Ascolti tv martedì 24 agosto 2021: come è andata l’apertura delle Paralimpiadi 2020?

Gli ascolti tv di un martedì di fine agosto, ravvivato (si fa per dire) dalla Cerimonia di Apertura delle Paralimpiadi di Tokyo 2020 e dalla Champions League. Il film di Rai 1 vince con ampio margine sulla serie di Canale 5, mentre il match di Champions League su Italia 1 tra PSV Eindhoven e Benfica ottiene poco più di un milione di telespettatori. Quarta piazza per il film di Ted Bundy su Rai 3 poco sotto al milione di telespettatori. L’opening ceremony delle Paralimpiadi di Tokyo, in onda su Rai 2 dalle 13 alle 16, ottiene però ‘solo’ 940.000 telespettatori.

Prime Time

Su Rai 1 Il film Campeggio a 5 stelle ha registrato 2.410.000 telespettatori, share 14,32%.

Su Rai 2 Il film Le spie della porta accanto ha registrato 821.000 telespettatori, share 4,96%.

Su Rai 3 Il film Ted Bundy – Fascino criminale ha registrato 976.000 telespettatori, share 5,82%.

Su Canale 5 La serie tv La casa tra le montagne – Una casa per due ha registrato un netto di 1.214.000 telespettatori, share 10,14%.

Su Italia 1 Il match PSV Eindhoven – Benfica valevole per la Champions League ha registrato un netto di 1.105.000 telespettatori, share 6,36%.

Su Rete 4 Il film Sfida tra i ghiacci ha registrato un netto di 658.000 telespettatori, share 4,32%.

Su La7 In onda in prima serata ha registrato 609.000 telespettatori, share 3,78%.

Su Tv8 Il film Per sfortuna che ci sei è stato visto da 287.000 telespettatori, share 1,7%.

Su Nove Il film Il 13° guerriero ha registrato 272.000 telespettatori, share 1,8%.

Access Prime Time

Su Rai 1 Techetechetè ha registrato 3.727.000 telespettatori, share 20,08%.

Su Rai 2 Tg2 Post ha registrato 831.000 telespettatori, share 4,45%.

Su Rai 3 Blob .000, %. Via dei Matti n.0 675.000, 3,92%. Un posto al sole 1.183.000, 6,39%.

Su Canale 5 Paperissima Sprint ha registrato 2.543.000 telespettatori, share 13,63%.

Su Rete 4 Stasera Italia News ha registrato 917.000 telespettatori, share 5,10% e 994.000, 5,33%.

Su La7 In onda ha registrato 903.000 telespettatori, share 4,86%.

Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 625.000 telespettatori, share 3,4%.

Su Nove Deal With It ha registrato 339.000 telespettatori, share 1,9%.

Preserale

Su Rai 1 Reazione a catena ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.571.000 telespettatori, share 23,92% e nel game un netto di 3655.000, 26,97%.

Su Rai 2 Un milione di piccole cose 338.000, 2,75%. NCIS: Los Angeles ha registrato un netto di 633.000 telespettatori, share 4,01%.

Su Canale 5 Conto alla rovescia ha registrato nella presentazione 884.000 telespettatori, share 8,46% e nel game un netto di 1.473.000, 11,31%.

Su Italia 1 CSI ha registrato 532.000 telespettatori, share 3,20%.

Su Rete 4 Tempesta d'amore ha registrato 738.000 telespettatori, share 4,56%.

Su La7 The Good Wife ha registrato 98.000 telespettatori, share 1,04% e 124.000, 0,99%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 706.000 telespettatori, share 16,38%. Dedicato un netto di 794.000, 14,48%. Santa Messa in memoria delle vittime del terremoto di Amatrice 726.000, 13%. Don Matteo 1.555 .000, 13,65%.

