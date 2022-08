Gli ascolti tv di ieri, con il ritorno di #Cartabianca – e di Mauro Corona – nel prime time di Rai 3 e di Fuori dal coro con Mario Giordano su Rete 4, mentre Floris su La7 è ancora in pausa e lascia l’onore a In Onda. In seconda serata è ripartito anche Porta a Porta, ormai decano dei programmi di approfondimento tv, che per il debutto ha scelto di dedicarsi a Matteo Salvini. Al di là degli approfondimenti politici, che entrano nel vivo a meno di un mese dalle elezioni Politiche, il palinsesto del prime time offre film e solo film di vari generi sulle diverse reti.

I vari canali stanno scaldando i motori soprattutto in vista dell’avvio del daytime, che partirà tra il 5 e il 12 settembre. Nel frattempo la programmazione procede tra repliche, film e serie tv.

Ma diamo un’occhiata agli ascolti tv di martedì 30 agosto 2022, non appena pubblicati di dati Auditel di ieri.