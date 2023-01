Gli ascolti tv del maredì, con l’ultima puntata de Il nostro Generale su Rai 1, la Coppa Italia su Canale 5, Boomerissima su Rai 2, ma senza DiMartedì su La7, saltata – come tutta la programmazione in diretta di La7, per uno sciopero dei lavoratori,

Ascolti tv Prime Time

Su Rai 1 la serie Il nostro Generale ha registrato un netto di 3.603.000 telespettatori, share 18,95%. Su Canale 5 il match Napoli – Cremonese, Coppa Italia, ha ottenuto un netto di 3.428.000, 18,12%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.452.000, 6,61% e nel programma 1.316.000 telespettatori, share 9,40%. Su Rai 2 Boomerissima ha registrato 1.459.000, 8,49%. Su Rai 3 #Cartabianca ha ottenuto 1.155.000, 6,62%. Su La7 il film Lo Hobbit – La maledizione di Smaug ha ottenuto 332.000, 2%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto 723.000 telespettatori, share 4,78%. Su Tv8 il film Il mio trentesimo… Natale è stato visto da 472.000 telespettatori, share 2,37%, mentre su Nove il film La rapina perfetta ha registrato 283.000 telespettatori, share 1,49%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Soliti Ignoti – Il ritorno 5.116.000, 23,25%, mentre su Canale 5 Striscina la notizina 4.017.000 telespettatori, share 18,46%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 1.257.000 telespettatori, share 5,70% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 1.027.000, 4,93% e a seguire Caro Marziano 1.271.000, 5,90%, Il cavallo e la torre 1.673.000, 7,68%, quindi Un posto al sole che registra 1.786.000, 8,10%. NCIS su Italia 1 registra 1.530.000 telespettatori, share 6,99% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 981.000 telespettatori, share 4,51% e nella seconda 1.002.000, 4,54%. Su La7 La7 Doc ha fatto registrare 500.000 telespettatori, share 2,27%, mentre su Tv8 100% Italia ha ottenuto 568.000 telespettatori, share 2,6% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 494.000 telespettatori, share 2,25%.

Ascolti Preserale

Nel preserale su Rai 1 L’Eredità ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.625.000, 23,50%, e nel game un netto di 4.749.000, 26,13%. Su Canale 5 Avanti un altro! ha registrato nel segmento Avanti il primo! 2.376.000 telespettatori, share 16,05% e nel game un netto di 3.638.000, 20,44%. Su Rai 2 FBI ha ottenuto un netto di 696.000, 3,43%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 789.000 telespettatori, share 3,99%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto .000 telespettatori, share %, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 277.000, 1,68%, e nel game 424.000, 2,27%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 731.000 telespettatori, share 14,32%, mentre UnoMattina ha registrato 997.000, 19,51%; a seguire Storie Italiane 1.120.000, 21,27% e 1.317.000, 20,30%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.946.000, 17,85%. Su Rai 2 Viva Rai 2!.686000, 14,81%; I Fatti Vostri ha registrato 643.000 telespettatori, share 9,11%, e 1.022.000, 9,88%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 416.000, 7,67%, nel programma 442.000, 8,44%, e nel segmento Extra 372.000, 7,24%, mentre Elisir nella presentazione 331.000, 5,98% e nel programma 485.000, 7,30%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 762.000, 6,13% e Passato e Presente 651.000, 4,74%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 1.199.000 telespettatori, share 22,98% e 1.013.000, 19,42%, con Forum a 1.498.000, 17,68%. Su Italia 1 Law & Order: Special Victim Unit ha registrato 163.000 telespettatori, share 2,04% e su Rete 4 Monk ha dato la linea al Tg4 con 165.000 telespettatori, share 2,50% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 194.000, 1,80% e La signora in giallo 514.000, 3,84%. La7 ha ottenuto con La7 Doc 213.000 telespettatori, share 1,67%, Uozzap 177.000, 1,30%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.935.000, 14,38% e nel programma 2.010.000, 17,12%; Il Paradiso delle Signore 1.997.000, 19,41%; La Vita in diretta nella presentazione 2.044.000, 18,98%, e nel programma 2.770.000, 22,21%. Su Rai 2 Ore 14 ha registrato 744.000 telespettatori, share 5,84%; Bella ma’ un netto di 439.000, 4,20%; Nei tuoi panni 321.000, 2,82% e nei Saluti 205.000, 1,65%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 947.000, 9,17%, Geo 1.637.000, 12,85%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.644.000 telespettatori, share 19,43%, Terra Amara 2.706.000, 20,18% mentre Uomini e donne (live) 2.893.000, 24,84%, e nel Finale 2.441.000, 23,13%, Amici di Maria De Filippi 2.129.000, 20,61%, GF Vip 1.696.000, 16,67%, Un altro domani 1.481.000, 13,95%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.488.000, 12,99%, 1.828.000, 14,56% e nel segmento I Saluti 1.865.000, 13,62%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 555.000 telespettatori, 4,08%, mentre The Mentalist 398.000, 3,32%.

Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 703.000 telespettatori, 5,51% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 495.000, 4,69% e il film Torna a Settembre un netto di 434.000, 3,64%. Su La7 il film Quel che resta del giorno ha registrato 132.000 telespettatori, share 1,19%; C’era una volta: i mondi e la storia 186.000, 1,46%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta 1.162.000, 12.36%. Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Raidue ha registrato 597.000 telespettatori, share 9.03%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte 368.000, 5.33%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.641.000, 26.60%; ore 20:00 5.612.000, 26.83%.

3.641.000, 26.60%; 5.612.000, 26.83%. Tg2 ore 13:00 1.955.000, 14.82%; ore 20:30 1.425.000, 6.53%.

1.955.000, 14.82%; 1.425.000, 6.53%. Tg3 ore 14:30 1.771.000, 13.36%; ore 19:00 2.375.000, 13.98%.

1.771.000, 13.36%; 2.375.000, 13.98%. Tg5 ore 13:00 3.153.000, 23.74%; ore 20:00 4.796.000, 22.85%.

3.153.000, 23.74%; 4.796.000, 22.85%. Studio Aperto ore 12:25 1.199.000, 11.04%; ore 18:30 741.000, 5.24%.

1.199.000, 11.04%; 741.000, 5.24%. Tg4 ore 12.00 413.000, 4.71%; ore 18:55 744.000, 4.29%.

413.000, 4.71%; 744.000, 4.29%. Tg La7 ore 13:30 . 000, %*; ore 20:00** 753.000, 3.55%.

*non è andato in onda; ** in onda in forma ridotta

