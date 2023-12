Gli ascolti tv di un martedì che segna l’inizio ‘ufficioso’ di Sanremo 2024 con la finale di Sanremo Giovani, ma anche con il match di Coppa Italia Napoli – Frosinone, dal risultato inatteso… I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Napoli – Frosinone, ottavi di finale di Coppa Italia, ha ottenuto un netto di 3.111.000, 16,05%. Su Rai 1 Sanremo Giovani 2023 (live, vincitori e titoli delle canzoni dei Big di Sanremo), in onda dalle 21:41 all’1:17, ha registrato un netto di 1.806.000 telespettatori, share 14,41%. Su Rai 2 il film Io sono Babbo Natale ha registrato 1.484.000, 8,08%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.221.000 telespettatori, sare 5,90%, e nel programma 1.426.000, 10,59%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.292.000, 8,11%. Su Rete 4 È sempre Cartabianca ha ottenuto 786.000 telespettatori, share 5,71%. Su Tv8 il film Una corona per Natale è stato visto da 717.000 telespettatori, share 3,9%. Su Rai 3 Avanti Popolo! ha ottenuto nella presentazione 440.000, 2,13%, e nel programma 361.000, 2,27%. Su Nove il film Ladyhawke ha registrato 327.000 telespettatori, share 2%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque minuti 4.239.000, 21,41%; Affari Tuoi 4.961.000, 23,86%; Striscina la notizina su Canale 5 3.161.000 telespettatori, share 15,79%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 643.000 telespettatori, share 3,06% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.182.000, 6,37% e a seguire Via dei Matti n.0 1.021.000, 5,21%, Il cavallo e la torre 1.230.000, 6,12%; Un posto al sole 1.616.000, 7,71%. NCIS su Italia 1 registra 1.505.000 telespettatori, share 7,36% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 852.000 telespettatori, share 4,25% e nella seconda 1.010.000, 4,79%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.689.000 telespettatori, share 8,13%, mentre su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha ottenuto 429.000 telespettatori, share 2,1% e su Nove Little Big Italy ha registrato 487.000 telespettatori, share 3,1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale Reazione a Catena su Rai 1 ha registrato nel segmento L’intesa vincente 3.135.000, 23,13%, e nel game 4.301.000, 26,41%, mentre su Canale 5 Caduta libera ha registrato nel segmento Inizia la sfida 1.689.000 telespettatori, share 13,41% e nel game un netto di 2.602.000, 16,61%. Su Rai 2 Castle ha ottenuto un netto di 509.000, 3,20%, Il mercante in fiera nel segmento Fuori due 331.000, 1,85%, e nel programma 500.000, 2,54%. Su Italia 1 CSI:Miami ha ottenuto 768.000 telespettatori, share 4,34%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 392.000 telespettatori, share 2,36%, mentre su La7 Padre Brown 299.000, 1,98%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 276.000 telespettatori, share 6,86%, mentre UnoMattina ha registrato un netto di 825.000, 18,32%; a seguire Storie italiane 753.000, 19,17%, e 763.000, 16,44%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.624.000, 18%. Su Rai 2 Viva Rai 2! ha registrato nel segmento Mattin Show 264.000, 7,90%, nel segmento Glass Cam 362.000, 9,84%, e nel programma 972.000, 19,51%; E viva il Videobox 275.000, 5,70%; I Fatti Vostri ha registrato nella prima parte 447.000 telespettatori, share 8,52%, e nella seconda 818.000, 8,65%. Su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 228.000, 4,71%, nel programma 218.000, 4,78%; Re-Start 162.000, 4,07%; Elisir nella presentazione 139.000, 3,48%, e nel programma 278.000, 5,77%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 519.000, 4,96%; Passato e Presente 504.000, 4,18%. Su Canale 5 MattinoCinque ha ottenuto 971.000 telespettatori, share 21,51% e 838.000, 21,27%, con Forum a 1.319.000, 20,14%. Su Italia 1 CSI ha registrato 123.000 telespettatori, share 2,48% e su Rete 4 Carabinieri ha dato la linea al Tg4 con 98.000 telespettatori, share 2,17% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 126.000, 1,42% e La signora in giallo 613.000, 5,25%. La7 ha ottenuto con Omnibus 166.000 telespettatori, share 3,56%, nel segmento News 93.000, 2,25% e nel Dibattito 186.000, 3,96%; quindi Coffee Break 185.000, 4,67% e L’aria che tira 180.000, 3,71% e L’aria che tira Oggi 336.000, 3,63%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 La volta buona registra nella presentazione 1.498.000, 12,52%, e nel programma 1.527.000, 15,53%; Il paradiso delle signore 1.828.000, 21,12%; La vita in diretta nella presentazione 1.845.000, 20,71%, e nel programma 2.328.000, 21,47%. Su Rai 2 Ore 14 un netto di 747.000, 6,59%; Bella ma’ ha registrato 471.000 telespettatori, share 5,35% e .000, %. Su Rai 3 La biblioteca dei sentimenti 216.000, 2,41%; Aspettando Geo 660.000, 7,53%, mentre Geo ha ottenuto 1.454.000, 13,29%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.458.000 telespettatori, share 20,07%, Terra Amara 2.884.000, 23,99%, Uomini e donne (live) 2.567.000, 25,58% e nel finale 1.935.000, 22,20%; Amici 1.693.000, 19,64%; La promessa 1.603.000, 18,39%; Pomeriggio Cinque nella prima parte 1.364.000, 15,11%, nella seconda 1.367.000, 12,78% e nei saluti 1.278.000, 10,89%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 490.000 telespettatori, 4,01%, mentre Cold Case 314.000, 3,10%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum – Prima parte ha registrato 659.000 telespettatori, 5,49% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 435.000, 4,55%, e il film Amico, stammi lontano almeno un palmo un netto di 356.000, 3,56%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 409.000 telespettatori, share 3,45%, nel programma 343.000, 3,70% e nel segmento Focus 257.000, 2,94%. C’era una volta… il Novecento un netto di 198.000, 1,69%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta un netto di 391.000, 12,98%. Su Rai 2 Sempre per sempre noi Italia ha registrato 249.000 telespettatori, share 2,54%, e a seguire Generazione Z 79.000, 1,92%; su Rai 3 Tg3 LineaNotte 185.000, 2,72%. Su Canale 5 Coppa Italia Live 1.136.000, 9,21%. Su Italia 1 Brooklyn Nine Nine 267.000, 8,33%. Su La7 DiMartedì + 529.000, 8,24%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 2.986.000, 24,41%; ore 20:00 4.660.000, 24,70%.

2.986.000, 24,41%; 4.660.000, 24,70%. Tg2 ore 13:00 1.502.000, 13,46%; ore 20:30 949.000, 4,70%.

1.502.000, 13,46%; 949.000, 4,70%. Tg3 ore 14:30 1.300.000, 10,96%; ore 19:00 2.050.000, 13,82%.

1.300.000, 10,96%; 2.050.000, 13,82%. Tg5 ore 13:00 2.513.000, 22,19%; ore 20:00 3.707.000, 19,57%.

2.513.000, 22,19%; 3.707.000, 19,57%. Studio Aperto ore 12:25 917.000, 10,28%; ore 18:30 458.000, 3,76%.

917.000, 10,28%; 458.000, 3,76%. Tg4 ore 12.00 276.000, 4%; ore 18:55 640.000, 4,41%.

276.000, 4%; 640.000, 4,41%. Tg La7 ore 13:30 563.000, 4,59%; ore 20:00 1.346.000, 7,03%.

Dati AUDITEL™