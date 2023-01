Gli ascolti tv del martedì, ancora da Strenne nel prime time e nel daytime di Canale 5, con i programmi di Maria De Filippi ancora in pausa natalizia.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film Pattini d’argento ha registrato un netto di 2.933.000 telespettatori, share 18.2%. Su Canale 5 il film Natale da chef ha ottenuto un netto di 1.727.000, 10.5%. Su Italia 1 il film Un’impresa da Dio ha registrato un netto di 1.191.000 telespettatori, share 6.4%. Su Rai 2 il film Charlie’s Angels ha registrato 886.000, 5%. Su Rai 3 il film Sister Act – Una svitata in abito da suora ha ottenuto 1.865.000, 10.1%. Su Rete 4 Zona Bianca ha ottenuto un netto di 902.000 telespettatori, share 6%. Su La7 il film Schegge di paura ha ottenuto 507.000, 3.1%. Su Tv8 il film Quando arriva il Natale è stato visto da 568.000 telespettatori, share 3.1%, mentre su Nove il film Imagine – John Lennon ha registrato 219.000 telespettatori, share 1.2%. Su Real Time Primo Appuntamento 431.000, share 2.2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 4.946.000, 23.6%. Striscia la notizia su Canale 5 3.549.000 telespettatori, share 17.1%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 723.000 telespettatori, share 3.41% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.021.000, 5.20% e a seguire Nuovi eroi 964.000, 4.80%, Il cavallo e la torre 1.389.000, 6.80%, quindi Un posto al sole che registra 1.640.000, 7.75%. NCIS su Italia 1 registra 1.426.000 telespettatori, share 6.87% mentre Controcorrente su Rete 4 ottiene nella prima parte 885.000 telespettatori, share 4.34% e nella seconda 871.000, 4.09%. Su La7 in Onda ha fatto registrare 1.308.000 telespettatori, share 6.23%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 716.000 telespettatori, share 3.47% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 396.000 telespettatori, share 1.90%.

Ascolti Preserale

Nel preserale su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.244.000, 22%, e nel game un netto 4.232.000, 24.3%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 2.543.000 telespettatori, share 17.12% e nel game un netto di 3.370.000, 19.44%. Su Rai 2 Drusilla e l’Almanacco del giorno dopo ha ottenuto un netto di 619.000, 3.12%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 755.000 telespettatori, share 4%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 787.000 telespettatori, share 3.96%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 194.000, 1.34%, e nel game 298.000, 1.75%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 526.000 telespettatori, share 14.02%, mentre UnoMattina ha registrato 890.000, 17.92%; a seguire Storie Italiane 944.000, 18.36% e È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.798.000, 16.64%. Su Rai 2 In vacanza con Viva Rai 2! 126.000, 4.26%; I Fatti Vostri ha registrato 569.000 telespettatori, share 8.63%, e 830.000, 7.99%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 216.000, 4.90%, nel programma 280.000, 5.74%, e nel segmento Extra 264.000, 5.16%, mentre Elisir nella presentazione 231.000, 4.43% e nel programma 314.000, 5.20%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 720.000, 6.65% e Passato e Presente 574.000, 4.08%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.079.000 telespettatori, share 22.09% e 1.062.000, 20.74%, con Forum a 1.352.000, 16.87%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 247.000 telespettatori, share 3.37% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 106.000 telespettatori, share 1.78% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 158.000, 1.46% e La signora del West 368.000, 2.68%. La7 ha ottenuto con Omnibus un netto di 102.000 telespettatori, share 2.92%, nel segmento News 80.000, 3.02% e nel Dibattito 154.000, 3.29%; quindi Coffee Break 213.000, 4.15% e L’aria che tira 290.000, 4.75% e L’aria che tira Oggi 371.000, 3.33%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.827.000, 13.8% e nel programma 1.791.000, 15.5%, Il Paradiso delle Signore un netto di 1.968.000, 19.76%. La vita in diretta nella presentazione 2.231.000, 20.87% e nel programma 2.824.000, 22.80%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 644.000 telespettatori, share 5.13%; Bella ma’ 545.000, 5.32%; Nei tuoi panni album 282.000, 2.44% . Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 824.000, 8.07%, Geo 1.311.000, 10.51%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.700.000 telespettatori, share 19.43%, Terra Amara 2.526.000, 20.58%, GF Vip 1.935.000, 18.23%, Un altro domani 1.371.000, 13.72%, il film tv Tornando a casa per Natale un netto di 1.358.000, 11.35%. Su Italia 1 il film Alla ricerca dell’Isola di Nim ha registrato 508.000 telespettatori, 4.25%, il film Due Fratelli 377.000, 3.45%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 747.000 telespettatori, 5.93% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 446.000, 4.40% e il film Zanna bianca e il cacciatore solitario un netto di 444.000, 3.72%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 268.000 telespettatori, share 2.06%, nel programma 303.000, 2.66%, Meraviglie senza tempo 215.000, 2.15%. Josephine Ange Gardien un netto di 199.000, 1.68%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 2 Bar Stella ha registrato 438.000 telespettatori, share 4.50%. Su Rai 3 Dottori in corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù ha registrato 519.000, 4.11%. Su Italia 1 il film Qualcosa di straordinario un netto di 407.000, 4.71%. Su La7 il film The Interpreter ha ottenuto 139.000 telespettatori, share 2.38%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.456.000, 24.57%; ore 20:00 4.883.000, 24.75%.

3.456.000, 24.57%; 4.883.000, 24.75%. Tg2 ore 13:00 1.785.000, 13.29%; ore 20:30 1.150.000, 5.62%.

1.785.000, 13.29%; 1.150.000, 5.62%. Tg3 ore 14:30 1.666.000, 12.93%; ore 19:00 2.157.000, 13.10%.

1.666.000, 12.93%; 2.157.000, 13.10%. Tg5 ore 13:00 3.226.000, 23.85%; ore 20:00 4.154.000, 20.91%.

3.226.000, 23.85%; 4.154.000, 20.91%. Studio Aperto ore 12:25 1.207.000, 11.08%; ore 18:30 678.000, 4.87%.

1.207.000, 11.08%; 678.000, 4.87%. Tg4 ore 12.00 295.000, 3.66%; ore 18:55 722.000, 4.29%.

295.000, 3.66%; 722.000, 4.29%. Tg La7 ore 13:30 . 525.000, 3.77%; ore 20:00 1.098.000, 5.52%.

Dati AUDITEL™