Ascolti tv martedì 28 settembre 2021: Morgane, Champions League

Gli ascolti tv del martedì, tra Morgane su Rai 1, i maghi di Rai 2, i talk politici e la Champions League su Canale 5 che vince la serata con Milan – Atletico Madrid, che registra 4,8 mln di telespettatori contro i 4 mln sfiorati dalla serie Morgane su Rai 1. Nella sfida dei talk show, maggior ascolto per DiMartedì, che supera il milione di telespettatori, mentre Cartabianca lo sfiora; ottimo però l’ascolto di Fuori dal Coro. Lo stesso non si può dire di Voglio essere un mago! su Rai 2.

Prime Time

Su Rai 1 La serie Morgane – Detective geniale ha registrato 3.996.000 telespettatori, share 18,7%. Nel dettaglio, la prima puntata ha registrato 4.394.000, 18,63% e la seconda 3.652.000, 18,87%.

Su Rai 2 Voglio essere un mago! ha registrato 523.000 telespettatori, share 2,67%.

Su Rai 3 #Cartabianca ha registrato nella presentazione 747.000 telespettatori, share 3,10% e nel programma 999.000, 5,19%.

Su Canale 5 Milan – Atletico Madrid, valevole per la Champions League, ha registrato un netto di 4.833.000 telespettatori, share 21,11%.

Su Italia 1 Buoni o cattivi ha registrato nella presentazione 713.000, 2,95% e nel programma 438.000 telespettatori, share 2,81%.

Su Rete 4 Fuori dal coro ha registrato un netto di 811.000 telespettatori, share 5%.

Su La7 DiMartedì ha registrato 1.055.000 telespettatori, share 5,34%.

Su Tv8 Il film Tomb Raider è stato visto da 442.000 telespettatori, share 2,2%.

Su Nove Il film Segnali dal futuro ha registrato 261.000 telespettatori, share 2%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno ha registrato 4.575.000 telespettatori, share 19,26%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 787.000 telespettatori, share 3,26%.

Su Rai 3 Blob 998.000, 4,79%. Che Succ3de 1.219.000, 5,47%. Un posto al sole 1.562.000, 6,59%.

Su Canale 5 Striscina la notizina ha registrato 3.783.000 telespettatori, share 16,74%.

Su Italia 1 NCIS ha registrato 1.202.000 telespettatori, share 5,14%.

Su Rete 4 Stasera Italia ha registrato 1.033.000 telespettatori, share 4,56% e 911.000, 3,78%.

Su La7 Otto e mezzo ha registrato 1.569.000 telespettatori, share 6,65%.

Su Tv8 Guess my age ha registrato 350.000 telespettatori, share 1,5%.

Su Nove Deal With It ha registrato 406.000 telespettatori, share 1,7%.

Preserale

Su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 2.444.000 telespettatori, share 19,03% e nel game un netto di 3.641.000, 21,25%.

Su Rai 2 Un milione di piccole cose 250.000, 1,65%. NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 689.000 telespettatori, share 3,39%.

Su Canale 5 Caduta libera ha registrato nella presentazione 1.570.000 telespettatori, share 12,69% e nel game un netto di 2.845.000, 17,45%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 495.000 telespettatori, share 2,53%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 882.000 telespettatori, share 4,22%.

Su La7 Ghost Whisperer ha registrato 61.000 telespettatori, share 0,52% e 129.000, 0,79%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina ha totalizzato un netto di 909.000 telespettatori, share 18,95%. Storie italiane nella prima parte 825.000, 18,77% e nella seconda 920.000, 16,67%. È sempre Mezzogiorno 1.620.000, 15,76%.

Su Rai 2 I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 377.000 telespettatori, share 6,36% e nella seconda 677.000, 7,14%.

