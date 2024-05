Gli ascolti tv di un martedì ‘prefestivo’ che non ha rinunciato ai talk politici e ha visto l’ultima puntata di Belve su Rai 2. I dati Auditel di ieri

Con la ripresa della diffusione dei dati Auditel, possiamo tornare a dare i ‘numeri’ per i programmi tv. Vediamo gli ascolti tv di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Bayern Monaco – Real Madrid, Champions League, ha registrato un netto di 4.162.000 telespettatori, share 20,27%. Su Rai 1 il film tv Purché finisca bene – Digitare il codice segreto ha registrato 2.297.000 telespettatori, share 12,39%. Su Rai 2 Belve ha ottenuto 1.981.000 telespettatori, share 11,61%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 878.000, 4,08%, e nel programma 1.428.000 telespettatori, share 9,44%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.202.000 telespettatori, share 7,01% e nel segmento DiMartedì Più, in seconda serata, 532.000, 7,96%. Su Rete 4 È sempre CartaBianca ha registrato 709.000 telespettatori, share 4,80%. Su Rai 3 il film Tra due mondi ha ottenuto 636.000 telespettatori, share 3,21%.Su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha registrato 387.000 telespettatori, share 1,92%. Su Nove il film La maschera di Zorro è stato visto da 341.000 telespettatori, share 2,02%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.352.000, 23%; Affari Tuoi 5.585.000, 26,31%; Striscina la notizina su Canale 5 2.942.000 telespettatori, share 15,22%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 690.000 telespettatori, share 3,21% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.042.000, 6,05% e a seguire La gioia della musica 861.000, 4,67%, Il cavallo e la torre 1.244.000, 6,33%; Un posto al sole 1.554.000, 7,31%. NCIS su Italia 1 registra 1.383.000 telespettatori, share 6,76% mentre Prima di domani su Rete 4 ottiene 741.000 telespettatori, share 3,63%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.618.000 telespettatori, share 7,81%, mentre su Tv8 Tris per vincere ha ottenuto 367.000 telespettatori, share 1,76% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 505.000 telespettatori, share 2,45%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.681.000, 23,38%, e nel game un netto di 3.908.000, 26,76%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 1.842.000 telespettatori, share 17,53% e nel game un netto di 2.853.000, 20,84%. Su Rai 2 SWAT ha ottenuto un netto di 625.000, 2,74%. Su Italia 1 CSI ha ottenuto 521.000 telespettatori, share 3,12%. Terra Amara su Rete 4 ha raccolto 519.000 telespettatori, share 3,04%, mentre su La7 Padre Brown 249.000, 1,85%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 301.000 telespettatori, share 8,94%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 759.000, 17,93%; a seguire Storie italiane 703.000, 17,14%, e 903.000, 17,96%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.669.000, 17,30%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 360.000, 10,11%, nel segmento Pres. Viva Rai2! Un po’ anche Rai 1 522.000, 13,15% e nel programma 978.000, 20,48%; E viva il Videobox 293.000, 6,17%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 534.000 telespettatori, share 9,40%, e nella seconda 1.061.000, 11,42%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto 216.000, 4,79%; Re-Start 162.000, 3,95%; Elisir nella presentazione 219.000, 5,29%, e nel programma 349.000, 6,65%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 513.000, 4,51%; Passato e Presente 419.000, 3,47%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 803.000 telespettatori, share 18,88% e 775.000, 18,89%, con Forum a 1.303.000, 18,35%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato 325.000 telespettatori, share 5,72% e su Rete 4 Tempesta d’amore 247.000, 6,03%, mentre Mattino 4 ha dato la linea al Tg4 con 199.000 telespettatori, share 3,95% e dopo il Tg La signora in giallo un netto di 599.000, 5,36%, .000, %. La7 ha ottenuto con Omnibus 168.000 telespettatori, share 3,74%, nel segmento News 128.000, 3,06% e nel Dibattito 176.000, 3,92%; quindi Coffee Break 196.000, 4,79% e L’aria che tira 267.000, 5,11% e L’aria che tira Oggi 392.000, 3,93%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.533.000, 13,48%, e nel programma 1.528.000, 16,23%; Il paradiso delle signore 1.708.000, 20,77%; La vita in diretta nella presentazione 1.476.000, 19,30%, e nel programma 1.847.000, 21,67%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 856.000, 7,94%; Bella ma’ ha registrato 489.000 telespettatori, share 5,87%. Su Rai 3 Aspettando Geo 415.000, 5,26%, mentre Geo ha ottenuto 856.000, 9,85%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.590.000 telespettatori, share 21,43%, Endless Love 2.278.000, 20,03%, Uomini e donne (live) 2.583.000, 26,75% e nel finale 1.837.000, 21,78%; Amici 1.742.000, 21,16%; La promessa 1.530.000, 20,13%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.324.000, 18,28%, nella seconda 1.164.000, 13,77% e nei saluti 1.263.000, 13,20%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 422.000 telespettatori, 3,55%, mentre The Mentalist 302.000, 3,83%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 598.000 telespettatori, 5,49% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 287.000, 3,38%, e il film L’indiana bianca un netto di 310.000, 3,70%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 430.000 telespettatori, share 3,89%, nel programma 357.000, 3,99% e nel segmento Focus 243.000, 3,16%. C’era una volta… il Novecento un netto di 184.000, 1,91%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 587.000 telespettatori, share 7,34%. Su Rai 2 La fisica dell’amore ha registrato 534.000 telespettatori, share 8%. Su Rai 3 Codex – One health 164.000, 1,26%; Tg3 LineaNotte 109.000, 1,51%. Su Italia 1 Brooklyn Nine-Nine ha registrato 409.000, 9,43%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.684.000, 22,20%; ore 20:00 4.323.000, 24,62%.

2.684.000, 22,20%; 4.323.000, 24,62%. Tg2 ore 13:00 1.744.000, 14,79%; ore 20:30 989.000, 4,99%.

1.744.000, 14,79%; 989.000, 4,99%. Tg3 ore 14:30 1.182.000, 10,58%; ore 19:00 1.576.000, 12,30%.

1.182.000, 10,58%; 1.576.000, 12,30%. Tg5 ore 13:00 2.707.000, 22,90%; ore 20:00 3.642.000, 20,64%.

2.707.000, 22,90%; 3.642.000, 20,64%. Studio Aperto ore 12:25 986.000, 10,11%; ore 18:30 344.000, 3,50%.

986.000, 10,11%; 344.000, 3,50%. Tg4 ore 12.00 322.000, 4,41%; ore 18:55 438.000, 3,41%.

322.000, 4,41%; 438.000, 3,41%. Tg La7 ore 13:30 539.000, 4,47%; ore 20:00 1.313.000, 7,34%.

Dati AUDITEL™