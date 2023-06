Gli ascolti tv del martedì, ormai pieno di film, ma con qualche novità, come il programma di Federico Rampini su La7. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Sophie Cross – Verità nascoste ha registrato un netto di 2.051.000 telespettatori, share 12.7%. Su Canale 5 il film Sono solo fantasmi ha ottenuto un netto di 1.585.000, 10.3%. Su Italia 1 Amici Full Out ha registrato 1.436.000 telespettatori, share 10.1%. Su La7 Inchieste da fermo ha ottenuto 656.000, 4.1%. Su Rai 2 il film Una famiglia mostruosa ha registrato 1.171.000, 7.2%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 1.264.000, 8.8%. Su Rete 4 il film The Bourne Legacy ha ottenuto 626.000 telespettatori, share 4.5%. Su Tv8 Victoria Cabello: viaggi pazzeschi è stato visto da 378.000 telespettatori, share 2.7%. Su Nove Avamposti – Nucleo Operativo ha registrato 294.000 telespettatori, share 1.8%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti con Bruno Vespa 3.053.000, 19.06%; Techetechetè 2.848.000, 16.2%; Paperissima Sprint su Canale 5 3.054.000 telespettatori, share 17.5%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 822.000 telespettatori, share 4.62% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 715.000, 4.90% e a seguire Via dei Matti n.0 658.000, 4.25%, Il cavallo e la torre 1.010.000, 6.25%, quindi Un posto al sole che registra 1.574.000, %. NCIS su Italia 1 registra 1.303.000 telespettatori, share 7.67% mentre Controcorrente Estate su Rete 4 ottiene nella prima parte 705.000 telespettatori, share 4.33% e nella seconda 769.000, 4.32%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare .000 telespettatori, share %, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto .000 telespettatori, share % e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato .000 telespettatori, share %.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 2.199.000, 23.9%, e nel game un netto di 3.191.000, 26.88%, mentre su Canale 5 Caduta Libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.175.000 telespettatori, share 13.7% e nel game un netto di 1.988.000, 17.4%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 649.000, 4.59%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 455.000 telespettatori, share 3.34%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 645.000 telespettatori, share 4.34%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco, in replica, ha registrato nel segmento La prima sfida .000, %, e nel game .000, %.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina Estate ha totalizzato un netto di 645.000 telespettatori, share 15.34%, mentre UnoMattina Estate ha registrato 725.000, 17.06%; a seguire Camper in viaggio 1.261.000, 16.8% e Camper ha ottenuto 1.627.000, 15.8%. Su Rai 2 La nave dei sogni ha registrato 401.000 telespettatori, share 5.69%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 299.000, 6.82%, nel programma 225.000, 5.74%, e nel segmento Extra 149.000, 3.85%, mentre Elisir – A gentile richiesta 117.000, 3.06%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 484.000, 4.47% e Passato e Presente 513.000, 4.30%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 868.000 telespettatori, share 22.55% e 1.043.000, 27.59%, con Forum a 1.362.000, 20.10%. Su Italia 1 CSI:NY ha registrato 179.000 telespettatori, share 4.40% e 296.000, 4.75% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 107.000 telespettatori, share 2.27% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 143.000, 1.54% e La signora in giallo 608.000, 5.21%. La7 ha ottenuto con Omnibus .000 telespettatori, share %, nel segmento News .000, % e nel Dibattito .000, %; quindi Coffee Break .000, % e L’aria che tira .000, % e L’aria che tira Oggi .000, %.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.414.000, 12.8% e nel programma 1.441.000, 16%, Sei sorelle 876.000, 12.7%; La vita in diretta nella presentazione 1.453.000, 21.2%, e nel programma 1.858.000, 24.9%. Su Rai 2 Ore 14 light ha registrato un netto di 769.000 telespettatori, share 7.10%; Rai parlamento speciale Senato 281.000, 3.57%. Su Rai 3 Geo Magazine ha ottenuto 689.000, 8.77%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.822.000 telespettatori, share 23.8%, Terra Amara 2.655.000, 24.4%, La promessa 2.241.000, 25%, Un altro domani 1.242.000, 17.8%, il film tv La legge dell’attrazione un netto di 841.000, 11.7%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 473.000 telespettatori, 4.36%, mentre Person of interest 221.000, 3.05%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum estate ha registrato un netto di 506.000 telespettatori, 4.93% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 451.000, 6.17%, e il film Tom Horne un netto di 289.000, 3.94%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione .000 telespettatori, share %, nel programma .000, %, e Tagadà Focus .000, %. C’era una volta… il Novecento un netto di .000, %.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta .000, %. Su Rai 2 La conferenza stampa ha registrato 311.000 telespettatori, share 3%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte .000, %. Su Italia 1 la serie A.P. Bio un netto di .000, %. Su Rete 4 il film Proposta indecente un netto di 133.000, 3.43%. Su La7 il film Gorky Park ha ottenuto .000 telespettatori, share %.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg2 ore 13:00 .000, %; ore 20:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg3 ore 14:30 .000, %; ore 19:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg5 ore 13:00 .000, %; ore 20:00 .000, %.

.000, %; .000, %. Studio Aperto ore 12:25 .000, %; ore 18:30 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg4 ore 12.00 .000, %; ore 18:55 .000, %.

.000, %; .000, %. Tg La7 ore 13:30 .000, %; ore 20:00 .000, %.

