Gli ascolti tv del martedì, con tanti film, varie serie e il trofeo dedicato a Silvio Berlusconi che ha visto in campo Monza e Milan. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il Trofeo Silvio Berlusconi con il match Monza – Milan ha ottenuto un netto di 2.842.000, 19,59%. Su Rai 1 il film Queen Bees – Emozioni senza età ha registrato un netto di 2.039.000 telespettatori, share 14,32%. Su Italia 1 il film Horizon line – Brivido ad alta quota ha registrato un netto di 1.064.000 telespettatori, share 7,27%. Su Rai 3 Filorosso ha ottenuto 587.000, 4,63%. Su La7 In onda Estate ha ottenuto 577.000, 4,03%. Su Rai 2 il film Momenti di trascurabile felicità ha registrato 547.000, 3,81%. Su Rete 4 la serie East New York ha ottenuto 369.000 telespettatori, share 2,39% e 366.000, 2,72%.Su Tv8 il film La famiglia Addams è stato visto da 305.000 telespettatori, share 2,14%. Su Nove il film Hanna ha registrato 192.000 telespettatori, share 1,4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.959.000, 18,77%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.418.000 telespettatori, share 16,50%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 531.000 telespettatori, share 3,35% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 671.000, 4,92% e a seguire Via dei Matti n.0 725.000, 4,92%, Un posto al sole che registra 1.290.000, 8,10%. CSI:Miami su Italia 1 registra 1.031.000 telespettatori, share 6,62% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 610.000 telespettatori, share 4,04% e nella seconda 663.000, 4,17%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 982.000 telespettatori, share 6,22%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 445.000 telespettatori, share 2,9% e su Nove Cash or Trash ha registrato 350.000 telespettatori, share 2,2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.044.000, 22,45%, e nel game un netto di 3.050.000, 27,01%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I protagonisti 1.164.000 telespettatori, share 13,89% e nel game un netto di 1.548.000, 14,41%. Su Rai 2 Ciclismo: Campionati del Mondo Glasgow Scotland 2023 ha ottenuto un netto di 370.000, 3,43%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 524.000 telespettatori, share 4,13%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 599.000 telespettatori, share 4,41%, mentre su La7 Padre Brown 98.000, 1,23%, e 118.000, 1,11%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 653.000 telespettatori, share 16,36%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 697.000, 16,70%; a seguire Camper in viaggio 1.141.000, 16,94% e Camper ha ottenuto 1.554.000, 16,01%. Su Rai 2 Dream Hotel – Malesia ha registrato 360.000 telespettatori, share 5,50%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 172.000, 3,89%, nel programma 190.000, 4,59%, e nel segmento Extra 129.000, 3,29%, mentre Elisir – A gentile richiesta 153.000, 3,94%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 312.000, 3,85% e 365.000, 3,55%; Passato e Presente 425.000, 3,71%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 760.000 telespettatori, share 18,50% e 698.000, 17,86%, con Forum Estate a 1.171.000, 18,67%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 216.000 telespettatori, share 3,84% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 148.000 telespettatori, share 3,43% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 157.000, 1,81% e La signora del West 240.000, 2,15%. La7 ha ottenuto con Omnibus 139.000 telespettatori, share 3,58%, nel segmento News 88.000, 3,09% e nel Dibattito 131.000, 3,11%; quindi Coffee Break 155.000, 3,98% e L’aria che tira Estate 191.000, 4,13% e L’aria che tira Oggi – Estate 266.000, 2,97%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.199.000,11,81 % e nella seconda 1.099.000, 13,45%, Sei sorelle 713.000, 9,89%; Estate in diretta nella presentazione 1.071.000, 17,23%, e nel programma .000, %. Su Rai 2 Ciclismo: Campionati del Mondo Glasgow Scotland 2023 un netto di 456.000, 5,74%. Su Rai 3 Superquark più 384.000, 4,48% e 346.000, 4,25%; Geo Magazine ha ottenuto 588.000, 7,75%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.286.000 telespettatori, share 20,23%, Terra Amara 2.419.000, 22,99%, La promessa 1.943.000, 22,36%, My home my destiny 1.523.000, 20,74%, Un altro domani 1.163.000, 16,03%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 439.000 telespettatori, 4,01%, mentre Person of interest 270.000, 3,80%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 641.000 telespettatori, 6,45% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 434.000, 5,67%, e il film Sette donne per una strage un netto di 285.000, 3,86%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 225.000 telespettatori, share 2,64%; C’era una volta il Novecento un netto di 138.000, 1,90%; Deadly Science un netto di 145.000, 2,06%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il film Mia figlia 756.000, 12,04%. Su Rai 2 Bar Stella ha registrato 462.000 telespettatori, share 5,32%. Su Italia 1 il film Snakes on a plane un netto di 438.000, 6,64%. Su Rete 4 il film L’esorcista un netto di 127.000, 2,10%. Su La7 il film Donnie Darko ha ottenuto un netto di 132.000 telespettatori, share 2,08%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.826.000, 24,75%; ore 20:00 3.534.000, 25,88%.

2.826.000, 24,75%; 3.534.000, 25,88%. Tg2 ore 13:00 1.395.000, 12,87%; ore 20:30 971.000, 6,36%.

1.395.000, 12,87%; 971.000, 6,36%. Tg3 ore 14:30 1.245.000, 12%; ore 19:00 1.210.000, 11,92%.

1.245.000, 12%; 1.210.000, 11,92%. Tg5 ore 13:00 2.759.000, 25,15%; ore 20:00 2.412.000, 17,94%.

2.759.000, 25,15%; 2.412.000, 17,94%. Studio Aperto ore 12:25 1.015.000, 11,64%; ore 18:30 420.000, 5,22%.

1.015.000, 11,64%; 420.000, 5,22%. Tg4 ore 12.00 360.000, 5,66%; ore 18:55 443.000, 4,25%.

360.000, 5,66%; 443.000, 4,25%. Tg La7 ore 13:30 421.000, 3,70%; ore 20:00 755.000, 5,43%.

Dati AUDITEL™