Gli ascolti tv del martedì, con i talk politici concentrati sui risultati delle Amministrative, l’appuntamento con la musica e la beneficenza da Assisi su Rai 1, le repliche di Nudi per la vita su Rai 1 e film su Canale 5. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 Con il cuore – Nel nome di Francesco (live) ha registrato nella presentazione 3.749.000, 18,96% e nel programma 2.899.000 telespettatori, share 17,72%. Su Canale 5 il film Yesterday ha ottenuto un netto di 1.363.000, 8,44%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.241.000, 7,59%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto 987.000 telespettatori, share 7,11%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 962.000, 6,04%. Su Italia 1 lo show Max Angioni: Miracolato ha registrato 959.000 telespettatori, share 6,08%. Su Tv8 Victoria Cabello: viaggi pazzeschi è stato visto da 513.000 telespettatori, share 2,66%. Su Rai 2 Nudi per la vita, in replica, ha registrato 506.000, 3,48%. Su Nove il film The Expatriate – In fuga dal nemico ha registrato 371.000 telespettatori, share 2,10%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti con Bruno Vespa 3.914.000, 21,35%; Affari tuoi 5.051.000, 25,10%; Striscia la notizia su Canale 5 3.139.000 telespettatori, share 15,65%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 767.000 telespettatori, share 3,79% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 943.000, 5,49% e a seguire Via dei Matti n.0 862.000, 4,78%, Il cavallo e la torre 1.210.000, 6,35%, quindi Un posto al sole che registra 1.633.000, 8,11%. NCIS su Italia 1 registra 1.326.000 telespettatori, share 6,67% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 824.000 telespettatori, share 4,34% e nella seconda 780.000, 3,86%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.367.000 telespettatori, share 6,90%, mentre su Tv8 Bruno Barbiri 4 hotel ha ottenuto 390.000 telespettatori, share 2,02% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 314.000 telespettatori, share 1,58%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.533.000, 22,71%, e nel game un netto di 3.494.000, 24,83%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo 1.767.000 telespettatori, share 16,82% e nel game un netto di 2.551.000, 18,82%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 798.000, 4,80%, mentre su Italia 1 FBI: Most Wanted ha ottenuto 576.000 telespettatori, share 3,42%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 733.000 telespettatori, share 4,19%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 144.000, 1,37%, e nel game 228.000, 1,72%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 551.000 telespettatori, share 11,62%, mentre UnoMattina ha registrato 660.000, 16,77%; a seguire Storie Italiane 668.000, 16,93% e 715.000, 15,15%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.556.000, 16,37%. Su Rai 2 Viva Rai 2! 924.000, 19,02%; I Fatti Vostri ha registrato 600.000 telespettatori, share 10,99%, e 1.042.000, 11,48%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 256.000, 5,41%, nel programma 196.000, 4,71%, e nel segmento Extra 133.000, 3,41%, mentre Elisir nella presentazione 121.000, 3,02% e nel programma 242.000, 4,98%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 599.000, 5,36% e Passato e Presente 453.000, 3,71%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 802.000 telespettatori, share 19,84% e 725.000, 18,39%, con Forum a 1.414.000, 20,61%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 211.000 telespettatori, share 4,76% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 106.000 telespettatori, share 2,24% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 159.000, 1,63% e La signora in giallo 639.000, 5,30%. La7 ha ottenuto con Omnibus 173.000 telespettatori, share 3,91%, nel segmento News 106.000, 2,66% e nel Dibattito 179.000, 4,13%; quindi Coffee Break 149.000, 3,78% e L’aria che tira 227.000, 4,48% e L’aria che tira Oggi 380.000, 3,86%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.530.000, 13,11% e nel programma 1.531.000, 15,96%, Sei sorelle 1.053.000, 13,84%; La vita in diretta nella presentazione 1.441.000, 19,37%, e nel programma 1.806.000, 21,23%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 642.000 telespettatori, share 5,98%: Squadra Speciale Cobra 11 283.000, 3,49%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 975.000, 11,49%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.706.000 telespettatori, share 22,24%, Terra Amara 2.510.000, 21,76%, La promessa 2.010.000, 20,98%; L’Isola dei Famosi 1.440.000, 18,25%, Un altro domani 1.140.000, 15,16%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.132.000, 14,81%, nel programma 1.342.000, 15,68% e nel segmento I Saluti 1.364.000, 14,59%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 515.000 telespettatori, 4,25%, mentre Person of interest 263.000, 3,20%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 847.000 telespettatori, 7,79% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 485.000, 6,15% e il film Il grande giorno di Jim Flagg un netto di 293.000, 3,49%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 346.000 telespettatori, share 3,03%, nel programma 333.000, 3,79%, e Tagadà Focus 270.000, 3,59%. C’era una volta il Novecento 119.000, 1,43%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta un netto di 559.000, 9,15%. Su Rai 2 Bar Stella Distillato ha registrato 246.000 telespettatori, share 4,91%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte 367.000, 6,12%. Su La7 DiMartedì+ ha ottenuto 335.000 telespettatori, share 5,62%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.924.000, 24,06%; ore 20:00 4.097.000, 23,46%.

Tg2 ore 13:00 1.603.000, 13,65%; ore 20:30 1.310.000, 6,84%.

Tg3 ore 14:30 1.354.000, 12,02%; ore 19:00 1.614.000, 12,93%.

Tg5 ore 13:00 2.976.000, 25,13%; ore 20:00 3.732.000, 21,07%.

Studio Aperto ore 12:25 1.035.000, 10,81%; ore 18:30 469.000, 4,80%.

Tg4 ore 12.00 286.000, 4,01%; ore 18:55 538.000, 4,19%.

Tg La7 ore 13:30 544.000, 4,48%; ore 20:00 1.035.000, 5,85%.

Dati AUDITEL™