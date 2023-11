Gli ascolti tv di un mercoledì di festa che passa per un daytime in parte modificato e per un prime time consueto. Ma è anche la sera dell’intervista di Papa Francesco al Tg1. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 la serie Anima Gemella ha registrato 2.343.000 telespettatori, share 13,89%. Su Rai 3 Chi l’ha visto? ha ottenuto nella presentazione 1.852.000 telespettatori, share 9,03% e nel programma 1.863.000, 11,50%. Su Rai 1 il film Marilyn ha gli occhi neri ha registrato 1.854.000 telespettatori, share 10,28%. Su Italia 1 il match Udinese – Cagliari, match di Coppa Italia, ha registrato un netto di 1.168.000 telespettatori, share 6,75%. Su La7 Una giornata particolare – Dante, una giornata all’inferno ha ottenuto 907.000 telespettatori, share 5,53%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato 860.000 telespettatori, share 6,30%. Su Tv8 X Factor 2023 ha registrato 502.000 telespettatori, share 3,6%. Su Rai 2 la serie Corpo Libero ha ottenuto 366.000 telespettatori, share 2,08%. Su Nove il film Presa mortale è stato visto da 320.000 telespettatori, share 1,8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Tg1 – Intervista con Papa Francesco 4.588.000, 21,74%; Cinque minuti 3.313.000, 15,72%; Striscia la notizia su Canale 5 3.759.000 telespettatori, share 17,79%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 599.000 telespettatori, share 2,85% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.182.000, 6,10% e a seguire Via dei Matti n.0 987.000, 4,84%, Il cavallo e la torre 1.253.000, 6,02%; Un posto al sole 1.909.000, 8,99%. Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 831.000 telespettatori, share 3,99% e nella seconda 784.000, 3,69%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.632.000 telespettatori, share 7,69%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 604.000 telespettatori, share 2,9% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 610.000 telespettatori, share 2,9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.309.000, 21,08%, e nel game 4.380.000, 24,08%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.828.000 telespettatori, share 12,36% e nel game un netto di 2.876.000, 16,38%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 482.000, 2,72%, mentre Il mercante in fiera nel segmento Fuori Due 366.000, 1,93% e nel programma 395.000, 1,94%. Su Italia 1 il match Lecce-Parma, per la Coppa Italia, un netto di 983.000 telespettatori, share 6,15%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 601.000 telespettatori, share 3,05%, mentre su La7 Padre Brown 197.000, 1,14%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 412.000 telespettatori, share 11,95%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 1.098.000, 17,75%; a seguire Storie italiane 1.101.000, 18,05; A Sua immagine un netto di 1.300.000, 18,05%; la Santa Messa 1.357.000, 19,30%; l’Angelus 1.709.000, 19,30%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 2.038.000, 16,89%. Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 516.000 telespettatori, share 6,84%, e nella seconda 881.000, 8,13%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 193.000, 3,40%, nel programma 246.000, 3,98%, Re-Start 223.000, 3,63%; Elisir nella presentazione 256.000, 3,96%, e nel programma 365.000, 5,11%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 599.000, 4,70%; Passato e Presente 444.000, 3,17%. Su Canale 5 Mattino Cinque News Life ha ottenuto nella prima parte 1.078.000 telespettatori, share 17,37% e nella seconda 996.000, 16,26%, con Forum a 1.298.000, 14,79%. Su Italia 1 CSI ha registrato 317.000 telespettatori, share 4% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 149.000 telespettatori, share 2,17% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 131.000, 1,17% e La signora in giallo 544.000, 3,98%. La7 ha ottenuto con Omnibus 202.000 telespettatori, share 3,85%, nel segmento News 141.000, 3,95% e nel Dibattito 211.000, 3,51%; quindi Coffee Break 228.000, 3,68% e L’aria che tira 275.000, 3,81% e L’aria che tira Oggi 409.000, 3,53%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.468.000, 11,34%, e nel programma 1.529.000, 13,56%; Il paradiso delle signore 1.556.000, 14,36%; La vita in diretta nella presentazione 1.905.000, 16,52%, e nel programma 2.462.000, 18,48%. Su Rai 2 Ore 14 837.000, 6,75%; Bella ma’ ha registrato 522.000 telespettatori, share 4,79%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 1.002.000, 9,11%, e Geo 1.507.000, 11,46%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.524.000 telespettatori, share 18,52%, Terra Amara 2.442.000, 19,05%, La promessa 1.833.000, 16,53%; Pomeriggio Cinque festivo nella prima parte 1.488.000, 12,83%, nella seconda 1.428.000, 10,84% e nei Saluti 1.326.000, 9,36%. Su Italia 1 I Simpson ha registrato 710.000 telespettatori, 5,36%; il match Genoa – Reggiana, per la Coppa Italia, un netto di 699.000, 6,27%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 694.000 telespettatori, 5,57% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 447.000, 4,11%, e il film Il grande cuore di Clara un netto di 343.000, 2,76%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 355.000 telespettatori, share 2,79%, nel programma 365.000, 3,31% e nel segmento Focus 391.000, 3,54%. C’era una volta… il Novecento 236.000, 1,84%.

Ascolti tv Seconda serata

