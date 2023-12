Gli ascolti tv di Santo Stefano, con tanti cartoon, tanti film e qualche esperimento in prime time… I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 il film d’animazione La Sirenetta ha registrato un netto di 2.112.000 telespettatori, share 11,94%. Su Canale 5 Al Bano – 4 volte 20 ha ottenuto un netto di 1.876.000, 13,1%. Su Rai 2 Da Natale a Santo Stefano ha registrato 1.625.000, 9,5%. Su Italia 1 il film Una tata magica ha registrato un netto di 1.208.000 telespettatori, share 7%. Su Rete 4 il film Notting Hill ha ottenuto un netto di 1.013.000 telespettatori, share 5,9%. Su Rai 3 il film Alice e Peter ha ottenuto 714.000, 4%. Su Tv8 il film Una principessa a Natale è stato visto da 644.000 telespettatori, share 3,7% .Su La7 il film La Pantera rosa ha ottenuto 617.000, 3,7%. Su Nove il film Il domani tra di noi ha registrato 362.000 telespettatori, share 2,2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Affari Tuoi 4.666.000, 23,91%; Striscia la notizia su Canale 5 3.129.000 telespettatori, share 16,01%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 1.161.000, 6,36% e a seguire Via dei Matti n.0 1.082.000, 5,77%, Il cavallo e la torre 1.408.000, 7,41%; Un posto al sole 1.561.000, 7,94%. Tempesta d’Amore su Rete 4 ottiene 567.000, 3,03%. Su La7 In Onda ha fatto registrare 1.303.000 telespettatori, share 6,65%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri – 4 Hotel ha ottenuto 494.000 telespettatori, share 2,6% e su Nove Little Big Italy ha registrato 498.000 telespettatori, share 2,6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena – Il torneo dei campioni su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.009.000, 20,11%, e nel game 4.260.000, 25,27%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.611.000 telespettatori, share 11,28% e nel game un netto di 2.417.000, 14,73%. Su Rai 2 il film I miei pasticci di Natale ha ottenuto un netto di 434.000, 2,52%. Su Italia 1 il film La piccola principessa ha ottenuto un netto di 727.000 telespettatori, share 3,90%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 il film Belle & Sebastien – Amici per sempre registra 1.357.000, 11,54%; il film Il Natale che ho dimenticato 1.249.000, 11,66%; il film Un bebè per Natale 1.620.000, 12,83%. Su Rai 2 il film Natale a Nantucket 700.000, 5,87%; il film Una famiglia sotto l’albero ha registrato 660.000 telespettatori, share 6,13%; Heartland 364.000, 3,12%; I mestieri di Mirko 263.000, 2,02%. Su Rai 3 La biblioteca dei sentimenti 488.000, 4,48%; Aspettando Geo 778.000, 7,14%, mentre Geo ha ottenuto 1.405.000, 11,01%.

Su Canale 5 Concerto di Natale ha registrato 1.328.000 telespettatori, share 11,55%, il film A Merry Christmas Match un netto di 1.219.000, 10%. Su Italia 1 il film Polar Express ha registrato un netto di 896.000 telespettatori, 7,80%, il film Mi sono perso il Natale un netto di 660.000, 5,74%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 529.000 telespettatori, 4,43% di share; a seguire il film Oliver Twist un netto di 522.000, 4,38%. Su La7 il film I magnifici sette ha registrato 331.000 telespettatori, share 2,91%; Eden, un pianeta da salvare – Speciale 378.000, 2,73%.

Dati AUDITEL™