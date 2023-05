Gli ascolti tv del martedì, con il derby Inter – Milan, semifinale di ritorno di Champions League, in prima serata che catalizza l’attenzione del prime time. I dati Auditel di ieri.

Ascolti tv Prime Time

Su Canale 5 il match Inter-Milan, semifinale di ritorno di Champions League, ha ottenuto un netto di 8.268.000, 34,92%. Su Rai 1 la serie Imma Tataranni – Sostituto procuratore, in replica, ha registrato 2.950.000 telespettatori, share 14,69%. Su Italia 1 Le Iene ha registrato nella presentazione 1.289.000, 5,18% e nel programma 1.299.000 telespettatori, share 8,44%. Su La7 DiMartedì ha ottenuto 1.184.000, 6,05%. Su Rete 4 Fuori dal coro ha ottenuto 831.000 telespettatori, share 5,09%. Su Rai 2 il film Come ti divento bella! ha registrato un netto di 814.000, 3,77% e nel programma 754.000, 3,98%. Su Rai 3 #Cartabianca Speciale ha ottenuto nella presentazione 789.000, 3,16%. Su Tv8 Quattro Matrimoni è stato visto da 234.000 telespettatori, share 1%, mentre su Nove il film Derailed – Attrazione letale ha registrato 221.000 telespettatori, share 1,1%.

Ascolti tv Access Prime Time

In access su Rai 1 Cinque Minuti con Bruno Vespa 4.506.000, 23,63%; Affari tuoi 4.538.000, 18,54%; Striscina la notizina su Canale 5 4.941.000 telespettatori, share 22,28%. Su Rai 2 Tg2 Post ha ottenuto 634.000 telespettatori, share 2,54% mentre su Rai 3 Blob ha raccolto 971.000, 4,97% e a seguire La gioia della musica 992.000, 4,70%, Il cavallo e la torre 1.375.000, 6,17%, quindi Un posto al sole che registra 1.727.000, 7,04%. NCIS su Italia 1 registra 1.408.000 telespettatori, share 6,09% mentre Stasera Italia su Rete 4 ottiene nella prima parte 774.000 telespettatori, share 3,48% e nella seconda 634.000, 2,56%. Su La7 Otto e mezzo ha fatto registrare 1.399.000 telespettatori, share 5,91%, mentre su Tv8 100% Italia Il torneo dei campioni ha ottenuto 327.000 telespettatori, share 1,37% e su Nove Don’t Forget The Lyrics ha registrato 502.000 telespettatori, share 2,1%.

Ascolti Preserale

Nel preserale L’Eredità su Rai 1 ha registrato nel segmento La sfida dei 7 3.017.000, 22,09%, e nel game un netto di 4.038.000, 23,99%, mentre su Canale 5 Avanti un altro! Story ha registrato nel segmento Avanti il primo 2.217.000 telespettatori, share 17,22% e nel game un netto di 3.199.000, 19,89%. Su Rai 2 NCIS ha ottenuto un netto di 823.000, 4,25%, mentre su Italia 1 CSI ha ottenuto 628.000 telespettatori, share 3,40%. Tempesta d’amore su Rete 4 ha raccolto 636.000 telespettatori, share 3,17%, mentre su La7 Lingo – Parole in gioco ha registrato nel segmento La prima sfida 173.000, 1,32%, e nel game 268.000, 1,67%.

Daytime (Mattina)

Su Rai 1 il Tg1 Mattina ha totalizzato un netto di 594.000 telespettatori, share 11,85%, e 1.043.000, 17,93% mentre UnoMattina ha registrato 842.000, 18,11%; a seguire Storie Italiane 1.021.000, 21,56% e 1.043.000, 17,93%; È sempre mezzogiorno ha ottenuto 1.817.000, 16,98%. Su Rai 2 Viva Rai 2! 869.000, 18,13%; I Fatti Vostri ha registrato 577.000 telespettatori, share 8,96%, e 952.000, 9,36%, mentre su Rai 3 Agorà ha ottenuto nella presentazione 331.000, 6,20%, nel programma 310.000, 6,28%, e nel segmento Extra 238.000, 5,14%, mentre Elisir nella presentazione 159.000, 3,22% e nel programma 302.000, 5,09%; dopo il Tg3 Quante Storie ha ottenuto 720.000, 5,83% e Passato e Presente 506.000, 3,77%. Su Canale 5 Mattino Cinque News ha ottenuto 958.000 telespettatori, share 20,01% e 927.000, 19,73%, con Forum a 1.626.000, 20,49%. Su Italia 1 Chicago PD ha registrato un netto di 312.000 telespettatori, share 5,49% e su Rete 4 Hazzard ha dato la linea al Tg4 con 138.000 telespettatori, share 2,39% e dopo il Tg Il Segreto ha ottenuto 177.000, 1,64% e La signora in giallo 580.000, 4,40%. La7 ha ottenuto con Omnibus 176.000 telespettatori, share 3,65%, nel segmento News 116.000, 2,95% e nel Dibattito 184.000, 3,68%; quindi Coffee Break 223.000, 4,69% e L’aria che tira 280.000, 4,62% e L’aria che tira Oggi 407.000, 3,72%.