Su Rai 1 UnoMattina Estate ha totalizzato un netto di 706.000 telespettatori, share 16,38%. Dedicato un netto di 794.000, 14,48%. Santa Messa in memoria delle vittime del terremoto di Amatrice 726.000, 13%. Don Matteo 1.555 .000, 13,65%.

Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 391.000 telespettatori, share 5,18%.

Su Rai 3 Agorà Estate ha registrato nella presentazione 354.000, 7,49% e nel programma 299.000, 6,34%. Elisir d'Estate 191.000, 4,10%. Dopo il TG Quante Storie 595.000, 6,01% e 567.000, 4,75%. Passato e presente 561.000, 4,14%.

Su Canale 5 Morning News nella prima parte 653.000, 13,87% e nella seconda 540.000, 11,65%. Forum ha registrato 1.196.000 telespettatori, share 15,80%.

Su Italia 1 Bones ha registrato 240.000 telespettatori, share 3,40%.

Su Rete 4 RIS – Delitti imperfetti ha ottenuto 131.000 telespettatori, share 2,39%. Dopo il Tg Il Segreto 155.000, 1,45%. Un detective in corsia 328.000, 2,48%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.150.000, 9,63%. Il paradiso delle signore ha registrato 827.000, 8,22%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 960.000, 10,73% e nel programma 1.383.000, 16,03%.

Su Rai 1 Il pranzo è servito 1.150.000, 9,63%. Il paradiso delle signore ha registrato 827.000, 8,22%. Estate in Diretta ha registrato nella prima parte 960.000, 10,73% e nel programma 1.383.000, 16,03%.

Su Rai 2 Cerimonia Apertura Paralimpiadi Tokyo 2020 ha registrato 940.000 telespettatori, share 7,98%. Record – Oltre l'impossibile 299.000, 3,44%.

Su Rai 3 Geo Magazine ha registrato 648.000 telespettatori, share 7,33%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.299.000 telespettatori, share 17,08%. Una Vita 1.966.000, 16,50%. Brave and beautiful 1.727.000, 16,76%. Love is in the air 1.564.000, 17,44%. Il film tv Inga Lindstrom – La casa sul lago un netto di 964.000, 11,14%.

Su Italia 1 I Simpson ha registrato 704.000 telespettatori, 5,25%. Will & Grace un netto di 205.000, 2,45%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 723.000 telespettatori, 6,25% di share. Il film Sella d'argento un netto di 339.000, 3,86%.

Seconda serata

Su Rai 1 Il film Qualcosa è cambiato ha registrato 640.000 telespettatori, share 8,87%.

Su Rai 1 Il film Qualcosa è cambiato ha registrato 640.000 telespettatori, share 8,87%.

Su Rai 2 Musicultura Festival 2021 ha registrato 249.000 telespettatori, share 3,17%.

Su Rai 3 Visionari ha registrato 488.000 telespettatori, share 4,79%. Tg3 Lineanotte 372.000, 5,64%.

Su Italia 1 Il film Ouija ha registrato un netto di 195.000 telespettatori, share 3,06%.

Su Rete 4 Il film The Keeper ha registrato un netto di 235.000 telespettatori, share 3,86%.

TG

Tg1 ore 13:30 3.120.000, 22,80%; ore 20:00 4.159.000, 25,48%.

Tg1 ore 13:30 3.120.000, 22,80%; ore 20:00 4.159.000, 25,48%.

Tg2 ore 12:30 667.000, 6,27%; ore 20:30 1.381.000, 7,61%.

Tg3 ore 14:30 1.489.000, 12,68%; ore 19:00 1.576.000, 12,96%.

Tg5 ore 13:00 2.855.000, 22,12%; ore 20:00 3.059.000, 18,33%.

Studio Aperto ore 12:25 1.382.000, 13,18%; ore 18:30 558.000, 5,73%.

Tg4 ore 12.00 334.000, 4,02%; ore 18:55 541.000, 4,34%.

Dati AUDITEL™