ha registrato un netto di 745.000 telespettatori, share 4,48%. Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.142.000 telespettatori, share 11,44% e nel game un netto di 1.978.000, 14,92%.

ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.142.000 telespettatori, share 11,44% e nel game un netto di 1.978.000, 14,92%. Su Italia 1 CSI ha registrato 426.000 telespettatori, share 2,71%.

ha registrato 426.000 telespettatori, share 2,71%. Su Rete 4 Tempesta d’amore ha registrato 841.000 telespettatori, share 4,89%.

ha registrato 841.000 telespettatori, share 4,89%. Su La7 The Good Wife ha registrato 128.000 telespettatori, share 1,33% e 147.000, 1,13%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 753.000 telespettatori, share 16,34%. Dedicato 687.000, 14,86%. Don Matteo 920.000, 14,34% e 1533.000, 13,91%.

ha totalizzato un netto di 753.000 telespettatori, share 16,34%. 687.000, 14,86%. 920.000, 14,34% e 1533.000, 13,91%. Su Rai 2 Paralimpiadi Tokyo 2020 278.000, 5,71%. La nave dei sogni ha registrato 406.000 telespettatori, share 5,26%.

278.000, 5,71%. ha registrato 406.000 telespettatori, share 5,26%. Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 314.000, 6,02% e nel programma 314.000, 6,34%. Elisir d’Estate 211.000, 4,61%. Dopo il TG Quante Storie 552.000, 5,47%. Passato e presente 462.000, 3,46%.

ha registrato nella presentazione 314.000, 6,02% e nel programma 314.000, 6,34%. 211.000, 4,61%. Dopo il TG 552.000, 5,47%. 462.000, 3,46%. Su Canale 5 Morning News nella prima parte 691.000, 13,63% e nella seconda 517.000, 11,26%. Forum ha registrato 1.025.000 telespettatori, share 14,29%.

nella prima parte 691.000, 13,63% e nella seconda 517.000, 11,26%. ha registrato 1.025.000 telespettatori, share 14,29%. Su Italia 1 Bones ha registrato 259.000 telespettatori, share 3,69%.

ha registrato 259.000 telespettatori, share 3,69%. Su Rete 4 Distretto di Polizia ha ottenuto 118.000 telespettatori, share 2,60%. Un detective in corsia 102.000, 1,92%. Dopo il Tg Il Segreto 138.000, 1,33%. La signora in giallo 437.000, 3,34%.

ha ottenuto 118.000 telespettatori, share 2,60%. 102.000, 1,92%. Dopo il Tg 138.000, 1,33%. 437.000, 3,34%. Su La7 Omnibus ha registrato 151.000 telespettatori, share 3,25%, nel segmento News 93.000, 2,79% e nel Dibattito 150.000, 2,92%. Coffee Break Estate 105.000, 2,30%. L’aria che tira Estate 226.000, 4,25%; L’aria che tira Estate – Oggi un netto di 327.000, 3,16%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.238.000, 10,10%. Il paradiso delle signore ha registrato 915.000, 9,01%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 995.000, 11,21% e nella seconda 1.316.000, 15,34%.

1.238.000, 10,10%. ha registrato 915.000, 9,01%. ha registrato nella prima parte 995.000, 11,21% e nella seconda 1.316.000, 15,34%. Su Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 411.000 telespettatori, share 3,34%. Tokyo 2020 Paralimpiadi 339.000, 3,72%. Pallavolo Femminile Campionati Europei 798.000, 9.47%.

ha registrato 411.000 telespettatori, share 3,34%. 339.000, 3,72%. 798.000, 9.47%. Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 594.000 telespettatori, share 6,65%.

ha registrato 594.000 telespettatori, share 6,65%. Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.417.000 telespettatori, share 18,24%. Una Vita 2281 .000, 18,68%. Brave and beautiful 1.940.000, 18,35%. Love is in the air 1.703.000, 9,13%. Il film tv Love on ice un netto di 938.000, 10,98%.

ha registrato 2.417.000 telespettatori, share 18,24%. .000, 18,68%. 1.940.000, 18,35%. 1.703.000, 9,13%. Il film tv un netto di 938.000, 10,98%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 597.000 telespettatori, 4,50%. Will & Grace un netto di 202.000, 2,42%.

ha registrato 597.000 telespettatori, 4,50%. un netto di 202.000, 2,42%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 682.000 telespettatori, 5,79% di share. Il film Dimmi la verità un netto di 356.000, 4,09%.

ha registrato un netto di 682.000 telespettatori, 5,79% di share. Il film un netto di 356.000, 4,09%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 192.000 telespettatori, share 1,94%. La7 Doc 83.000, 0,98%.

Seconda serata

Su Rai 1 Il mondo si ritrova – Speciale Expo 2020 Dubai ha registrato 567.000 telespettatori, share 6,40%.

ha registrato 567.000 telespettatori, share 6,40%. Su Rai 2 Vitalia – Alle origini della festa ha registrato 240.000 telespettatori, share 1,94%. Leggerissima Estate 116.000, 1,75%.

ha registrato 240.000 telespettatori, share 1,94%. 116.000, 1,75%. Su Rai 3 Ieri e oggi 506.000, 4,55%. TG3 Lineanotte ha registrato 355.000 telespettatori, share 5,11%.

506.000, 4,55%. ha registrato 355.000 telespettatori, share 5,11%. Su Canale 5 Station 19 ha registrato651.000 telespettatori, share 7,74%.

ha registrato651.000 telespettatori, share 7,74%. Su Italia 1 Prodigal Son ha registrato 595.000 telespettatori, share 4,92%.

ha registrato 595.000 telespettatori, share 4,92%. Su Rete 4 Il film Brivido nella notte ha registrato un netto di 163.000 telespettatori, share 4,28%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.110.000, 23,01%; ore 20:00 4.576.000, 26,33%.

3.110.000, 23,01%; 4.576.000, 26,33%. Tg2 ore 13:00 1.745.000, 13,94%; ore 20:30 1.558.000, 8,10%.

1.745.000, 13,94%; 1.558.000, 8,10%. Tg3 ore 14:30 1.682.000, 13,82%; ore 19:00 1.645.000, 13,55%.

1.682.000, 13,82%; 1.645.000, 13,55%. Tg5 ore 13:00 2.459.000, 19,41%; ore 20:00 3.183.000, 17,97%.

2.459.000, 19,41%; 3.183.000, 17,97%. Studio Aperto ore 12:25 1480.000, 14,63%; ore 18:30 617.000, 6,43%.

1480.000, 14,63%; 617.000, 6,43%. Tg4 ore 12.00 257.000, 3,26%; ore 18:55 518.000, 4,12%.

257.000, 3,26%; 518.000, 4,12%. Tg La7 ore 13:30 419.000, 3,14%; ore 20:00 909.000, 5,16%.

Dati AUDITEL™