Gli ascolti tv del martedì, con l’ultima puntata di #CartaBianca su Rai 3. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Sophie Cross – Verità nascoste ha registrato un netto di 2.014.000 telespettatori, share 12.6%. Su Canale 5 il film tv Una mamma all’improvviso ha ottenuto un netto di 1.481.000, 9.9%. Su Italia 1 il concerto Love MI ha registrato un netto di 1.306.000 telespettatori, share 9.4% (dalle 21:15 alle 0:21 1.669.000, 12.2%). Su La7 Inchieste da fermo ha ottenuto 723.000, 4.6%. Su Rai 2 il film Per tutta la vita ha registrato 840.000, 5.3%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 1.345.000, 9.6%. Su Rete 4 il film The Bourne Identity ha ottenuto 771.000 telespettatori, share 5.3%. Su Tv8 Chi vuole sposare mia mamma o mio papà è stato visto da 307.000 telespettatori, share 2%. Su Nove il film Avamposti Nucleo ha registrato 245.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè 2.760.000, 16.4%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.505.000 telespettatori, share 14.8%. Su Rai 2 Tg2 Post Estate ha ottenuto 931.000 telespettatori, share 5.5% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 763.000, 5.2% e a seguire Via dei Matti n.0 789.000, 5% quindi Un posto al sole che registra 1.455.000, 8.5%. Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 942.000 telespettatori, share 5.9% e nella seconda 878.000, 5.2%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.395.000 telespettatori, share 8.3%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha ottenuto 356.000 telespettatori, share 2.2% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 194.000 telespettatori, share 1.2%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.241.000, 22.8%, e nel game un netto di 3.098.000, 25.5%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.152.000 telespettatori, share 12.7% e nel game un netto di 1.719.000, 14.6%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 725.000, 5.1%, mentre su Italia 1 il concerto Love MI (18.57/21:15) ottiene 815.000 telespettatori, share 5.8%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 616.000 telespettatori, share 4.1%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco, in replica, ha registrato nel segmento La prima sfida 115.000, 1.1%, e nel game 108.000, 0.9%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 654.000 telespettatori, share 16.22%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 642.000, 16.19%; a seguire Camper in viaggio 1.158.000, 16.03% e Camper ha ottenuto 1.617.000, 15.85%. Su Rai 2 Un’estate sul Lago di Garda ha registrato 441.000 telespettatori, share 6.40%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 257.000, 5.92%, nel programma 194.000, 5.09%, e nel segmento Extra 142.000, 3.94%, mentre Elisir – A gentile richiesta 101.000, 2.94%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 417.000, 3.86% e Passato e Presente 406.000, 3.39%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 773.000 telespettatori, share 20.30% e 768.000, 22.07%, con Il meglio di Forum a 1.298.000, 19.80%. Su Italia 1 CSI: NY ha registrato 227.000 telespettatori, share 3.83% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 162.000 telespettatori, share 3.66% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 243.000, 2.69% e La signora in giallo 574.000, 4.93%. La7 ha ottenuto con Omnibus 134.000 telespettatori, share 4.01%, nel segmento News 143.000, 4.28% e nel Dibattito 154.000, 3.88%; quindi Coffee Break 141.000, 4.04% e L’aria che tira Estate 241.000, 5.08% e L’aria che tira Oggi – Estate 304.000, 3.22%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.182.000, 10.71% e nel programma 1.224.000, 13.32%, Sei sorelle 940.000, 12.93%; La vita in diretta nella presentazione 1.443.000, 20.41%, e nel programma 1.838.000, 23.47%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato un netto di 756.000 telespettatori, share 7.40%; Squadra Speciale Cobra 11 416.000, 5.23%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 639.000, 7.75%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.749.000 telespettatori, share 23.20%, Terra Amara 2.685.000, 24.45%, La promessa 2.216.000, 23.94%, Un altro domani 1.311.000, 17.73%, il film tv Rosamunde Pilcher – Valigie e segreti un netto di 1.062.000, 14.70%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 434.000 telespettatori, 3.78%, mentre Person of interest 234.000, 3.09%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 619.000 telespettatori, 5.96% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 506.000, 6.48%, e il film I quattro del Texas un netto di 343.000, 4.50%. Su La7 Tagadà Estate ha registrato nella presentazione 320.000 telespettatori, share 2.97%, nel programma 271.000, 3.25%, e Tagadà Focus 241.000, 3.36%. C’era una volta… il Novecento un netto di 185.000, 2.13%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 593.000, 7.85%. Su Rai 2 La conferenza stampa ha registrato 234.000 telespettatori, share 2.49%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte 371.000, 6.77%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.733.000, 22.93%; ore 20:00 3.490.000, 23.36%.

Dati AUDITEL™