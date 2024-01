Gli ascolti tv del martedì, con Castellitto in Non di pago su Rai 1 e il Milan di Coppa Italia su Canale 5. I dati Auditel di ieri

Gli ascolti tv del martedì, ancora con pochi talk politici, ma con le ultime strenne tv.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Milan – Cagliari, per la Coppa Italia, ha ottenuto un netto di 3.234.000, 16,48%. Su Rai 1 Non ti pago (recensione) ha registrato 2.319.000 telespettatori, share 13,49%. Su Italia 1 il film Will Hunting – Genio ribelle ha registrato un netto di 1.294.000 telespettatori, share 7,90%. Su Rai 2 The Floor (recensione) ha registrato nella presentazione 1.031.000, 5,03%, e nel programma 1.126.000, 7,12%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha ottenuto 1.032.000 telespettatori, share 7,33%. Su Rai 3 il film L’afide e la farfalla ha ottenuto 891.000, 4,76%. Su Tv8 il film Due pattini e una corona è stato visto da 700.000 telespettatori, share 3,8%. Su La7 il film Cose Nostre – Malavita ha ottenuto 660.000, 3,55%. Su Nove il film La maschera di Zorro ha registrato 462.000 telespettatori, share 2,9%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Affari Tuoi 5.301.000, 25,32%; Striscina la notizina su Canale 5 3.422.000 telespettatori, share 16,86%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 683.000 telespettatori, share 3,22% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.144.000, 5,91% e a seguire Via dei Matti n.0 1.066.000, 5,29%, Il cavallo e la torre 1.379.000, 6,76%; Un posto al sole 1.657.000, 7,83%. NCIS su Italia 1 registra 1.489.000 telespettatori, share 7,16% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 706.000 telespettatori, share 3,48% e nella seconda 595.000, 2,81%. Su La7 In onda ha fatto registrare 1.433.000 telespettatori, share 6,88%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 563.000 telespettatori, share 2,7% e su Nove Cash or Trash Xmas Edition ha registrato 541.000 telespettatori, share 2,6%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità (nuova edizione, recensione) su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.540.000, 23,43%, e nel game 4.673.000, 26,49%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! (nuova edizione, recensione) ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.249.000 telespettatori, share 15,71% e nel game un netto di 3.263.000, 19,20%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 700.000, 3,64%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 772.000 telespettatori, share 4,08%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 547.000 telespettatori, share 2,83%, mentre su La7 Miss Marple un netto di 195.000, 1,27%.

Daytime (Mattina)

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.753.000, 13,36%, e nel programma 1.728.000, 15,21%; Il paradiso delle signore 1.539.000, 14,73%; La vita in diretta nella presentazione 1.837.000, 17,05%, e nel programma 2.322.000, 18,86%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 844.000, 6,71%; BellaRai ha registrato 656.000 telespettatori, share 6,26%; Heartland 360.000, 3,25%; I mestieri di Mirko 232.000, 1,89%. Su Rai 3 La biblioteca dei sentimenti 385.000, 3,67%; Aspettando Geo 779.000, 7,41%, mentre Geo ha ottenuto 1.520.000, 12,36%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.499.000 telespettatori, share 17,64%; La promessa 2.033.000, 17,80%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.536.000, 14,21%, nella seconda 1.493.000, 12,24% e nei saluti 1.473.000, 11,34%. Su Italia 1 il film Daddy’s Home ha registrato un netto di 489.000 telespettatori, 4,09%, e a seguire il film Daddy’s Home 2 un netto di 470.000, 4,30%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 558.000 telespettatori, 4,45% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 421.000, 4,04%, e il film Il virginiano un netto di 464.000, 3,90%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 358.000 telespettatori, share 2,77%, nel programma 330.000, 3,06% e nel segmento Focus 258.000, 2,44%. C’era una volta… il Novecento 169.000, 1,49%.

Ascolti tv Seconda serata

Ascolti tv TG

