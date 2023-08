Gli ascolti tv del martedì, con la vittoria di Gianmarco Tamberi nel Salto in Alto ai Mondiali di Atletica di Budapest. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 2 Mondiali Atletica 2023, con l’oro di Tamberi, ha registrato 2.395.000, 15.4%; a seguire Italia – Bosnia Erzegovina per gli Europei di Volley Femminile ha ottenuto 1.731.000, 13.1%. Su Rai 1 il film Il dolce profumo dell’amore ha registrato un netto di 1.923.000 telespettatori, share 13.7%. Su Canale 5 il film Ophelia ha ottenuto un netto di 1.197.000, 9,1%. Su Italia 1 il match Rangers – PSV Eindhoven per la UEFA Champions League ha registrato 541.000 telespettatori, share 3.71%. Su Rete 4 il film Il collezionista ha ottenuto 739.000 telespettatori, share 5.9%. Su Rai 3 Filorosso ha ottenuto 514.000, 4.3%. Su La7 In onda Estate ha ottenuto 443.000, 3.3%. Su Tv8 il film Matrimonio a 4 mani è stato visto da 373.000 telespettatori, share 2.8%. Su Nove il film Palermo-Milano solo andata ha registrato 320.000 telespettatori, share 2.4%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Techetechetè dedicato a Toto Cutugno 3.076.000, 19.8%; Paperissima Sprint su Canale 5 2.030.000 telespettatori, share 13.1%. Su Rai 3 Blob ha raccolto 549.000, 3.85% e a seguire Via dei Matti n.0 533.000, 3.55%, Le storie di Un posto al sole che registra 644.000, 4.13%. Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 609.000 telespettatori, share 4% e nella seconda 700.000, 4.46%. Su La7 In onda – Estate ha fatto registrare 633.000 telespettatori, share 4.20%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 386.000 telespettatori, share 2.52% e su Nove Cash or Trash ha registrato 302.000 telespettatori, share 1.9%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.157.000, 22.57%, e nel game un netto di 2.993.000, 26.02%, mentre su Canale 5 The Wall ha registrato nel segmento I Protagonisti 1.258.000 telespettatori, share 13.65% e nel game un netto di 1.663.000, 14.88%. Su Rai 2 Mondiali Budapest 2023 ha ottenuto un netto di 1.067.000, 9.14%, mentre su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 590.000 telespettatori, share 4.26%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 490.000 telespettatori, share 3.45%, mentre su La7 Padre Brown 95.000, 1.12%, e 114.000, 1.05%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 617.000 telespettatori, share 16.84%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 650.000, 15.31%; a seguire Camper in viaggio 1.186.000, 15.87% e Camper ha ottenuto 1.540.000, 15.30%. Su Rai 2 La Nave dei Sogni – Isole Cook ha registrato 425.000 telespettatori, share 6.10%, mentre su Rai 3 Agorà Estate ha ottenuto nella presentazione 133.000, 3.43%, nel programma 162.000, 4.23%, e nel segmento Extra 146.000, 3.89%, mentre Elisir – A gentile richiesta 177.000, 4.55%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 475.000, 5.59% e 425.000, 4.04%; Passato e Presente 404.000, 3.42%. Su Canale 5 Morning News ha ottenuto 792.000 telespettatori, share 20.63% e 738.000, 19.52%, con Forum Estate a 1.227.000, 18.32%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 260.000 telespettatori, share 4.23% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 103.000 telespettatori, share 2.17% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 129.000, 1.42% e La signora del West 243.000, 2.12%. La7 ha ottenuto con Omnibus 102.000 telespettatori, share 3.54%, nel segmento News 73.000, 2.67% e nel Dibattito 122.000, 3.18%; quindi Coffee Break 135.000, 3.53% e L’aria che tira Estate 225.000, 4.53% e L’aria che tira Oggi – Estate 293.000, 3.15%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Don Matteo registra nella prima puntata 1.204.000, 11.64% e nella seconda 1.046.000, 12.30%, Sei sorelle 701.000, 9.27%; Estate in diretta nella presentazione 1.269.000, 16.95%, e nel programma 1.705.000, 21.35%. Su Rai 2 Gli omicidi del lago 313.000, 3.11%; Squadra Speciale Cobra 11 ha registrato 415.000 telespettatori, share 5.09%, e 573.000, 7.72%; Candice Renoir 398.000, 5.28%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 750.000, 9.27%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.394.000 telespettatori, share 20.70%, Terra Amara 2.551.000, 24.36%, La promessa 2.013.000, 22.49%, My home my destiny 1.509.000, 19.41%, il film tv Rosamunde Pilcher – Amori e altri tesori un netto di 955.000, 12.42%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 487.000 telespettatori, 4.23%, mentre Cold Case 266.000, 3.46%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum Estate ha registrato un netto di 661.000 telespettatori, 6.35% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 401.000, 5.05%, e il film Una pistola per Ringo un netto di 245.000, 3.12%. Su La7 Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 253.000 telespettatori, share 2.85%. C’era una volta il Novecento – Nazismo: Le olimpiadi del 1936 un netto di 142.000, 1.88%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 il film Un principe (quasi) azzurro 644.000, 8.66%. Su Rai 2 Emozioni – Toto Cutugno ha registrato 711.000 telespettatori, share 8.63%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte Estate 282.000, 4.83%. Su Rete 4 il film Conspiracy – La cospirazione un netto di 240.000, 4.95%. Su La7 il film La sottile linea rossa ha ottenuto 1o4.000 telespettatori, share 2.22%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.946.000, 24.88%; ore 20:00 3.384.000, 23.65%.

Tg2 ore 13:00 1.395.000, 12.57%; ore 20:30 1.200.000, 7.87%.

Tg3 ore 14:30 1.285.000, 12.30%; ore 19:00 1.182.000, 11.36%.

Tg5 ore 13:00 2.658.000, 23.67%; ore 20:00 2.578.000, 17.80%.

Studio Aperto ore 12:25 1.084.000, 11.92%; ore 18:30 525.000, 6.03%.

Tg4 ore 12.00 298.000, 4.25%; ore 18:55 363.000, 3.41%.

Tg La7 ore 13:30 539.000, 4.54%; ore 20:00 697.000, 4.80%.