Su Rai 3 Agorà ha registrato nella presentazione 363.000, 6,86%, nel programma 332.000, 6,93% e nel segmento Extra 219.000, 5,02%. Elisir nella presentazione 202.000, 4,60% e nel programma 372.000, 6,84%. Dopo il TG Quante Storie 776.000, 6,53%. Passato e presente 450.000, 3,31%.

Su Canale 5 Mattino Cinque nella prima parte 766.000, 16,21% e nella seconda 727.000, 16,66%. Forum ha registrato 1.391.000 telespettatori, share 18,49%.

Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 193.000 telespettatori, share 2,80%.

Su Rete 4 Un detective in corsia ha ottenuto 129.000 telespettatori, share 2,33%. Dopo il Tg Il Segreto 174.000, 1,63%. La signora in giallo 646.000, 4,86%.

ha ottenuto 129.000 telespettatori, share 2,33%. Dopo il Tg 174.000, 1,63%. 646.000, 4,86%. Su La7 Omnibus ha registrato 168.000 telespettatori, share 3,41%, nel segmento News 122.000, 2,92% e nel Dibattito 154.000, 3,11%. Coffee Break 148.000, 3,36%. L’aria che tira 280.000, 4,99%; L’aria che tira – Oggi 436.000, 4,15%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.318.000, 11,10%. Il paradiso delle signore ha registrato 1.637.000, 17,32%. La Vita in Diretta ha registrato nella presentazione 1.469.000, 16,50% e nel programma 1.815.000, 18,43%.

Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 556.000 telespettatori, share 4,43%. Detto Fatto 370.000, 3,86%.

Su Rai 3 Aspettando Geo 482.000, 5,29%. Geo ha registrato 775.000 telespettatori, share 7,69%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2503.000 telespettatori, share 18,28%. Una Vita 2.491.000, 19,21%. Uomini e donne 2513.000, 22,62% e nel Finale 1903.000, 19,66%. Amici di Maria De Filippi 1736.000, 18,69%. GF Vip 1545.000, 17,39%. Love is in the air 1.413.000, 15,88%. Pomeriggio Cinque nella presentazione 1180.000, 12,94% e nella seconda 1251.000, 12,40%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 710.000 telespettatori, 5,34%. Friends 222.000, 2,35%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 596.000 telespettatori, 4,83% di share. Il film La notte dell'agguato un netto di 362.000, 3,69%.

Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 269.000, 2,06% e nel programma 279.000 telespettatori, share 2,61%; Tagadoc 83.000, 0,90%.

Seconda serata

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato un netto di 740.000 telespettatori, share 9,22%.

Su Rai 2 Ti sento ha registrato 273.000 telespettatori, share 3,77%.

Su Rai 3 Tg3 Lineanotte ha registrato un netto di 351.000 telespettatori, share 5,71%.

Su Italia 1 Il doc Maradonapoli ha registrato un netto di 161.000 telespettatori, share 4,37%.

Su La7 DiMartedì più ha registrato 367.000 telespettatori, share 5,06%.

TG

Tg1 ore 13:30 2.949.000, 21,44%; ore 20:00 4.550.000, 21,52%.

Tg2 ore 13:00 1.782.000, 13,93%; ore 20:30 1.246.000, 5,47%.

Tg3 ore 14:30 1.489.000, 11,69%; ore 19:00 1.774.000, 11,66%.

Tg5 ore 13:00 2.798.000, 21,63%; ore 20:00 3.963.000, 18,67%.

Studio Aperto ore 12:25 1146.000, 10,98%; ore 18:30 519.000, 4,39%.

Tg4 ore 12.00 271.000, 3,30%; ore 18:55 589.000, 3,79%.

Tg La7 ore 13:30 597.000, 4,37%; ore 20:00 1.039.000, 4,85%.

Ascolti Real Time

In access prime time Cortesie per gli ospiti ha ottenuto 395.000 telespettatori, 1,7% di share, registrando il record stagionale. In prima serata l’ultima puntata inedita di Primo Appuntamento ha ottenuto 472.000 telespettatori, share del 2%.