Daytime (Pomeriggio)

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno registra nella presentazione 1.771.000, 13,75% e nel programma 1.831.000, 16,57%, Sei sorelle 1.072.000, 11,54%; La vita in diretta nella presentazione 1.777.000, 18,73%, e nel programma 2.243.000, 20,89%. Su Rai 2 Giro d’Italia ha registrato 1.296.000 telespettatori, share 12,14%: nel dettaglio Giro in diretta 1.164.000, 10,46%; Giro all’arrivo 1.706.000, 18,29%, Processo alla Tappa 798.000, 8,17%. Su Rai 3 Aspettando Geo ha ottenuto 586.000, 6,29%, Geo 998.000, 9,23%.

Su Canale 5 Beautiful ha registrato 2.978.000 telespettatori, share 22,39%, Terra Amara 2.772.000, 21,82%, Uomini e Donne Story 2.000.000, 18,35%, e nel finale 1.578.000, 16,25%; L’Isola dei Famosi 1.460.000, 15,56%, Un altro domani 1.201.000, 12,87%, Pomeriggio Cinque nella presentazione 1.333.000, 13,97%, nella seconda 1.706.000, 16,07% e nel segmento I Saluti 1.660.000, 14,05%. Su Italia 1 la prima delle puntate de I Simpson ha registrato 520.000 telespettatori, 3,94%, mentre Person of interest 323.000, 3,13%. Su Rete 4 Lo sportello di Forum ha registrato un netto di 715.000 telespettatori, 5,94% di share; a seguire il Tg4 – Diario del giorno 407.000, 4,18% e il film Due stelle nella polvere un netto di 397.000, 3,82%. Su La7 Tagadà ha registrato nella presentazione 339.000 telespettatori, share 2,70%, nel programma 324.000, 3,16%, e Tagadà Focus 254.000, 2,76%. C’era una volta il Novecento un netto di 170.000, 1,77%.

Ascolti tv Seconda serata

In seconda serata su Rai 1 Porta a Porta un netto di 602.000, 8,46%. Su Rai 2 Bar Stella ha registrato 512.000 telespettatori, share 5%, mentre su Rai 3 Tg3 LineaNotte 380.000, 5.70%. Su La7 DiMartedì+ ha ottenuto 413.000 telespettatori, share 6,26%.

Ascolti tv TG

Tg1 ore 13:30 3.262.000, 24,36%; ore 20:00 4.884.000, 24,23%.

3.262.000, 24,36%; 4.884.000, 24,23%. Tg2 ore 13:00 1.668.000, 12,91%; ore 20:30 1.339.000, 5,93%.

1.668.000, 12,91%; 1.339.000, 5,93%. Tg3 ore 14:30 1.352.000, 10,84%; ore 19:00 1.985.000, 13,10%.

1.352.000, 10,84%; 1.985.000, 13,10%. Tg5 ore 13:00 3.108.000, 23,88%; ore 20:00 550.000, 4,48%.

3.108.000, 23,88%; 550.000, 4,48%. Studio Aperto ore 12:25 1.120.000, 10,39%; ore 18:30 .000, %.

1.120.000, 10,39%; .000, %. Tg4 ore 12.00 315.000, 3.88%; ore 18:55 661.000, 4,23%.

315.000, 3.88%; 661.000, 4,23%. Tg La7 ore 13:30 505.000, 3.79%; ore 20:00 1.156.000, 5,67%.

