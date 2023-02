Gli ascolti tv del martedì di Carnevale, con il calcio in prima serata, fiction, serie e gli immancabili approfondimenti politici, oltre al debutto in prima serata di Belve su Rai 2, in una serata particolamente competitiva. Per restare su Rai 2, Fiorello al mattino con Viva Rai 2 continua a fare ascolti alti, vicino ai 900mila telespettatori.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Eintracht Francoforte – Napoli, valevole per la Champions League, ha ottenuto un netto di 4.295.000, 20,25%. Su Rai 1 la serie Che Dio ci aiuti 7 ha registrato nella prima puntata 4.181.000 telespettatori, share 19,53% e nella seconda, in seconda serata, 3.762.000, 22,34%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.213.000, 5,47% e nel programma 1.246.000 telespettatori, share 8,77%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.138.000, 6,34%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto 843.000 telespettatori, share 5,63%. Su Rai 2 Belve, prima puntata (recensione), ha registrato un netto di 839.000, 4,53%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 798.000, 4,58%.Su Real Time Primo Appuntamento 321.000, 1,6% di share. Su Tv8 il film Amore, romanticismo e cioccolato è stato visto da 269.000 telespettatori, share 1,3%, mentre su Nove il film Hanna ha registrato 253.000 telespettatori, share 1,3%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 4.649.000, 21,22%; Striscima la notizina su Canale 5 3.872.000 telespettatori, share 18,57%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 669.000 telespettatori, share 3,01% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 996.000, 5,01% e a seguire Caro Marziano 1.094.000, 5,35%, Il cavallo e la torre 1.294.000, 6,18%, quindi Un posto al sole che registra 1.563.000, 7,08%. NCIS su Italia 1 registra 1.479.000 telespettatori, share 6,90% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 971.000 telespettatori, share 4,63% e nella seconda 964.000, 4,34%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.434.000 telespettatori, share 6,61%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 426.000 telespettatori, share 1,97% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 549.000 telespettatori, share 2,52%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.509.000, 24,52%, e nel game un netto di 4.850.000, 27,75%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.263.000 telespettatori, share 17% e nel game un netto di 3.539.000, 21,04%. Su Rai 2 The Rookie ha ottenuto un netto di 743.000, 3,84%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 668.000 telespettatori, share 3,56%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 712.000 telespettatori, share 3,56%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 608.000 telespettatori, share 12,14%, mentre UnoMattina ha registrato 950.000, 18,86%; a seguire Storie Italiane 947.000, 19,28% e 910.000, 15,65%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.828.000, 17,86%. Su Rai 2 Viva Rai 2! 865.000, 18,85%; I Fatti Vostri Speciale ha registrato 562.000 telespettatori, share 9,02%, e 785.000, 7,53%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 375.000, 7,19%, nel programma 366.000, 7,06%, e nel segmento Extra 266.000, 5,42%, mentre Elisir 296.000, 4,95%; dopo il Tg3 Rai Parlamento Speciale Camera ha ottenuto 416.000, 3,67%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 944.000 telespettatori, share 18,38% e 924.000, 18,91%, con Forum a 1.630.000, 20,95%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 260.000 telespettatori, share 4,51% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 91.000 telespettatori, share 1,55% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 138.000, 1,35% e La signora in giallo 568.000, 4,43%. La7 ha ottenuto con Omnibus 165.000 telespettatori, share 3,42%, nel segmento News 104.000, 2,94% e nel Dibattito 173.000, 3,34%; quindi Coffee Break 153.000, 3,10% e L’aria che tira 319.000, 5,24% e L’aria che tira Oggi 394.000, 3,74%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.593.000, 13,32% e nel programma 1.496.000, 14,35%, Il Paradiso delle Signore 1.700.000, 18,85%; La vita in diretta nella presentazione 1.566.000, 16,75%, e nel programma 2.168.000, 20,04%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 781.000 telespettatori, share 6,83%; Bella ma’ un netto di 591.000, 6,43%; Nei tuoi panni 410.000, 4,24% e nei Saluti 278.000, 2,62%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 667.000, 7,37%, Geo 1.237.000, 11,24%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.483.000 telespettatori, share 19,09%, Terra Amara 2.739.000, 22,87% mentre Uomini e donne (live) 2.698.000, 25,99%, e nel Finale 2.033.000, 22,34%, Amici di Maria De Filippi 1.762.000, 19,55%, GF Vip 1.547.000, 17,13%, Un altro domani 1.250.000, 13,84%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.366.000, 14,06%, nel programma 1.697.000, 15,71% e nel segmento I Saluti 1.739.000, 14,20%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 567.000 telespettatori, 4,63%, mentre The Mentalist 387.000, 3,78%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 591.000 telespettatori, 5,15% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 344.000, 3,32%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 324.000 telespettatori, share 2,74%, nel programma 370.000, 3,77%, e Tagadà Focus 287.000, 3,18%. TgLa7 Speciale – Diario di guerra 313.000, 2,47%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta un netto di 835.000, 11,03%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Raidue ha registrato 430.000 telespettatori, share 5,56%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte 295.000, 4,66%. Su Rete 4 il film La verità nascosta ha registrato 149 .000, 4,30%. Su La7 DiMartedì+ ha ottenuto 354.000 telespettatori, share 5,33%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.328.000, 25,33%; ore 20:00 5.175.000, 25,97%.

3.328.000, 25,33%; 5.175.000, 25,97%. Tg2 ore 13:00 1.881.000, 14,98%; ore 20:30 1.093.000, 5,19%.

1.881.000, 14,98%; 1.093.000, 5,19%. Tg3 ore 14:30 1.339.000, 11,38%; ore 19:00 2.015.000, 12,69%.

1.339.000, 11,38%; 2.015.000, 12,69%. Tg5 ore 13:00 2.895.000, 22,86%; ore 20:00 4.360.000, 21,75%.

2.895.000, 22,86%; 4.360.000, 21,75%. Studio Aperto ore 12:25 1.228.000, 11,91%; ore 18:30 559.000, 4,40%.

1.228.000, 11,91%; 559.000, 4,40%. Tg4 ore 12.00 259.000, 3,28%; ore 18:55 691.000, 4,05%.

259.000, 3,28%; 691.000, 4,05%. Tg La7 ore 13:30 516.000, 3,96%; ore 20:00 1.095.000, 5,42%.

Belve sui social

“Belve è il primo programma non sportivo del prime time per numero di interazioni social, con un totale 104.4k. Il 62% del traffico si è svolto su Instagram seguito da Twitter al 36%. Su Twitter l’hashtag #Belve si posiziona subito in testa ai Trending Topic e ci rimane fino a mercoledì mattina”.

